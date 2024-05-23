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放寬人工生殖法不是保障LGBT！代理孕母讓女性再受壓迫

我們想讓你知道…婚姻平權應是二人相愛相守、不需被異性戀框架所壓迫，而非將生育視為人生的圓滿，落入當初所反對的異性戀傳統價值。

▲ 立委及衛福部提出修法放寬《人工生殖法》適用條件、讓單身女性及同性伴侶也可以使用人工生殖技術。（圖／記者屠惠剛攝）

● 亦文／讀者

身為女同性戀，我和我的女同朋友們並不認同立委及衛福部提出修法放寬《人工生殖法》適用條件、讓單身女性及同性伴侶也可以使用人工生殖技術，更不認同代理孕母合法化。我不認為這是保障LGBT權利的草案，反而認為最終會讓代孕合法、造成女性再度淪為被壓迫和宰制的角色。這不是平權，而是再次踐踏人權。

作為一個女同性戀，當年為了同志婚姻上街頭的情景仍歷歷在目。「愛最大」等口號琅琅上口，當年的我們希望擺脫傳統異性戀價值的束縛，希望將婚姻與生兒育女脫鉤，讓婚姻歸於兩個人相愛。我想要的平權很簡單，就是不受外界眼光滋擾，在與他人相處、與家人間的關係中，甚至薪酬上不受歧視，而不是生兒育女。我所追求的婚姻平權，是二人相愛相守、不需被異性戀框架所壓迫，而非將生育視為人生的圓滿，落入當初所反對的異性戀傳統價值。

我與我的女同朋友都偏向不生育。女同志既然是同志，本來就沒辦法和伴侶生下後代，如果想要孩子的話可以領養。若是想要和同性伴侶擁有自己的骨肉，生出來的也不是兩人共同的血緣，只是伴侶其中一人的骨肉，這終究是個弔詭的事實。

▲ 身為女同志的作者所追求的婚姻平權，是不受外界眼光滋擾，在與他人相處、與家人間的關係中，甚至薪酬上不受歧視，而不是生兒育女。（圖／ETtoday資料照）

同婚通過之後，性平團體卻又出來高呼生育權，認為這樣才是與異性戀沒有差別，實在矛盾至極，也讓我們這些婚姻平權的支持者感到被利用與欺騙！

「讓想生的人生」做為立委和性平團體現階段推動人工生殖的口號，真是讓人看傻了眼。原來，當初一起上街頭的性平團體並不以婚姻平權為滿足，反倒是以同婚為里程碑，繼續開發更多議程，不斷激起社會運動、以此維生，而自詡進步的政客還在一旁推波助瀾。

單身女性和女同伴侶的人工生殖爭議並不會比較小，只要搭配出養程序，立即就為代理孕母開了後門。代孕不同於捐血，捐血可救人一命，無法生育則不危及生命；捐血是一時的，造成終生疾病甚至死亡風險的機率極低，但直到今天，生育仍舊對母親是個生死關卡，甚至代孕的風險會更大。

孕婦、懷孕、流產、受孕示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲ 生育對女性而言，仍是個生死關卡，代孕的風險則更大。（圖／達志／示意圖）

代孕也不是份工作，天底下沒有整整十個月，必須忍受所有不便卻不能中途休息的工作。簽訂契約的雙方平等嗎？也許問問看「被自願」回捐薪水的立委助理，就可以知道處於經濟弱勢的一方是不是真正擁有說「不」的自由。

支配者取得被支配者的同意，是為壓迫披上正當的外衣，而非取消或減輕壓迫。代孕亦如是。」（引自陳昭如，2024/2/5）儘管許多婦女團體在公聽會表達強烈反對意見，草案還是輕鬆被提了出來，一個國家的民主是要多退步才會出現這種漠視民意的情況，真是令人不勝唏噓。

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關鍵字: LGBT 婚姻平權 同志 同性戀 代理孕母 人工生殖法 亦文 雲論

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