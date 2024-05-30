小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

▲ 賴清德、蕭美琴20日就任中華民國第16任總統、副總統後，美麗島電子報、台灣民意基金會、TVBS三家機構皆公布了第一份民調。（圖／達志影像／美聯社）

● 張進逸／國會辦公室秘書

日本政治學者小笠原欣幸日前在臉書上分析賴清德新總統支持率的民調數據，本文將對此試譯。

在賴清德就任總統後，台灣民意的反應如何？美麗島電子報、台灣民意基金會（以下簡稱基金會）、TVBS三家機構皆公布了民調結果，分析如下文。

①賴總統的支持率

（由於政府才剛成立，因此調查的是對賴總統的信任度／信賴度，而非施政滿意度）

美麗島：信任53.0％ 不信任33.9％

基金會：贊同58.0％ 不贊同25.4％

TVBS ：信任47％ 不信任34％

※在美麗島和基金會的調查中，信任／贊同的數字都還算不錯，TVBS的數字也不算太差，這在日本被稱為「慶祝行情」。陳水扁、馬英九、蔡英文三人的支持率在上任之初都頗高，但半年內便急劇下滑。台灣選民對政府的評價向來較為嚴格，賴清德恐怕也難以避免支持率下滑的命運。支持率最終將穩定在什麼水準，很大程度上取決於往後的政府運作以及朝野攻防。

▲ 陳水扁、馬英九、蔡英文三人的支持率在上任之初都頗高，但半年內便急劇下滑。（合照圖／資料照）

②政黨支持率

美麗島：

民進黨34.1％（較4月的26.8％上升7.3個百分點）

國民黨17.2％（較4月的19.0％下降1.8個百分點）

民眾黨11.5％（較4月的12.3％下降0.8個百分點）

基金會：

民進黨36.7％（較4月的32.9％上升3.8個百分點）

國民黨20.5％（較4月的19.2％上升1.3個百分點）

民眾黨18.2％（較4月的18.6％下降0.4個百分點）

※鑑於立法院朝野對立日趨激烈，政黨支持率的變化備受矚目。與4月相比，美麗島的調查顯示，民進黨的支持率上升，國民黨的支持率則略有下滑。然而，基金會的調查卻呈現，民進黨的支持率雖然上揚，但國民黨的支持率亦微幅上升。至於民眾黨，在兩份民調中的支持度皆與4月大致持平。TVBS並未公布政黨支持率的調查結果。

民眾黨的支持率在基金會的民調中偏高，而在美麗島的調查中則偏低，這種現象在去年全年的選戰期間即已出現，選後亦呈現相同的趨勢。

▲ 民眾黨的支持率在基金會的民調中偏高。（圖／台灣民意基金會提供）

值得一提的是，雖然美麗島調查顯示民眾黨支持度偏低，但若按年齡層區分，美麗島的數據同樣顯示，年輕族群中支持度最高的政黨仍是民眾黨。5月份20至29歲的政黨支持率為：民眾黨27.3％、民進黨24％、國民黨7.8％。

無論是美麗島還是基金會，民進黨皆位居第一，且大幅領先排名第二的國民黨，雖然民進黨政府看似穩如泰山，但實際上則未必盡然。若將國民黨與民眾黨合併計算，根據美麗島的數據，在野陣營的支持率為28.7％，雖然低於執政黨的34.1％，但若依照基金會的調查，在野陣營支持度達38.7％，超越執政黨的36.7％。由此可見，取決於觀察美麗島或基金會哪份數據，將會得出截然不同的朝野力量對比。

至於立法院朝野衝突對政黨支持度的影響，解讀角度也取決於參考的數據來源。若著眼美麗島的民調，民意似乎正向著較為有利民進黨的方向發展；然而，若檢視基金會的調查結果，立法院對峙對政黨支持度的影響似乎有限。

不過，針對在野黨審議方式所引發的大規模抗議行動，發生於5月24日，尚未反映在此次的民調中。5月28日，法案已經三讀通過，這將如何被評價，值得持續關注。恐怕還需要再看6月份的調查結果，才能較為確認台灣民意的走向。

▲ 美麗島的民調顯示，在立法院朝野衝突中，民意似乎往對民進黨有利的方向發展。（圖／記者李毓康攝）

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③兩岸關係的民意

賴總統在就職演說中提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，針對此一論述的支持與否，民調也有所呈現。

基金會的調查顯示，「同意」者佔74.3％，「不同意」者佔16.1％。TVBS的民調亦呈現「支持」64％、「不支持」22％。TVBS的民調一般會較為低估民進黨的數據，但即便如此，仍呈現那樣的數字，還高於對賴清德的信任度。可以說，在台灣民意之中，「一個中國」的概念走向名存實亡，已是相當明確的趨勢。

從日本的角度來看，台灣的民意調查有些難以判讀之處，在此也做進一步說明。此次美麗島的調查詢問：「請問，賴清德總統在就職演說表示中華民國與中華人民共和國互不隸屬，您認為這個說法對我們國家安全整體來講是有利、或不利？」結果顯示，認為「有利」佔36.2％、「不利」佔45.7％。

這個問題乍看之下與先前的問題相似，但其實是在考量中國的反應後，對演說影響的評估，與兩岸定位的認知有所區別。美麗島4月的調查即顯示，76.1％的民眾認為「海峽兩岸是兩個不同國家」。這並不矛盾，由於題目不同，回答自然有所差異。過去的調查也發現，多數民眾支持擴大兩岸交流。

▲ 多數民眾雖然清楚認知，使用「中華民國與中華人民共和國」的說法會觸怒中國，但仍「希望如實陳述事實」。（圖／路透）

對於台灣民意的傾向，或許可以這樣總結：多數民眾雖然清楚認知，使用「中華民國與中華人民共和國」的說法會觸怒中國，但仍「希望如實陳述事實」。

TVBS的調查還詢及了「您認為今後兩岸關係將如何發展？」結果顯示，「變好」5％、「變壞」30％、「差不多」49％，可見台灣民眾對兩岸關係的前景並不樂觀。儘管如此，賴總統提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主張，仍有高達64％的支持度。中國應當重新審視兩岸關係的概念，這才是「新時代解決台灣問題的總體方略」應有之義。

④結論

新政府已經揚帆起航，賴清德總統的信任度獲得了相對不錯的評價。另一方面，雖然民進黨在政黨支持率上居於領先地位，但美麗島與基金會在解讀朝野力量對比時出現了歧異。就在野黨而言，可能會認為持續現行路線即可。朝野民意攻防的走向，還須觀察6月的民調結果才會較為明朗，但對賴清德政府來說，這預示了「荊棘之路」的險峻。

調查期間：

美麗島5／21～23；基金會5／20～22；TVBS5／20～24

樣本數與市內電話/手機比率：

美麗島：1074人（市內電話70％，手機30％）

基金會：1077人（市內電話70％，手機30％）

TVBS：914人（市內電話50％，手機50％）

▲ 新政府已經揚帆起航，賴清德總統的信任度獲得了相對不錯的評價，但未來恐有「荊棘之路」要走。（圖／總統府提供）

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