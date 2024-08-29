拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂

▲ 國內「觀光勝地」墾丁近來話題不斷，其中住宿費、物價、沙灘亂象更遭不少人詬病。（圖／屏東縣政府）

● 吳東銘／蔓樂爸，親子部落客

近期看到社群媒體一直拿國旅「墾丁」作話題，吵得沸沸揚揚，大多數都偏向負面報導居多，萬年炒作不停的墾丁大街、千元滷味和住宿太貴、交通太遠、不方便、被當盤子等等，這我不否認，滷味事件確實太誇張，墾丁大街上的住宿也真的不便宜。

而交通太遠也沒辦法，畢竟美的地方通常都不好到達，須花費一些時間。台北到墾丁是真的遠，我大學在台北就讀，當時要回鄉，為了省錢，都搭半夜的統聯到高雄，然後再搭墾丁快線或拼車回恆春，到恆春鎮上後，還得請家人出來載約10～15分鐘路程，前前後後真的花上一天才能到家。

我想跟大家說 「墾丁」不代表整個「恆春半島」，嚴格來說，墾丁就是一個「里」而已！「屏東縣恆春鎮墾丁里」，這樣明白？而墾丁大街就是墾丁里的一條街，好嗎？就像是大家所說的「不就是一條夜市而已」，既然都知道只是一條夜市，那為什麼要一竿子打翻整艘船？要罵、要批、要嫌，那都是你們的自由，不想去墾丁我也能理解，畢竟很多事都是「人為」，跟地理位置和地方文化是沒有直接相關的！沒有人說一定要住墾丁大街上、吃大街上的東西，可以到恆春鎮上住跟吃啊！既然都是自己的選擇，那就別怨，真的沒有人逼啊！況且很多住宿及餐廳的頭家老闆，也不是我們恆春在地人，很多都是中、北部有能力的人，甚至財團下來投資經營的，我們當地人，說真的，這麼偏鄉的地方 ，工作機會就是這麼少，如果家裡沒有在恆春或墾丁當地做生意、開餐廳開民宿、沒有在家幫忙的年輕人，就是只能外流北漂。

▲ 很多事都是「人為」，跟地理位置和地方文化是沒有直接相關。（圖／翻攝自YT 墾丁國家公園管理處）

蔓樂爸身為土生土長恆春人，我家沒有住在墾丁大街上，住在比較沒那麼熱鬧但我很喜歡的大光里，鄰近後壁湖，可玩水上活動。吃海鮮的地方、從小生活到大的環境，我們真的是看天吃飯、靠海維生，國小就開始打童工的我，一開始在親戚家的浮潛店幫忙，國中在海產店端盤子、叫客人，後來開始當浮潛、水上摩托車教練，把自己曬得黑漆漆，不管颳風、晴天、雨天，甚至颱風天 我們依舊勤奮認真工作著。住在觀光地區的我們，真的就是以服務業為主，我們當時要的不多，真的就是討口飯吃、能繳自己學費、生活費而已！

從學生時期到現在，在我心中，依舊非常以我的家鄉為榮為傲！恆春的海、恆春的星星、恆春的草原、恆春的純樸、恆春的文化、恆春的古城、恆春的風、恆春的大麵、恆春的歷史、恆春的洋蔥、恆春的太陽、恆春的熱情、恆春的日落、恆春的民謠、恆春的語言，恆春的一切，懂的人就懂，喜歡的永遠都喜歡。

恆春雖然是個小地方，但在塊充滿濃厚人情味和回憶的地方，我結識了很多朋友，我很珍惜這些緣分和珍惜這片土地。世界這麼大，還有很多很美的地方，沒有人叫你一定要來墾丁！我也很喜歡出國、去過很多國家，真的不用一直比較，根本沒什麼好比的，鹹魚、青菜見仁見智，在恆春用心經營且親切友善的店家、高CP值的住宿美食還是有很多的！玩山、玩海、吃美食，等你放慢腳步，來體驗享受不一樣的國境之南──恆春！

你有多久沒去墾丁了？對墾丁的印象如何呢？好與不好都沒關係，只要能聽聽大家說說話就好。

▲ 恆春的一切，懂的人就懂，喜歡的永遠都喜歡。（圖／走在採訪的路上提供）

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