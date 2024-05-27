菲闖黃岩島美航母卻撤離　跟美國做朋友是致命的

▲ 荷蘭和美國22日在南海進行雙邊軍事演習。（圖／美國海軍）

● 林宇廷／自由撰稿人，網路媒體工作者

近期，南海局勢持續升溫。美國「肩並肩」聯合軍演結束不久，菲律賓便組織百艘漁船沖闖黃岩島。本以為可以為菲律賓提供支持的美國，卻連夜撤離航母，這是為何？

5月15日當天，一個自稱為「這是我們的」菲律賓民間組織，召集了上百艘漁船，在菲律賓海岸警衛隊的協助下，前往黃岩島周邊海域，展開為期3天的「沖闖黃岩島」行動。

美擴大干預南海 慫恿菲挑釁中

據菲媒報導，這場活動由5艘主船帶領，船上載有「這是我們的」組織成員、記者和外國觀察員等，100餘艘漁船跟隨。該組織的漁民對於中國長期「控制」黃岩島周邊海域表示不滿。他們還製作了許多的橘色球狀浮標，上面都寫著「WPS ATIN ITO！」的字樣。

「ATIN ITO」在菲律賓語中就是組織名稱的意思，「WPS」意為西菲律賓海，他們想在南海海域建立「菲屬經濟特區」，其根本原因，也是因為他們覺得位於菲律賓西邊的南中國海區域本就屬於他們。

有媒體發佈報導起底該組織，稱這個「民間組織」實際上長期受美國機構資助，此次登場作秀，暴露出美國正在加大干涉南海問題的力度，慫恿菲方朝著對抗的方向「踩油門」。

▲ 菲律賓青年團體曾登上黃岩島揮舞國旗，遭到中國海警攔截。（圖／翻攝自Kalayaan ATIN ITO粉絲專頁）

菲船隊打退堂鼓 美軍早先撤離

這一次菲律賓大規模行動，中國的應對準備是非常充分的。除了對等動員和組織漁民們進行集結之外，還安排了數十艘海警船在相關海域遊弋。用《紐約時報》的描述，中國在當地部署了「壓倒性的力量」。

儘管此次行動聲勢浩大，並有菲律賓海岸警衛隊為船隊護航，但因受到中國海警的強力震懾，該組織在離黃岩島還有50餘海浬的地方就停滯不前，並提前結束行動，沖島任務並未完成。而後該組織卻單方面宣稱，任務已經取得「勝利」。

菲律賓為什麼會「打退堂鼓」，或許與美國有關。根據國際船舶信號網站的資訊，之前一直在黃岩島附近海域遊弋的羅斯福號航母，美國最大的作戰平台，號稱在「肩並肩」演習中最核心、最重要的主力武器裝備，在菲律賓「勇闖」黃岩島的前一天突然連夜撤離1,200多公里，抵達十段線靠近越南方向的萬安灘附近，而後繼續航行到達新加坡附近海域。據某軍事媒體判斷，這一異常舉動與中國解放軍055型萬噸大驅逼近黃岩島密切相關，因為1200公里的距離正好超出了055大驅上鷹擊-21高超音速導彈的打擊半徑。

換而言之，在菲律賓開始集結漁船的第一時間，美軍就已撤離。其中的原因首先是，美國沒有預料到菲律賓人會臨陣退縮，原以為中非雙方會發生衝突，於是先撤離，也好撇清關係。其次是，美國或許未曾預料到中國在這件事情上也擺出如此大的陣仗，嚴重誤判中國在黃岩島問題上的態度。

▲ 在菲律賓開始集結漁船的第一時間，美軍就已撤離。（圖／達志影像／美聯社）

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美棄菲不是第一次！ 藉南海操弄抗中

美國軍艦撤離產生的後果非常嚴重。一方面來說，菲律賓政府層面和輿論層面，普遍比較反華，沒有美國的支持，菲律賓反華集團的士氣受到極大打擊。第二，美國軍艦的撤離，在東南亞乃至全世界範圍，會對美國這位盟友的信任度大幅下降。早在2016年南海仲裁案的時候，美國已經拋棄了一次菲律賓，這也直接導致菲律賓前總統杜特蒂轉變對華立場。

所以小馬可仕最大的倚仗其實並不一定會出手，起碼從現在看來，美國將「羅斯福號」航母打擊群從黃岩島周邊撤出，就是不想執行那份很早前的《共同防禦條約》。

「南海原本很平靜，但是美國人來了之後，讓這裡充滿爭吵」。杜特蒂認為，在南海問題上，就是美國在給菲律賓下指令，告訴本屆菲政府不要害怕去挑釁，因為美國會支持馬尼拉。不過，他不認為美國會為菲律賓「出生入死」。

對於南海諸島主權問題，近期又再添權威證據。備受關注的南海問題引起了國際專家的研究興趣，英國國際法教授安東尼．卡蒂用了近十年時間，研究了大量英國、法國、美國自19世紀以來關於南海諸島所有權問題的史料，將研究成果寫成了《南海的歷史與主權》一書，得出「中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權」這一結論。而美英法三國的歷史檔案，也都明確顯示，菲律賓人對南海的島嶼都沒有主權主張。書中還透露，美國很早前就知道菲律賓對南海島嶼沒有主權，但其仍鼓動菲律賓去爭取，其目的顯而易見。

美國前國務卿季辛吉曾說過：「做美國的敵人可能是危險的，而做美國的朋友則是致命的」。菲律賓選擇做美國的朋友將是致命的。

▲ 美國前國務卿季辛吉曾說過：「做美國的敵人可能是危險的，而做美國的朋友則是致命的」。（圖／達志影像／美聯社）



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