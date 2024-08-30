去新疆旅遊安全嗎？　高CP值又療癒！

▲ 百萬YouTuber頻道「欸你這週要幹嘛」日前在新疆旅遊，儘管強調是私人旅行仍被網友出征，掀起兩派議論。（圖／翻攝自IG／arielsvlog_816）

● 翁黃玲／中台科技大學護理系講師

從新疆回來已經1個多月了，還是很想念那邊的風景，懷念北疆的大草原、成群的牛羊跟喀納斯、賽里木湖；懷念南疆的大峽谷、高山湖泊以及逛了3次還不夠的喀什古城。若問我北疆還是南疆好玩？我還是覺得南北疆有不同的美跟特色，有時間都去玩，這樣新疆的體驗才完整。

感謝臉書有那麼多揪團的社團，讓我能找到志同道合的有緣人一起旅遊，我是7月2日從台灣出發，一直到7月21日才回來台灣，趁印象還很深刻，把我這次的旅遊經驗分享給大家，也給計劃要到新疆旅遊的人參考。

夏日瓜果天堂 愛吃牛羊肉的人能一飽口福

1. 我這次參加的是當地旅行社的團，團費只含接送、當地大七人座休旅車的交通、四星旅館住宿、保險、分擔司機食宿等，吃飯的話，司機會載到可以放飯的地點，自行品嘗當地的小眾美食，如果真要吃團餐，也可以跟飲食習慣相似的團友一起合著點菜，再AA就好，不然就各自點自己愛吃的也很自在。

2. 新疆是愛吃牛羊肉的人的天堂，天然放牧的牛羊肉質應該不錯，尤其羊肉，小吃街都充斥烤羊肉串的味道，還有一堆什麼烤包子、烤全羊、羊肉抓飯、羊肉湯、饢包肉、麵肺子與米腸子等等一堆不知道該怎稱呼的菜餚，關於烤羊肉串，當地人常撒上大量孜然粉，如果不是很愛這味道，記得要先提醒店員不要放或不要放太多。

▲ 新疆有眾多天然放牧的羊，羊肉肉質佳。（圖／作者翁黃玲攝）

3. 新疆人大多信仰伊斯蘭教，像我不吃牛羊，也不至於到餓肚子的地步，至少還有饢、番茄「辣」雞蛋燴飯或麵（如果不要辣，記得跟店員說，縱使是微辣，還是可能比我們想像還要辣）、大盤雞或椒麻雞（最小份的也須2～3人吃）。冷水魚是有，但因為量不是那麼多，所以價格昂貴，還吃過烤魷魚，但新疆不靠海，所以都外地運輸過來的，價錢比台灣還貴一些。還有雞肉漢堡、烤雞腿、烤雞翅、跟烤麵腸、烤蔬菜等等可以選擇。新疆的麵大多手工拉製，很Q很好吃。另外如果能找到漢餐廳（如川湘菜館），還是有豬肉料理，尤其北疆旅遊的外地人多容易找到，而我品嘗好幾家的菜，都有一定水準，師傅手藝表現不錯，算是好吃的。甚至烏魯木齊有家北京烤鴨專賣店，比我在台灣吃的更好吃，那個餅皮薄而微透，但十分爽口軟Q。如果團員有大陸電話可以用美團外賣，那吃真的不是問題，我還請團友幫我叫水餃跟豬肉餛飩湯。

4. 早餐都在飯店吃，但記得火腿可能是牛羊製品，不吃牛羊者別碰了，不過早餐還是有很多菜可以選擇。不管怎樣，早餐一定要吃飽，這樣早晨出發到吃午餐，縱使因為塞車，還可以撐一下（新疆人下午2～3點才吃午餐很正常，這個我晚點會說明），記得「摸」2個水煮蛋或茶葉蛋帶走，肚子餓也可以吃一下。

