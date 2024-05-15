媒體亂翻徐巧芯家信箱　衝過頭了！

▲ 國民黨籍立委徐巧芯日前指控住家遭人騷擾，氣得向警方報警。（圖／記者湯興漢攝）

● 林清汶／世新大學法律系兼任副教授

近日，國民黨立委徐巧芯指控住家信箱被記者亂翻，對方更從中找出「都更通知單」，且擅自拍攝後在某政論節目上播放，徐巧芯聲明將為此事正式提起告訴。

國會立委揭弊卻被翻天覆地的霸凌，外交部以洩密事由正式提告，親綠媒體更是排山倒海傾巢而出地對徐極盡撻伐之能事，然而上述行逕恐已涉及違反《刑法》第315條：「無故開拆或隱匿他人之封緘信函、文書或圖畫者，處拘役或九千元以下罰金。無故以開拆以外之方法，窺視其內容者，亦同。」

新聞媒體為爭取獨家新聞，無不牟足力氣拍攝各種情景，但除要注意新聞倫理外，更要恪遵法律分際。如在公眾場合拍攝名人活動，並無不可。但如以特殊鏡頭深入室內攝取個人隱私，即可能涉有妨害秘密罪之虞；妨害秘密罪限於無故窺視、竊聽、竊錄他人之非公開活動、言論、談話或身體隱私部位；「非公開」指客觀上已利用環境或設備作出屏蔽區隔，使他人可以合理期待這項活動具有隱密性；如在汽車內談話、在封閉會議室內開會、在私人對話內傳送訊息等，只要出現窺視、竊聽、竊錄的行為，亦可構成妨害秘密罪；即可能涉及《刑法》第315-1條1項：「無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。」依法可處三年以下有期徒刑。

總之，新聞媒體人在蒐集新聞過程中，仍要留意各種法律規範，在民事可能涉及侵權責任如侵害隱私權、侵害肖像權，刑事如妨害秘密罪等，新聞自由仍應注意法律分際。媒體記者對徐巧芯家信箱隨意翻閱搜取新聞，顯然衝過頭了，違法行逕不足為取，更應受到譴責。

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