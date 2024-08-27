華人家長心態作祟　3A才能證明台灣遊戲業價值？

▲ 中國國產3A大作《黑神話：悟空》20日正式上線，且剛發售不久，遊玩人數就突破140萬人，成為Steam平台遊戲同時上線紀錄中的第三名。（圖／周刊王）

● 刃霧翔／侍達遊戲負責人

遊戲3A話題其實我沒想過會延續這麼久。

身為遊戲業資深從業人員，加上最近我們侍達遊戲開發的新作《萬源聖魔錄》剛推出，由於這一款是我們第一次嘗試開發SLG，所以光處理開發上的突發事件就讓我疲於奔命了，實在是沒什麼時間好好靜下心來寫文章。剛剛開完會，把遊戲後續方向跟策略確定後，總算是有一小段空閒的時間來沉澱一下。

想想既然我都自己開遊戲公司，也不知不覺做到員工人數破百。雖然時間有點晚了，但我想我應該比那些可能連遊戲都沒玩過幾款的政客跟直播主更有資格說話。

▲ 侍達遊戲新作品《萬源聖魔錄》。（圖／作者刃霧翔提供）

坦白講，只要是遊戲人，都一定會有一個遊戲夢。而那個遊戲夢，通常會取決你小時候玩過的遊戲來決定。也因為3A大作是玩遊戲的人生涯或多或少都會碰過的遊戲，因此遊戲業人員懷有3A夢是很正常且合理的。就算是我，也會有那種總有一天想挑戰3A的夢想藏在心裡。只是不好意思，我也就是藏在心裡而已，因為我知道目前現況我沒有資格也沒有資金挑戰3A。

但今天我就看不懂不玩遊戲，也不開發遊戲，甚至根本沒投資過遊戲業的人批評台灣遊戲業不做3A，或是在節目跟直播上不斷辱罵台灣遊戲業能力不足，臭幹投資者們沒心沒肺是存何居心？你們現在的樣子就像是一群從沒看過戰場的村姑村夫，不斷指責努力上戰場的戰士為什麼打不贏對方裝備精良的百萬大軍一樣愚昧且無知。

台灣遊戲業的現況花十篇都講不完，不了解的麻煩先去好好研讀一下，網路上很多資料，可以讓大家理解到底為什麼會演變成現在這樣的狀況。我們要先知曉自己的能力在哪，才能選擇正確的戰場。只是一味地批判台灣遊戲業從業人員，然後要求大家衝向所謂的3A大作戰場，最終得到的結果就是高機率死無全屍。

▲ 一味地批判台灣遊戲業從業人員，要求大家衝向3A大作戰場，最終得到的結果就是高機率死無全屍。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

我看不懂不斷引誘或驅使大家去3A戰場到底是為什麼？你不會要求騎兵去打海戰，也不會要求步兵去跟戰車對決吧？既然不會，那為什麼一定要3A才能證明台灣遊戲業的價值？為什麼隔壁家孩子當硬體工程師，我家的孩子就一定要走這條路？同樣是工程師，有軟體、硬體、建築、設計產品等等一大堆，為什麼只是隔壁老王的孩子做出了成績，我們家就一定要把賽道限縮在硬體上？別的地方可以，我們就一定要有？這到底是什麼莫名其妙的華人家長心態啊？

說實在話，現在的台灣遊戲業不管是R18還是獨立遊戲，都是台灣目前有機會勝過其他地方的賽道。優秀的台灣獨立遊戲除了《九日》、《活俠傳》、《沉沒意志》，還有尚未推出的《OPUS：心相吾山》。巴哈姆特前幾天還頒獎給了許多獨立遊戲，真的有一卡車遊戲等著你們去支持。

R18就更不用說了，先不講我們家的《天下布魔》跟和IA工作室一起合作開發的《新世界狂歡》。榜上有名的營運型R18遊戲幾乎都是台灣團隊開發的。除此以外，還有眾多優秀的單機R18遊戲，說實在的，大家知道STEAM上單機R18目前世界排行前三名的發行商還是來自台灣的芒果派對嗎？

▲ 來自台灣的芒果派對目前是STEAM上單機R18目前世界排行前三名的發行商。圖為芒果派對成人作《夏色四葉草》。（圖／翻攝自Steam）

所以，我們沒有必要，也不需要勉強自己人去挑戰別人擅長的戰場。不是別人拍《復仇者聯盟》，我們就一定要跟著拍一部才叫做對台灣有貢獻。認真找尋出適合台灣的戰場賽道，然後嘗試，再全力以赴。這才是台灣各行各業目前該做的事情，謝謝！

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