ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

可用行政權否決法案卻動員大亂立院　賴請理性帶領國政

我們想讓你知道…民進黨掌握優勢行政資源，大可行使行政權，拒絕或延宕執行立法院通過的法案，卻捨此不由，大亂立院議事堂，走民粹號召群眾參與抗爭，不反省過去如何對在野黨。

▲ 「青鳥行動」亂象頻傳，如桃園平鎮和平路31巷巷道路口處最近被白漆塗上多組「我藐視國會」、「司法已死」等抗議字句，引發路人矚目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

● 林清汶／世新大學法律系兼任副教授

賴總統520就職後，立法院仍舊沸沸揚揚大演全武行，綠營更在立院場外糾結群眾抗議，場內各種醜陋不堪，讓外界嘖嘖稱奇，遠播國際。緊接著大陸環島軍演，聲稱要制裁台獨及聯外勢力，讓國人心懷憂慮。然而，台灣民眾何以仍處變不驚，一樣日常照三餐吃喝玩樂，股票正常交易，商業行為完全不受影響，如此樂天達觀，毫無憂患意識，恐怕是受多數媒體的影響；尤其是在親綠媒體居多情況下，「報喜不報憂」，將老共當成紙老虎，認為只是作作樣子罷了。

賴總統上任後，不斷面臨空前的內憂與外患，如何擘畫國家大政？尤其兩岸所涉及的層面極為廣泛，有經貿、國防、旅遊、就學等，何以要弄得劍拔弩張、勢不兩立？菲律賓的杜特第擔任總統時，可以在兩強美、日之間左右逢源。明知大陸鴨霸，卻要去捋虎鬚？真要效法澤倫斯基，讓台灣民眾浴血戰火中嗎？此刻，在夜闌人靜之際，經常帶著莫名惶恐，設想如果此時防空緊報響起，我們還有明天嗎？烏克蘭在戰前有很多詩情畫意的美景與故事傳頌，俄羅斯開打前一夜，烏克蘭街頭仍夜夜笙歌，轉眼之間已化為焦土廢墟。

▲ 民進黨掌握優勢行政資源，大可行使行政權，拒絕或延宕執行立法院通過的法案。（圖／記者湯興漢攝）

再者，民進黨已是真正的執政黨，掌握優勢行政資源，可以大刀闊斧推動政策，立法院僅是展現民意空間，縱使法案通過了，行政機關還是有很多方式拒絕或延宕執行，如可依《憲法增修條文》聲請覆議，或依《憲法訴訟法》移請憲法法庭審理是否違憲等方式抗拒。民進黨捨此不由，大亂立院議事堂，走民粹號召群眾參與抗爭，毫無反省過去如何對待在野黨。

期待新任賴總統身兼民進黨主席，能展現大器並充分體恤、尊重六成民意，我們都是立足在台灣這片土地上，同舟共濟的命運共同體，請展現成熟、理性，帶領2,300萬國人邁向康莊大道上吧！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►民主是公眾決策的精神　不是事與願違的神主牌

►林忠正／大巨蛋將步上京華城圖利案後麈？

►子宮成租賃場所　生命淪為商品　反對放寬人工生殖法！

►新竹市長滿意度墊底　豐邑建案事故連環爆

投稿
申訴
關鍵字: 立法院 國會改革 青鳥行動 台海 軍演 林清汶 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
丁學文／挽救生育率　不能只靠撒幣！
國會改革注定只能贏　藍白準備好如何使用尚方寶劍了？
代理孕母物化女性？　別再用反動詞彙阻擋代孕解禁
可用行政權否決法案卻動員大亂立院　賴請理性帶領國政
民主是公眾決策的精神　不是事與願違的神主牌

推薦閱讀

國會改革注定只能贏　藍白準備好如何使用尚方寶劍了？

林忠正／大巨蛋將步上京華城圖利案後麈？

可用行政權否決法案卻動員大亂立院　賴請理性帶領國政

民主是公眾決策的精神　不是事與願違的神主牌

代理孕母物化女性？　別再用反動詞彙阻擋代孕解禁

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

新竹市長滿意度墊底　豐邑建案事故連環爆

五月天阿信為人民幣折腰　溫昇豪逆風反敵國併吞

子宮成租賃場所　生命淪為商品　反對放寬人工生殖法！

丁學文／挽救生育率　不能只靠撒幣！

相關文章

柯建銘酸傅崐萁「一句話」破功　籲韓國瑜看齊王金平：拿掉歷史污名

柯建銘酸傅崐萁「一句話」破功　籲韓國瑜看齊王金平：拿掉歷史污名

國會昨（28日）在藍白人數優勢下，三讀通過國會改革相關法案，國民黨團總召傅崐萁放話要成立國會特偵組。民進黨團總召柯建銘今回應，傅崐萁說要善用..

13小時前

藐視國會罪通過　劉世芳：知之為知之、不知為不知

藐視國會罪通過　劉世芳：知之為知之、不知為不知

國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

憂「藐視國會定義不明」　陳駿季：難順利解釋政策或澄清

憂「藐視國會定義不明」　陳駿季：難順利解釋政策或澄清

打詐四法送立院審議　劉世芳：公私協力聯防打詐

打詐四法送立院審議　劉世芳：公私協力聯防打詐

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國會改革五法通過了　然後呢？

國會改革五法通過了　然後呢？

大巨蛋將步上京華城圖利案後麈？

綠可用行政權否決法案卻動員大亂..

民主不是事與願違的神主牌

別再用反動詞彙阻擋代孕解禁

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面