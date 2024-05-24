威權從中抽走的獎金不用返還？　莫讓「貪」葬送民主！

● 鄭誼／退休人員

媒體報導，專責處理政治犯沒收財產返還的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」成立逾一年多，截至今年五月，已通過十件財產返還案件，財產案賠償總額逾二億元。對於返還、賠償威權時期受害者無端遭受迫害及橫遭搶奪的財產，當然是政府無可迴避的責任與義務。只是，轉型正義至今不見追究加害者的責任，而賠償當年受害者損失的，幾乎是來自現今納稅人的血汗。更離譜的是，當年已領取獎金的檢舉人、告密人，在證實受害者是清白無辜後，不該領取的獎金，有誰要求其等返還？

眾所皆知，威權時期不乏因覬覦豐厚的告密、檢舉獎金，構陷他人為匪諜，而承辦機關也分潤了相當的獎金。據權利回復基金會執行長孫斌表示，國家沒收政治犯的財產後，當年會先將財產登記在警備總部名下，屬於中華民國所有，管理機關是警總。「警總沒收人民財產，還有獎金可以拿！」孫斌質疑，警備總部以前有所謂「團體獎金」，警總人員會跟上面邀功說幫國家取得多少財產，或拿這些財產轉賣取得多少錢繳庫，辦案非常辛苦、耗費心血及人力等，國家就會給一筆獎勵績效的團體獎金。

▲ 威權時期國家沒收政治犯的財產後，當年會先將財產登記在警備總部名下，屬於中華民國所有，管理機關是警總。（示意圖／民眾提供）

此等不義之行、不義之財，令人難以坐視！威權時期，究竟有多少人因「獎金」受害，或許短時間內仍難以獲悉真相。然從獎金制度衍生的迫害人權、傷痛歷史，讓人如何不引以為惕？無奈，隨著政治上的解嚴，令人神共憤的引人犯罪獎金制度，依然未除，甚且還光明正大的依附於財政部！

稅務人員本來就有薪水，查稅本也是稅務人員的工作。由於有些稅務人員為了獎金非法查稅，造成極大的民怨，2004年，立委朱星羽等163位立委提案將稅務人員查稅獎金全數刪除，然財政部卻以「稅務獎勵金作業要點」，讓查稅獎金以稅務獎勵金變相死灰復燃，連年自編一億多元的獎金圖利自己，至今已超過十幾億元。此等毫無法源依據獎金，無異變相鼓勵稅務人員為圖績效濫開稅單，以致欠稅欠費執行案件數量，近年急遽攀升，大量的稅災戶與威權時期所造成的眾多政治受難者，有何不同？

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▲ 已故前立委朱星羽曾提案廢除查稅獎金，卻完全得不到朝黨團的支持，便憤而退出民進黨。（圖／ETtoday資料照）

固然，高額獎金人人想拿，然「君子愛財，取之有道」！倘若一旦證實該筆獎金實屬違法稅單而來，已領的獎金就該吐出來，甚且，還要追究其相關責任。誠如會計師王明懿所言，威權時代遺留下來的檢舉獎金制度，在檢舉獎金及無法源依據的稅務獎勵金共同作用下，若無懲處違法課稅之制約，無疑成為稅法的白色恐怖，強奪民產，陷人民於萬劫不復。

從威權邁入民主，是多少家庭與個人的不幸所換來的？而這麼多的不幸案例，又有多少人是肇因於入人於罪的獎金制度？吾人期待除了政治上的轉型，更期待至今遺留的威權餘毒──獎金制度，行政機關能謹記歷史教訓，莫讓「貪」字，葬送得之不易的民主！

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