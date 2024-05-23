王婉諭／知識份子不該利用知識餵養仇恨

▲ 立法院近日審查「國會改革法案」，不僅頻頻上演朝野攻防，21日更有3萬民眾在場外包圍、抗議黑箱作業。（圖／記者黃彥傑攝）

● 王婉諭／時代力量黨主席

5月21日晚間，我以時代力量黨主席的身分，來到我過去工作的立法院旁，替現場的群眾加油打氣，也分享我的想法。

過去八年，時代力量和民進黨，在許多議題上有過爭執、對抗，甚至是相互的不諒解。然而，我一直很清楚，我們所堅守的價值與理想是什麼。

所以，那天我來到現場，捍衛立法院的民主程序。不會因為黨派不同，更不會因為過去的恩怨而有所遲疑。因為，反對多數暴力、捍衛國會民主，應該是團結民主台灣的共識。

以下是我當天在現場的發言大要：

審查法案，最重要的就是把法條攤開來，把支持的理由講清楚。

國會，應該要能夠實踐「專業討論、說話負責、人民參與」的精神。所以，時代力量在2016、2020的提案版本，要求建立國會的聽證調查，以及藐視國會的規範。然而，如果藐視國會要涉及罰錢、有期徒刑，那就一定要把適用對象、構成要件、救濟程序弄清楚，這需要非常細緻討論。

我認為，台灣社會的多數民意，會支持強化國會職能的改革方向。只要把條文攤開來好好審查，改革，就會得到大多數人的支持。這就是為什麼，我非常不明白，為什麼藍、白兩黨的主導者，傅崐萁與黃國昌總召，要用最倉促、最粗暴的方式，去傷害國會改革的正當性，把一個明明可以得到支持的法案，用最糟糕、最不民主的方式來強推。

▲ 黃國昌跟傅崐萁主導的法案，破壞民主程序的審查，是不折不扣的黑箱。（圖／記者屠惠剛攝）

退一萬步講，就算你支持藍、白版本的再修正動議，你也不該支持這種破壞民主的審議程序，因為沒有程序正義，就沒有國會改革的實質正義。

黃國昌不斷詢問外面抗議的公民，國會改革哪裡黑箱？我想告訴黃國昌：你跟傅崐萁主導的，破壞民主程序的審查，當然是不折不扣的黑箱，只要問問2014年、2016年的黃國昌，答案就非常清楚。

而且，黃國昌早有預謀，證據就在他4月15日的直播，非常完整的自白了往後一個月的發展，所有破壞民主審議的罪證，通通都在上面。他非常清楚，4月15日的審查，目標就是走完委員會審查的程序，有沒有討論，有沒有逐條審查，他完全不在乎。

所以，當天國民黨召委，一有意見就保留，不給發言討論，經過幾條後，民進黨才回過神來，用散會動議來反制。他只告訴你民進黨提了44次散會動議，卻沒有告訴你國民黨召委，沒收了超過44次逐條審查的討論。

▲ 黃國昌只說民進黨提了44次散會動議，卻沒說國民黨召委沒收了超過44次逐條審查的討論。（圖／記者屠惠剛攝）

其次，黃國昌一直告訴大家，再修正動議，本來就是院會當天才會看得到。黃國昌講的沒有錯，但是，他沒有告訴你全部的真相。事實上，一般來說，再修正動議都要依附在修正動議、或是委員會、協商的共識版本來提出，做細部的調整。從來沒有這種直接空降，蓋掉28個版本的再修正動議。這是一個名為再修正動議，實際上根本是一個完整的修法版本。

一個完整的修法版本，不是應該經過程序委員會，經過院會一讀交付委員會審查，再經過協商來院會二讀嗎？沒有，黃、傅新版的再修正動議，比逕付二讀還誇張，超越程序，直接插進來二讀。

那為什麼不先拿出來，在委員會好好審，要變成最高機密，當天才拿出來突襲？這個問題，就要問過去最在乎委員會中心主義，卻把藍、白版本藏起來突襲的黃國昌。

其實，我不是很喜歡談論黃國昌，但是，我要用今天的最後一點時間，跟大家很嚴肅的，來談論黃國昌。

▲ 黃國昌曾是時代力量的成員，更是時代力量的前黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

他曾是時代力量的成員，更是時代力量的前黨主席，時代力量造就了這樣的巨獸，我們當然有責任要面對。但更重要的是，作為一個學經歷豐富，所作所為，都會深刻影響台灣社會的公眾人物，他就應該接受嚴格的檢視。

我要很認真的跟大家說，他的所作所為，造成了三個層次的傷害。

第一，在他的主導之下，中國國民黨與台灣民眾黨，聯手破壞了立法院的民主審議程序，用比過去國民黨過半、民進黨過半還要惡劣的方式，來強行通過法案，讓台灣的國會，倒退到前所未有的地步。

過去國民黨強推服貿協議，民進黨強推《勞基法》修惡、前瞻建設條例，用多數暴力來碾壓少數意見，都不曾、也不敢在委員會，沒收所有討論，把真正的版本視為最高機密，用再修正動議來突襲修法。

▲ 過去民進黨曾強推《勞基法》修惡，用多數暴力來碾壓少數意見，但不曾、也不敢像此次一樣，在委員會，沒收所有討論。（圖／ETtoday雲論）

第二，當他面對質疑，他從不正面回應，他總是運用自媒體的分眾環境，蓄意切割事實，操弄資訊落差，吸引信眾，餵養仇恨。

第三，過去黃國昌在2012、2013、2014年，啟蒙了非常多人，帶領非常多人認識社會改革議題，如今他的昨是今非、雙重標準，嚴重傷害了「曾經相信理念」的那些人，對於理念、價值的信任。

一個偶像的毀壞，最讓人難過的不是偶像本身，而是追隨偶像的人，隨著偶像的毀壞，未來很難再相信其他的信念與價值，這是黃國昌造成的傷害中，最讓人難以忍受的。

最後，我要引用一段吳念真導演的話：什麼是真正的知識份子？ 真正的知識份子，是把自己的知識，貢獻給知識比他低的人；而不是反過來利用知識，去掠奪知識比他不足的人。

我要補充改寫這段話，送給黃國昌：一個真正的知識份子，不該利用知識，去掠奪知識比他不足的人，不該利用知識，去餵養仇恨，不該利用知識，去騙取知識比他不足的人的支持。

請大家選擇善良，請大家拒絕仇恨，請大家用更完整的事實，來對抗惡意的操弄，持續關注立法院的審議！

▲ 吳念真曾說過，真正的知識份子，是把自己的知識，貢獻給知識比他低的人；而不是反過來利用知識，去掠奪知識比他不足的人。（圖／翻攝自Facebook／吳念真）

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