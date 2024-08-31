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在崇尚報復的台灣堅持法治　強推台語大劇《無罪推定》

我們想讓你知道…藉由看《無罪推定》， 可以學習律師怎麼講話、怎麼應答、怎麼與哀哭的人同哀哭、怎麼在台灣這個崇尚報復殺伐的環境中堅持一個來自西方法治的原則──無罪推定。

▲ 華視與公視台語台聯手推出的2024年「台語律政劇」《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台提供）

● 姚孟昌／輔仁大學法律學院助理教授

看到黃春生牧師推薦台灣首部台語律政電視劇《無罪推定》，才知道華視每周日晚上正播出這部片。看了片花後才知， 原來去年暑假借用世界名校溪北大學正義學院實習法庭拍戲的就是這部片。

這部片子改編自震驚全國的徐自強冤獄案，徐自強歷經21年訴訟，8次遭判處死刑定讞、2次無期徒刑，並歷經8次更審、5次非常上訴，歷經大法官釋憲案等。2015年9月1日，更九審判決無罪。2016年10月13日，最高法院駁回高檢署上訴，宣判徐自強無罪定讞。

我知道這個案子，也曉得審判過程中被告律師、被告及被告家人經歷難以言喻的苦楚。他們跟許許多多堅信死刑才能彰顯正義的人民與法律人相爭，自己良心也不斷掙扎。感謝上帝，祂賜給律師有追求正義的意志、有溫暖的人道之心、有理性思辨反覆推求真相的腦袋、不屈不撓的身軀，還賜給他們永不放棄的希望。律師們在法庭、在監獄以及在期待冤屈得雪的人心中留下的身影，是我們法律人最美好的見證。

八次判死刑交保出獄，徐自強更九審開庭。

▲ 徐自強歷經21年訴訟，終於在2016年10月13日，最高法院宣判無罪定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

黃牧師的太太一直問片中的哪位是按照教會長老林永頌律師的事蹟打造的角色？我大概曉得是哪位。年長律師沒有年輕貌美的小學妹律師來的吸睛，但影帝的演技真的了得。我會鼓勵我們的學生看這片子， 學習人家律師怎麼講話、怎麼應答、怎麼與哀哭的人同哀哭、怎麼在台灣這個崇尚報復殺伐的環境中堅持一個來自西方法治的原則──無罪推定。

《無罪推定》全片以台語播出， 這實在是太超現實了。在台灣的法庭上，審判是以所謂的國語進行。 因此雖然片子很不現實，但能聽到律師、法官都用台語來對答，實在是很過癮。

我想開學後問問學生，能否用台語上憲法課與國際法課？不過，我很有自知之明，大概只能講幾句就要用國語進行，否則很可能會被學生投訴。不是因為我台語講得不好，而是有太多學生認為台語不是法律用語，甚至覺得講台語就是預備要講不好的話，是不能登大雅之堂。

看來，《無罪推定》這片子發揮移風易俗的功能，空間還非常的大。

▲ 《無罪推定》全片以台語播出，能聽到律師、法官都用台語來對答，實在是很過癮。（圖／經紀人提供）

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姚孟昌專欄 姚孟昌

英國倫敦大學法學博士，輔仁大學學士後法律學系專任助理教授，主要領域為憲法與國際法，台灣國際法學會理事，長年關切人權議題。

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