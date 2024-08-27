國產遊戲也曾風靡海外　台灣遊戲業者為夢想而拼搏

▲ 中國國產3A大作《黑神話：悟空》20日正式上線，且剛發售不久，遊玩人數就突破140萬人，成為Steam平台遊戲同時上線紀錄中的第三名。（圖／翻攝遊戲科學）

● 文／小林文字燒

《黑神話：悟空》的話題滿滿，筆者一直很想寫些什麼。因為作為接近30年的遊戲宅，我懂很多玩家在說什麼，也懂為什麼台灣沒人去做，是真的不太可能會賺錢，而不是做不出來。

當時在台灣要玩到網路遊戲，有兩種辦法：（1） 找原廠代理、（2）自製研發 。

通常遊戲公司剛成立，都會直接找「現成的」代理營運，從中慢慢累積經驗再嘗試開發。但真正能成功的人少之又少，為什麼？因為行銷資源是會互相爭奪的，就演變成代理的更加依賴代理，而漸漸捨棄了自製研發。

我們以前經歷的，是明知道台版經驗值是原廠好幾倍，還是一個願打一個願挨繼續練。明知道掉落機率比原廠還低，還是拼命爆肝在玩，明明知道某款大作8年前就在海外上市，台版出現還是拍手叫好：「哇～我們終於能玩到了！」，這就是當時玩遊戲的記憶。

而某間公司為了研發自製，在前5年就燒了30億，終於到第7年才轉虧為盈，過去，它是真正的台灣之光。

傳奇網路遊戲公司（以下簡稱「傳奇網路」）的總經理周俊男曾說：「遊戲業是快者恆大」。

▲ 遊戲業是快者恆大。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

每年流行元素變動很快，任何人嗅到商機就會搶先開發。假如有兩款使用差不多技術、題材、美術設定的遊戲作品，第一次開發的團隊需要三年，而有經驗的只需要兩年，這一年的時間差，就會造成完全不同的結果。

世界知名大廠如暴雪、Nexon 、 NCsoft ，能不斷推出高品質遊戲原因，其中就來自不斷併購擁有高技術力的遊戲工作室，所以他們能越做越大，而小家的，只能夠一點一點的從頭累積。

傳奇網路於2002年由張峰旗創辦，他是某建設公司的第二代，因為看到台灣網路遊戲迅速發展，決定投入做出自己的一番事業。

原本傳奇也是由代理起家，由於發展不好決定自製遊戲。後來2005年第一款自行研發的遊戲《曙光》上市，耗時三年、花費破億，結果是慘賠收場，只經歷了一個月。

「遊戲開發就像是在編織夢想，一旦測試後正式上線，就是夢醒時分了。」

雖然第一次失敗，但老闆張峰旗沒有放棄，他說：「自製遊戲這條路是不會改變的。」

▲ 「傳奇網路」開發出的第二款遊戲《精靈樂章》得到廣大玩家喜愛，甚至授權多個海外國家。（圖／廠商提供）

終於在2008年，開發出的第二款遊戲《精靈樂章》得到廣大玩家喜愛，甚至授權多個海外國家，傳奇網路獲得巨大成功，這是他們首次轉虧為盈，也終結過去大量虧損的狀態。

前面累積出來的實力，讓傳奇網路每年都能推出一款新遊戲。這時候台灣玩家也幾乎認定他們是「國產第一」了，相較於同時期，日本固守家用主機市場，幾乎是完全放掉網路遊戲的狀態，這個機會，也讓傳奇網路迎來國產遊戲的「最大成功」，就是推出《幻想神域》。

2013年台版上市沒多久，同年10月《幻想神域》外銷到日本和全世界，其可愛精緻的畫風，加上許多職業、武器，龐大的世界和豐富故事的玩法，瞬間吸引到成千上萬的玩家加入，鼎盛時期，全球有超過1,800萬玩家，可以說是台灣自製遊戲最成功的例子之一。

即使到現在「 X-Legend 」（傳奇網路）的遊戲，在日本市場仍佔有舉足輕重的地位，過去傳奇網路公布的財報，海外收入佔總體高達八成，其中日本更是逼近六成，真的是非常非常成功。除了畫風本身就受主流文化青睞，時間點也是恰到好處。

▲ 傳奇網路於2013年推出的《幻想神域》可愛精緻的畫風，加上許多職業、武器，龐大的世界和豐富故事的玩法，瞬間吸引到成千上萬的玩家加入。（圖／廠商提供）

《幻想神域》後，即使努力嘗試添加新元素，但整體內容沒有太多變化的情況下，傳奇網路開始在玩家的心中走下神壇，2016年推出最後一款端遊《Laplace 拉普拉斯的神子》，直到現在都未推出新的PC線上遊戲，吊詭的是，台灣市場失敗，傳奇網路的作品在日本都還活得算可以，有些老IP都能移植到手遊，都還能繼續上市，可見在日本創下的成功有多豐厚。

最後筆者有些想法，傳奇網路在當時，所有公司都搶著做代理而他們堅持研發，即使第一次的《曙光》失敗後也沒有選擇放棄，才成功創造國產外銷的「傳奇」。

但可惜的是，後來他們沒有產生革命性的創新，導致後續產品競爭力不足，丟失玩家們的信任，都是這樣，一走就回不來了。

不過到現在我依然認為，在台灣願意開發遊戲的公司、工作室，他們都是佛心來的，因為有這筆錢做其他投資保證更賺，光是去買地就好了，幹嘛呢？都是為了夢想在拼搏吧。

這幾年也有許多獨立工作室，做出來口碑不錯的單機遊戲，只要上網打「國產遊戲」關鍵字都能逐條列出來，應該盡力支持他們。

▲ 在台灣願意開發遊戲的公司、工作室，大概都是為了夢想在拼搏吧！（圖／火星貓提供）

有3A大作、有《黑神話：悟空》是很香沒錯，但也未必要做到跟他們一樣。就像開頭說的，沒辦法做到和做了不賺錢所以不做，算是兩個層面的事情，我會舉日本直接放棄Online game的市場為例，就是因為，他們到現在還是活得好好的，因為堅持走自己的路線。

總之有討論就是機會，讓大家更關注這個產業。筆者衷心希望台灣遊戲能夠越來越好，因此分享傳奇網路遊戲公司的故事。

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