可用行政權否決法案卻動員大亂立院　賴請理性帶領國政

▲ 「青鳥行動」亂象頻傳，如桃園平鎮和平路31巷巷道路口處最近被白漆塗上多組「我藐視國會」、「司法已死」等抗議字句，引發路人矚目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

● 林清汶／世新大學法律系兼任副教授

賴總統520就職後，立法院仍舊沸沸揚揚大演全武行，綠營更在立院場外糾結群眾抗議，場內各種醜陋不堪，讓外界嘖嘖稱奇，遠播國際。緊接著大陸環島軍演，聲稱要制裁台獨及聯外勢力，讓國人心懷憂慮。然而，台灣民眾何以仍處變不驚，一樣日常照三餐吃喝玩樂，股票正常交易，商業行為完全不受影響，如此樂天達觀，毫無憂患意識，恐怕是受多數媒體的影響；尤其是在親綠媒體居多情況下，「報喜不報憂」，將老共當成紙老虎，認為只是作作樣子罷了。

賴總統上任後，不斷面臨空前的內憂與外患，如何擘畫國家大政？尤其兩岸所涉及的層面極為廣泛，有經貿、國防、旅遊、就學等，何以要弄得劍拔弩張、勢不兩立？菲律賓的杜特第擔任總統時，可以在兩強美、日之間左右逢源。明知大陸鴨霸，卻要去捋虎鬚？真要效法澤倫斯基，讓台灣民眾浴血戰火中嗎？此刻，在夜闌人靜之際，經常帶著莫名惶恐，設想如果此時防空緊報響起，我們還有明天嗎？烏克蘭在戰前有很多詩情畫意的美景與故事傳頌，俄羅斯開打前一夜，烏克蘭街頭仍夜夜笙歌，轉眼之間已化為焦土廢墟。

▲ 民進黨掌握優勢行政資源，大可行使行政權，拒絕或延宕執行立法院通過的法案。（圖／記者湯興漢攝）

再者，民進黨已是真正的執政黨，掌握優勢行政資源，可以大刀闊斧推動政策，立法院僅是展現民意空間，縱使法案通過了，行政機關還是有很多方式拒絕或延宕執行，如可依《憲法增修條文》聲請覆議，或依《憲法訴訟法》移請憲法法庭審理是否違憲等方式抗拒。民進黨捨此不由，大亂立院議事堂，走民粹號召群眾參與抗爭，毫無反省過去如何對待在野黨。

期待新任賴總統身兼民進黨主席，能展現大器並充分體恤、尊重六成民意，我們都是立足在台灣這片土地上，同舟共濟的命運共同體，請展現成熟、理性，帶領2,300萬國人邁向康莊大道上吧！

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