▲ 新疆旅遊沿路有休息站，可添購買零食跟飲料。圖為盤龍古道。（圖／作者翁黃玲攝）

5. 不需要帶台灣的泡麵、零食去新疆，新疆旅遊沿路有休息站，裡面也有商店可以買零食跟飲料，雖然價錢貴一點，但不至於太離譜。市區也有超市可以買吃或用的東西。

6. 新疆對吃素者可能不是太友善，當地人認為沒有肉就是素的，但那個湯往往是骨頭熬的，所以素食者真的要帶一些罐頭跟素鬆。

7. 新疆店員不像台灣服務業都經過千錘百鍊，所以要給他們一些耐心，如果同時間有超過5個以上的客人，往往點菜速度很慢，順序跟菜餚還可能會送錯。

8. 夏日水果真的種類好多，西瓜、各式甜瓜、蟠桃、無花果、杏桃、葡萄等紛紛上市、西瓜跟哈密瓜水分多又甜，價錢便宜，我們導遊請我們吃好幾次。

9. 在外旅遊腸胃方面的藥不可少（如：整腸藥、胃藥、止瀉劑等），解決水土不服或吃壞肚子的問題，再加上很多肉食容易上火，注意自己有無便秘，蔬菜記得多吃，水要記得多喝。

天氣多變溫差大 穿長褲、皮面休閒鞋為宜

▲ 新疆天氣多變，緯度比較高的地方，6～8月偶爾還會下冰雹或下雪。（圖／作者翁黃玲攝）

1. 新疆天氣多變，我4月就開始關注小紅書有關新疆的訊息，緯度比較高的地方，6～8月偶爾還會下冰雹或下雪，山上下雨也是會感到寒冷，所以建議帶一件衝鋒衣或薄羽絨外套備用。另外，紫外線真的很強，個人覺得防曬外套或長袖很重要。帽子帶1頂（新疆帽子很便宜，也可以當地買），太陽眼鏡也帶一下。為了照相漂亮，建議衣服顏色可以鮮豔一些，女生白色洋裝也可以帶一件。新疆天氣雖然乾燥，但沒有誇張到放室內一晚就會乾的地步，有些飯店有洗衣機跟烘乾機，但數量不多，所以衣服還是以比較容易乾的優先考慮，下半身裙子只要帶1～2件，其他還是以長褲為主（短褲短裙腿會曬傷，裙子活動不方便，騎馬騎駱駝還是穿長褲方便）。

2. 鞋子穿皮面休閒鞋為宜，布面鞋子下雨或踩到泥濘不好處理，不用擔心草原牛馬的糞便，因為除非視力太差，應該都能看到。再帶一雙拖鞋放在車上備用或長途坐車釋放足部壓力都好。至於洞洞鞋要看長時間穿下來，腳底是否舒服嗎？會不會悶汗在裡面？這就要自己測試看看囉！

3. 不建議穿過長的落地褲，容易沾到不乾淨的東西（如廁所）。

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飲料不宜帶入房間 不適合無規劃就啟程

▲ 新疆不適合毫無計畫就去自助旅遊。圖為巴音布魯克。（圖／作者翁黃玲攝）

1. 這次旅行社安排的飯店都還不錯，空間都很大，備品都很齊全，只是衛生紙都只有1～2小捲，如果不夠用，再跟櫃台要，設備就如同台灣星級飯店，手機或相機充電沒問題，直接插220伏特的插座就可以，但挺建議多帶一套充電設備，遺失或故障可以用上，雖然超市或休息站也有在賣，但品質不是太好。

2. 飯店餐廳早餐大多7:30～8:00才開，所以每日8:30以後出發才能好好吃早餐。

3. 提醒各位，飯店毛巾及床單不要弄到咖啡或菜湯之類的，飯店都檢查很仔細，弄髒無法清洗乾淨是要賠償的。

4. 自助行的旅客須注意，台灣旅客住宿得需「涉外」旅館才可以，而新疆旺季旅遊時間（6月就開始起漲了）住宿價錢可是翻了好幾倍，有些有錢還不見得訂的到房間，所以新疆不適合毫無計畫就去自助旅遊。

幅員廣袤、各景點距離遠 行程別排得太滿

▲ 若計畫在旺季到新疆旅遊，飛機票亦建議提前幾個月前買。（圖／作者翁黃玲攝）

1. 如果是像我一樣參加當地旅行團，建議前一天抵達，否則如果因飛機延誤趕不上轉機飛機，損失得自付。若已經計畫在旺季到新疆旅遊，飛機票亦建議提前幾個月前買，我是4月中旬買機票的，台北來回烏魯木齊票價1.4萬，6月漲價到3.8~4.5萬多，價差很大。目前台灣沒有直飛烏魯木齊，都是要中轉，因大陸氣候多變，建議中轉要留足夠時間，以免班機延誤趕不上轉機飛機。還有提醒不吃牛羊的人上官網預定特殊飛機餐，我坐的中國國際航空北京來回烏魯木齊只有一種餐食，偏偏都是牛肉餐，欲哭無淚呀！

