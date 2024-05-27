綠鴨霸藍白就要加倍奉還？　請給人民好一點的在野黨！

▲ 再次拿到多數席位的國民黨若仍只是比拳頭大來蠻幹的話，那民意託付你們成為新的國會多數黨，又能有多大意義？（圖／記者屠惠剛攝）

● 曾治淇／心理師

國會改革風波延燒到現在，最常見的藍白論述就是：「你沒看到是民進黨先鴨霸拒絕討論的嗎？」

我想說的是，民進黨是鴨霸，可難道這等於在野黨理所當然就可以加倍奉還嗎？這樣冤冤相報、以暴制暴的國會殿堂所審理出的法案，要如何取信於民？更何況這次要通過的，還是如此具有爭議的法案版本。

還是那句老話：「為了與魔鬼對抗，你讓自己變成了魔鬼，可是啊可是，魔鬼得藏在細節裡，這樣暴走、蠻幹、咆哮，也難怪會引起反撲，讓不滿的星火得以燎原蔓延。」

很多人一直在說民進黨過去在前瞻預算、《勞基法》修惡有多可惡！沒錯啊！所以這屆國會他們不就失去了多數黨的優勢了嗎？所以他們雖然拿下了總統，畢竟還有惡鄰隨伺在側，可是像政黨票連我也投不下去啊！

民主的報應是需要時間的，失去了國會多數便是他們的果報，他們若仍執迷不悟、不思悔改，你們便可號召出更多的反動，讓他們在民意上更居劣勢、更加式微。

而總算拿到多數席位的國民黨，就不能像樣一點嗎？仍只是比拳頭大來蠻幹的話，那民意託付你們成為新的國會多數黨，又能有多大意義？明明掌握優勢先機，卻反倒落了個吃相難看，無怪乎連黃智賢都看不下去，質疑你們如此急功的居心何在。

不得不替執政黨對你們說一句：「加油好嗎！請給我好一點的對手！」

▲ 王世堅發言大罵黃國昌寄生獸，立法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）

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