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買福袋沒中獎卻被課稅　土匪式徵稅殘害台灣

我們想讓你知道…繳稅是國民的義務也是權利，課稅務必合理合法，否則就跟土匪沒兩樣，若以殺雞取卵的課稅方式，人才怎麼敢回來？外資怎麼敢來？台灣怎麼會有未來？

▲ 一名雷小姐花了990元買了一個獎品包括環遊世界套裝行程的百貨公司福袋。她沒有中獎，卻反而收到稅單。（示意圖／環球百貨提供，非指當事人）

● 劉明／自由撰稿人

最近媒體報導，雷小姐在百貨公司看到有福袋抽獎活動，獎品包括環遊世界的套裝行程。她花了990元買了一個福袋，但沒有抽中。結果，上個月她收到一筆1,860元的獎金所得，須繳稅。雷小姐表示，她感受不到中獎的價值。

她還舉例說，在百貨公司的周年慶或母親節特惠中，有些價值上萬的保養品，打折後售價降至3、4千元。如果民眾花3、4千元購買，剩下的7千元還要繳稅嗎？

業者表示，福袋內含有水洗被、香皂禮盒、吹風機等物品，加上購物袋，總價高達2,859元。扣除現場支付的999元，領取的獎品仍有1,860元的價值。由於價值超過千元，依法必須開立扣繳憑單，並列入綜合所得稅。現場也有給消費者簽署領獎收據，並註明需報稅使用。

網友紛紛留言，稱這不是福袋驚喜，而是驚嚇包。筆者提出以下個人看法：

首先，價值並非所得，不是廠商說了算。廠商自行認定的價值視為消費者的所得並課稅。如果成立，那麼如果消費者退回999元的福袋，廠商是否願意支付1,860元給消費者？答案顯然是否定的。

再者，國稅局應立即糾正，避免成為濫稅幫兇。雷小姐舉例說，如果在周年慶購買保養品，廠商將多出的價值以獎金課稅，沒有人會願意購買福袋或保養品。國稅局應糾正廠商的不合理做法，才能讓民眾信服。

▲ 稅務機關若以不合理、不合法的方式課稅，就跟土匪沒兩樣。（圖／記者李毓康攝）

此外，濫用所得解釋的案例還有：擁有一千多項世界發明專利的國際知名科學家L博士，於2015年獲得國際傑出發明家終身成就獎。他應經濟部之邀，回台幫助國家，將一項專利估價3億元，申請以專利權作為公司資本額，並獲得相關主管機關同意。

然而，隔年國稅局開出稅單及罰鍰，要求他繳納1.5億元稅款。按照規定，以專利出資取得公司股票就如同售出專利而獲利，但可延緩至售出股票時才繳稅。然而，L博士並未出售股票，卻被要求繳納高額稅款。他提議以股票抵稅，國稅局卻認定該股票沒有價值。結果，他所有財產被查封、拍賣，包括一千多項世界發明專利，國稅局不還給他，專利權價值變為零，損失上千億，公司因此停業。

在此案例中，L博士並未出售股票，何來的所得？這顯示國稅局濫用所得解釋，而當L博士想拿股票抵稅，國稅局卻認定該股票沒有價值，因此，不僅國稅局把價值當所得課稅，而且價值多少還認定不一。

兩個案例頗有雷同，筆者感慨，繳稅是國民的義務也是權利，課稅務必合理合法，否則就跟土匪沒兩樣，若以殺雞取卵的課稅方式，人才怎麼敢回來？外資怎麼敢來？台灣怎麼會有未來？

▲ 若以殺雞取卵的課稅方式，人才、外資怎麼敢來？台灣怎麼會有未來？（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字: 福袋 中獎 課稅 國稅局 稅務 財稅 稅收 劉明 雲論

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