2. 當地旅行社給我們派的車子是大7航空座椅的休旅車，乘坐舒適度還不錯，車子也可以直接上獨庫公路跟盤龍古道，但放行李空間，個人覺得每人一個24～26吋行李箱才會剛剛好。開這種車子都是司機兼導遊，但我們都希望司機能好好開車就好，如果要去新疆旅遊景點的資訊，建議先行在台灣查詢完畢，不要寄望導遊能像其他導遊能引經據典、口若懸河的解說，通常新疆的導遊都屬於木訥老實型，但人都很好，會買水果給我們吃。

3. 新疆人開車幾乎很少在用方向燈，又喜歡亂鑽，車速快，偏偏路上很多「隱形」的測速照相，如果開車技術不是很超群，真的不建議自駕。路上臨檢挺多的，個別旅遊都是「特別關照」的盤查對象，不像我們頂多車門打開望一眼就過關了。

4. 新疆計程車很便宜，可以使用小程序叫車或者市區可以攔車，但上車記得問清楚價錢，或者跳表最好，尤其小心黑牌車，常漫天要價，或者報價了開一段路又漲價或說剛剛是一個人的價錢。

▲ 去「新疆維吾爾自治區博物館」，可以更認識新疆歷史，也可以看新疆千年乾屍。（圖／作者翁黃玲攝）

5. 如果在烏魯木齊停留，必去「新疆維吾爾自治區博物館」，可以更認識新疆歷史，也可以看新疆千年乾屍，樓蘭美女靜候您大駕光臨。如果有多一天時間，可以在淘寶找評價好的旅行社安排到「江布拉克」這個大多旅行團不會排景點（距離烏魯木齊200公里），這是個十分乾淨漂亮的好地方，7月中旬開始整片山坡的麥子開始轉黃，金黃色麥浪十分讓人讚嘆。

6. 隨時注意腳下路況，有時會不小心踢到石頭或走在不平的路，我就在某飯店前面撲倒，膝蓋整整痛了3天，出門在外得自己照顧自己，記得出國前投保旅遊不便險+旅平險+緊急救援。

7. 新疆面積是整個中國的1／6，所以不管南疆或北疆景點之間，距離都很遠，長時間拉車很正常（我這次找旅伴遇到有些人說不想長時間坐車，我很想說請先去了解新疆地理再來說），所以參加旅行團要注意每日行程不要太多，景點得有取捨，太多類似的風景也容易有視覺疲勞。為了行車安全，避免司機疲勞駕駛，新疆運管局規定旅遊行程每日車限600公里，超過的話，司機就會面臨高額的賠款，所以如果要增加景點司機不同意，也請尊重。

8. 到塔縣需要辦理邊防證，喀什古城內有辦理處。伊昭公路及獨庫公路有限定時間開放，開放時間視天氣狀況每年不定（大概6月到10月中旬）。

▲ 新疆面積是整個中國的1／6，各地距離都很遠。（圖／作者翁黃玲攝）

歌舞細胞克在當地人基因裡 新疆的美難以言說

1. 新疆對旅客來說是個很安全的地方，風景區可以看到許多警察甚至武警，沿路安檢也不少，飛機安檢也十分嚴格，每個人都會摸身，隨身行李的行動電源要有清楚的容量標示（不可超過160WH或30000mAh），安檢會很仔細查看，瓶裝液體容量不可以超過100cc，我真的看好多人的乳液、化妝水被扔掉。

2. 人民幣不需要帶太多，最好有微信支付，現在可以綁台灣信用卡使用，只用現金在新疆（或許是整個大陸都是）不是那麼方便，例如吃飯或買個水果的時候，拿出100元人民幣，結帳時櫃台或攤販還找不到零錢找你，販賣機也沒有投幣的地方，連抱個小羊10元人民幣，那些牽羊的小弟弟、小妹妹都用QR碼讓你掃，幫我們購買門票的司機都挺希望我們用微信支給他，因為她也常找不開給我們，人民幣只有在超市使用方便些，帶一些現金備用也只有在沒有手機訊號或剛好手機沒電時可以救命。至於台灣信用卡到新疆就收起來吧，完全英雄無用武之地。

