解析賴清德元旦談話　「台灣優先」凝聚認同展望未來

▲▼總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝，下同）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

2025年1月1日，賴清德總統在總統府廣場參加升旗典禮後，發表了任內首次的新年談話。這場演說不僅總結了過去一年的台灣成就，也勾勒了新年的施政方向，並在國內外情勢的架構下展現了總統的政策願景與治理特色。演說的內容涵蓋了對國內外情勢的宏觀分析、對未來國家政策的藍圖展望，以及對台灣角色的清晰定位。這篇演說的重點不僅在於鼓舞國人士氣，更在於形塑台灣未來的方向。

台灣的卓越表現：凝聚自信的「台灣尚勇」

賴清德總統在演說的一開頭，便以國人一連串亮眼的成就，包含台灣首次奪得「世界12強棒球賽」冠軍，來呈現台灣在國際的重要地位。這些成就不僅是台灣在國際參與的重要里程碑，更是全體國人共同努力的成果。他以「台灣尚勇」來形容這種精神，意味著台灣人無論面對任何挑戰，都能以堅韌和勇氣突破困境。這項表述不僅限於體育，更擴展到文化、科技及經濟等多個領域，象徵著台灣在全球競爭中日益強大的能力。賴總統透過這樣的敘述，意圖喚起國人對於自身文化與能力的自信心，進一步強調台灣不僅可以在國際舞台上站穩腳步，更能持續創造新高峰。

此外，「台灣尚勇」的精神也是一種對未來的展望。這種精神展現了台灣在面對國際挑戰時的獨特氣質，無論是在外交上取得的突破，還是國內產業的創新，都反映了這股無畏的能量。賴清德總統巧妙地以具體事例來強化國人對未來的信心，並激勵大家在新的一年繼續為台灣的進步與繁榮努力。

「台灣隊」的團結呼籲：台灣優先的精神

賴清德總統的演說中反覆提到「台灣隊」的概念，這不僅是一種比喻，更是一項具有深遠意涵的政治宣言。他強調，無論是面對外部壓力還是內部挑戰，所有台灣人都應該團結在「台灣隊」的旗幟下，共同為國家的未來奮鬥。這種團結的呼籲，不僅僅是針對支持他的群眾，更是希望跨越黨派、族群和其他分歧，打造出一個以「台灣優先」為核心價值的共同體。

賴總統特別指出，當前台灣所面對的問題不只是國內的政治鬥爭，而是國際格局的變動對台灣帶來的挑戰。這使得「台灣隊」的概念成為超越傳統政治語言的具體表現——不只是強調國內的團結，更是希望讓台灣人民認識到，唯有同心協力，才能在激烈的國際競爭中佔據有利地位。這樣的論述雖然簡單，卻具有高度的情感共鳴力，尤其在國際情勢日益複雜的當下，格外具有現實意義。

民主與威權的對比：台灣的定位

賴清德總統在演說中，以民主與極權的對比作為主要論述框架，明確地將台灣定位為民主陣營的一員，並對照中國等極權國家的模式。賴總統指出，台灣在2024年所經歷的挑戰，能夠克服的原因正是因為台灣始終堅守民主價值。他舉例說明，中國與俄羅斯、北韓、伊朗的聯盟如何成為民主國家的對立面，並形塑了一種「民主價值對抗極權主義」的鮮明形象。

這樣的敘述不僅強化了台灣在國際間的道德優勢，也為國內提供了一種清晰的集體認同。透過將台灣與中國進行系統性區隔，賴總統進一步鞏固了台灣作為民主價值捍衛者的地位，並以此為基礎構建台灣的外交策略。此外，這樣的論述也能在國際上獲得更多盟友的支持，特別是在美國與歐洲等民主國家逐漸關注印太地區的背景下，台灣作為民主前哨的重要性更加凸顯。

內部民主的挑戰：用更大的民主解決問題

在國內議題上，賴清德總統強調，台灣的民主並非完美無瑕，而是充滿挑戰和矛盾的。他指出，民主制度的多元聲音與紛爭是民主國家的正常現象，國人不需對此過度驚慌。但他也坦言，當前國會的困境需要更高層次的憲政視野來解決。他強調，立法權是人民賦予的，若未能以人民利益為優先，國會將可能陷入失去合法性的危機。

賴總統進一步呼籲朝野各方，特別是在野黨，應該重新思考其角色與責任，而非僅是為了黨派利益而牴觸公共福祉。他提出的「更大的民主」概念，不僅是解決當前僵局的訴求，更是一種對台灣憲政民主制度未來發展的期許。這段論述展示了賴清德總統對於民主治理的深刻洞察，也暗示了他將推動相關改革的可能性。

政策牛肉：具體行動展現治理方向

賴清德總統的元旦演說中，詳細闡述了多項政策，顯示出其政府在推動改革與提升國民生活質量方面的努力。他提到的基本工資調升，不僅是提升勞工福利的具體措施，也是對抗通膨和刺激經濟的重要手段。此外，他對文化與運動產業的支持，顯示出對於軟實力培養的高度重視，這對於提升台灣的國際形象和競爭力具有長遠影響。

在社會福利方面，賴總統提出深化長照計畫，呼應了台灣逐漸高齡化的社會現實。同時，他對於淨零碳排的國際規範落實，表明了政府對於氣候變遷議題的承諾，並以此展現台灣作為負責任國際成員的決心。這些政策的提出，不僅回應了國內的社會需求，也符合國際趨勢，為台灣未來的永續發展奠定了堅實基礎。

對中政策的明確立場與挑戰

在兩岸議題上，賴清德總統的立場清晰且直接。他對中國對台灣的差別待遇提出質疑，指出中國在與其他國家進行正常交流的同時，卻對台灣採取限制政策。賴總統強調，兩岸關係的僵局並非台灣所致，而是中國缺乏善意的表現。這種直白的論述，不僅突顯了台灣在兩岸關係中的受害者角色，也進一步點出目前兩岸僵局的主要問題所在。

他同時也暗示，台灣不應該因為中國的壓力而自我設限，而是應該繼續尋求更多國際合作，壯大自身的實力。這樣的立場，不僅展現了賴清德總統的對中政策方針，也為未來的兩岸互動定下基調。

面對美國新政府的挑戰

值得注意的是，賴清德總統在演說中並未提及即將上台的美國新政府。這是一個重要的議題，因為美國作為台灣的主要盟友，其政策方向的轉變將對台灣產生深遠影響。新政府的「美國優先」政策是否會影響美台關係，以及如何在此基礎上延續雙方的合作，是台灣在2025年的首要外交挑戰。

台灣政府需要迅速調整策略，在強調「民主價值」的同時，尋找與新政府溝通的其他關鍵詞，確保雙方的利益能夠達到最大化。這不僅是對外交智慧的考驗，更是對台灣如何在多變的國際環境中保持靈活應對能力的重要測試。

結語

賴清德總統的元旦演說內容豐富且具層次，以「台灣優先」為核心價值，結合民主與團結的理念，為新的一年定下基調。這場演說既展現了台灣的成就，也揭示了未來的挑戰。

然而，實現這些目標需要的不僅是願景，更是具體而有效的行動。在新的一年裡，如何在國內團結力量、在國際贏得支持、與美國新政府有效溝通，將是賴總統無可避免的課題與挑戰。

▲總統賴清德、副總統蕭美琴出席元旦升旗典禮。（圖／總統府提供）

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