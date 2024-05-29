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國會改革注定只能贏　藍白準備好如何使用尚方寶劍了？

我們想讓你知道…國民黨與民眾黨信誓旦旦說要查弊，但調查結果不一定能轉換為政黨支持度。如果淪為各說各話，甚至扯出在野黨自己人，恐怕會變成殺敵三千、自損八百。

▲ 立法院28日三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）

● 蔡佳泓／國立政治大學選舉研究中心教授

在這一波《立法院職權行使法》的修法過程中，民進黨批評此舉是違憲擴權，國民黨、民眾黨則說可以揭發弊案。可以確定的是，行政院勢必會提出覆議，而立法院又要進入覆議案的表決大戰。在覆議不過之後，民進黨團很可能提出釋憲，針對表決過程、法案內容等等程序與內容要求憲法法庭裁決。最後，則是把戰線拉長到明年二月，針對特定立委發動罷免案。

從現實政治來看，民進黨在這一場立法院混戰中不見得是輸家。根據《美麗島電子報》民調，民進黨的認同比例在四月跟五月之間暴漲8.7個百分點，雖然民眾黨跟國民黨認同沒有太大變化，但自認中立的民眾少了5個百分點，非常有可能跑去支持民進黨，甚至連民眾黨、國民黨支持者都可能流失到民進黨。雖然國民黨與民眾黨認為是民進黨認知作戰導致這個結果，但是為了自詡的國會改革，而嚇跑中間選民跟少數支持者值不值得？

▲ 民眾黨團總召黃國昌28日說明，監院調查權跟立院國會調查權可並行不悖，下階段民眾黨將推動廢除監察院。（圖／記者林敬旻攝）

再者，民眾黨與國民黨在三讀通過之後似乎志得意滿，除了大談揭弊之外，還提出廢掉考試院與監察院的構想，朝向三權分立，並且說這是民進黨過去的主張，要民進黨不要為反對而反對。姑且不論修憲門檻很高，社會難以凝聚共識，現階段民眾是不是同意國會多數黨把啟動修憲擺在其他民生議題，甚至揭發弊案之前？又會不會引發另外一波反擴權的民怨？

而在揭發過去八年弊案方面，在釋憲結果出來之前，國民黨與民眾黨已經信誓旦旦地要好好調查光電、雞蛋、疫苗等等議題。如果真的有弊案，當然在野黨會趁勝追擊，但是這些畢竟是蔡英文執政時期發生的問題，調查結果頂多只能羞辱賴清德政府，不一定能轉換為政黨支持度。如果淪為各說各話，甚至扯出在野黨自己人，恐怕會變成殺敵三千、自損八百，對於明年二月可能出現的罷免運動又會添加柴火。

▲ 在三讀《職權行使法》之後，國會多數的民眾黨與國民黨已經沒有回頭路。（圖／記者屠惠剛攝）

在三讀《職權行使法》之後，國會多數的民眾黨與國民黨已經沒有回頭路。如果憲法法庭沒有宣佈違憲，民眾黨與國民黨如果要證明國會改革的必要性，只能寄望調查、聽證可以遍地開花，而且不能落實民進黨指控的侵害人權，不然就會引發更多不滿。換句話說，這一盤賭注是只能贏不能輸。在三天的表決大戰後，民眾黨與國民黨的確拿到猶如古代斬貪官的尚方寶劍了，但是，他們準備好了嗎？

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