3. 如果要在大陸翻牆FB、IG、LINE這些，建議原號漫遊或買個中港澳網卡，我這次使用遠傳中港澳30天定量包的原號漫遊，才1688元，信號幾乎沒問題。團友用iPhone使用網卡也沒問題。

▲ 6月要小心五彩攤跟布爾津的「小咬」，類似台灣的小黑蚊。圖為五彩灘。（圖／作者翁黃玲攝）

4. 往景區路上有不少休息站，一般來說休息站、景區、餐廳的廁所大多算乾淨，也都免費，只是都是蹲式（罕有坐式），北疆風景區廁所不知道是不是使用率太多，門鎖常是壞掉的，有時遇到水壓不足、水量不夠，常常也要大排長龍（江布拉克是例外），比較起來，南疆廁所乾淨，也少遇到要排隊的情況。至於大家害怕的旱廁，我只有在南疆的瓦罕走廊跟盤龍古道上過那種沒門但有隔間一條溝的旱廁，但還好沒有臭，盡快上完也沒什麼感覺。公共廁所完全沒衛生紙，記得要帶一些，不夠的話，超市也有在賣。

5. 7月的新疆熱嗎？我這次沒去吐魯番，但夏天那邊雞蛋插在沙土裡都會熟的地方，鐵定很熱很熱，但除了喀什讓我感覺正午的陽光刺痛我皮膚外，其他還好，而且很多地方很涼快，如：喀納斯、禾木、巴音布魯克、那拉提、江布拉克，南疆的塔縣等，氣溫大約10幾到20幾度，新疆也是大陸人避暑的聖地，所以夏天放心過來玩吧！6～7月也是草原最綠最厚的時間，8月初草就開始枯黃了，而6月要小心五彩攤跟布爾津的「小咬」，類似台灣的小黑蚊，個頭較大，數量多到要買防蚊面罩，還好我們去的時候已經沒有了。

6. 新疆使用北京時間，我們去的時候是盛夏，晚上11點多天色才完全暗下來，因此我們台灣人剛去不太能適應，對當地人來說，晚上10點才是夜生活的開始，所以新疆的作息整個需要往後延，早餐8～9點以後吃，中餐下午1～3點吃，晚餐7～9點吃。

▲ 對新疆當地人來說，晚上10點才是夜生活的開始。（圖／作者翁黃玲攝）

7. 買東西要貨比三家，也要殺個價，玉石的水很深，不懂不要買，買切糕也要小心被痛宰，物價以喀什最便宜。

8. 北疆不會有高山症，塔縣因為海拔在3000米以上，有人會有些高原反應，但感覺還好，慕士塔格峰冰川公園海拔高度4500多米，我在遊客中心因為頭痛、呼吸喘這些高原反應，已經在吸氧氣了，大概跟我感冒有關，就沒有進去了。

9. 遇到年紀比較大的新疆人，可能不會說國語，他們會對著你笑或講他們僅會的幾句話：「聽不懂」，但年輕人國語溝通無礙，見到白種人不要講了一堆英文，因為你可能遇到「塔吉克族人」，挺尷尬的。歌舞細胞一定刻印在新疆人基因裡面，不分男女老少都喜歡歌舞，甚至會邀請旅客一起共舞，可以加入他們，感受那種發自內心的愉悅，也是不錯的旅行體驗。

10.新疆很美，美的好療癒，性價比卻很高，但遺憾我的爛手機拍不出來它的美麗，也常遇到陰天，導致拍照效果不佳，等過2～3年一定還會再訪這個有多樣地貌、寬闊美麗的「大美新疆」，帶更高階的手機以及攝影機再把美景收錄起來（有空拍機更好，但不是所有景點都允許飛空拍機）。

▲ 歌舞細胞一定刻印在新疆人基因裡面，不分男女老少都喜歡歌舞，甚至會邀請旅客一起共舞。（圖／作者翁黃玲攝）

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