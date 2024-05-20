黃揚明／賴清德就職演說吐露台味　直面蔡任內未解問題

● 黃揚明／資深媒體人

中華民國第16任總統賴清德於今日宣誓就職，對於其就職演說，短評如下：

一、這是一封務實台獨工作者寫給支持者的情書：賴總統將中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」明確說出，這是歷屆總統就職演說的首例，還把台灣也是國家名稱放進去，完全未提蔡英文前總統過去兩次就職都提及的兩岸要遵循《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》等。基本上，台派支持者絕對對此演說持高度肯定；至於兩岸和平派，恐怕失望透頂。

二、對蔡英文前總統的明褒暗貶：雖然演說中公開肯定前總統蔡英文打下基礎，但後續提及：「物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善」、「食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化」、「大家希望收入更高」、「大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙」、「大家需要供電穩定」、「大家關心勞保財務」、「大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫『行人地獄』的惡名」、「大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，我都會積極解決。」都是明確點出蔡前總統這8年任內沒解決的問題。

三、以多數民意自居：通篇演說的調性，是以817萬高票當選的總統才有本錢說的內容；未來賴清德面臨諸多挑戰，這篇演說很快就要被殘酷的國內外現實狀態挑戰，我只能祈禱天祐台灣。

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