劉德華演唱會　「媚共」民粹炒作風波

▲劉德華。（圖／ETtoday資料照）

● 陳淞山／專欄作家

劉德華在台演唱會舉辦，剛好是颱風猛烈到來之際，主辦單位的照常演出或暫時取消，是可討論的公共安全議題，原本台北市政府就需要提早介入溝通協調來解決問題，最後慢半拍的演出當天下午決定取消，隨後並決定在隔兩天時加演一場，這是補救當時決策反覆的錯誤處理，台北市政府是該承擔責任。

綠營批判劉德華「媚共」 把演藝文化當作政治操作工具

然而，部分綠營立委及民進黨重要幹部在過程當中質疑批判劉德華「媚共」的政治民粹炒作，則是意識型態作祟且相當愚蠢的荒謬作法，顯然是把「無國界」的演藝文化當作反共仇中的政治操作工具，誠不足取！幸經負責兩岸關係事務的陸委會當作危機處理，由其主委邱垂正表示劉德華沒有傷害台灣的言論來加以停損止血，以免風暴繼續擴大，嚴重傷害兩岸人民的情感

當然，最先炒作劉德華媚共的主事者王定宇立委，也在事後趕忙修正說法，除了強調是公共安全議題決策太慢的問題外，他並表示至於媚共不媚共，是他們國家的事情，我們尊重。其實，王定宇立委的「媚共說」已經引發眾怒，很多綠營立委也大都看不下去，他心不甘情不願的事後改口，正突顯出民進黨的府院黨領導高層也對王定宇的炒作說法不以為然，應該是有出手要求王定宇必須修正說法來緩頰，以免造成民進黨形象上的嚴重傷害，所以，才會有這樣的調整及轉變。

其實，以前類似的民粹炒作的事，在兩岸之間也是常有的事，每每讓兩岸四地的藝人或文化、體育界人士無端遭受波及，要嘛參加國際比賽活動，上台領獎秀國旗而被對岸硬扯拉下或雙方爭吵大罵，要嘛在演唱會講我是哪裡人或唱什麼樣的歌，被炒作成政治事件或風暴而傷害兩岸人民的情感，甚至引發兩岸的統獨政治民粹相互對幹的政治爭議風波，這都是相當要不得的政治圖騰

▼部分綠營立委及民進黨重要幹部批判劉德華「媚共」的政治民粹炒作，是意識型態作祟且相當愚蠢的荒謬作法。（示意圖／ETtoday資料照）

為了個人私利、意識形態 挑動兩岸敏感神經

觀其形態，有時是政治正確的刻意操作，有時是惡意炒作民粹意識型態的對抗，有時就是矯枉過正的拉過頭政治秀，恣意在兩岸關係問題上大做文章，灑鹽巴、灑狗血，無一不是為了個人政治私利或意識型態之爭，而做出如此犯眾怒的政治挑釁，動輒挑動兩岸的敏感政治神經，或者引起兩岸人民之間相互敵視或仇恨的情緒氛圍，這真的會對兩岸關係和平發展的政治大局有所幫助嗎？這難道不就是嚴重傷害兩岸人民情感的惡意操弄嗎？兩岸的主政當局都該清楚認知這類問題的嚴重性，適當地自我節制，迅速地遏止或撲滅這種可能引發意識型態相互對抗並激起敵意的仇恨怒火，不要一而再、再而三地讓音樂、演藝、文化、藝術、體育等等這種政治民粹炒作的歪風隨意肆虐吧！

台灣自許是民主文明國家，重視文化與體育的軟實力，這是民主、自由與法治國家最基本的政治基石，兩岸關係的發展縱使嚴峻險惡，雙方的信任與互動往來交流及溝通情況確有嚴重不足的現象發生，甚至彼此之間的對抗、誤解、敵意或誤判的情事也越來越加深、惡化。再加上雙方政治上的惡意操弄或各自認知作戰的需要，已經重創了兩岸關係正常化的發展，隨時都可能因某些小事而演變成擦槍走火的意外發生，雙方主政的領導者更應該加以正視面對並加大力度管控可能的危機發生，千萬不要過度輕忽「星星之火可以燎原」的政治殺傷力，也不要總認為有美國人當政治靠山或者武力、國力遠遠超過對方就夜郎自大，自以為是的認為可以為所欲為，而不積極努力審慎面對處理兩岸之間的大小事。

尤其是兩岸政治民粹極端化對抗的刻意操弄，若不妥善處理解決，處處用敵意、仇視或霸權、唯我獨尊的心態來看待對方，處處想挑動兩岸當局及人民情緒的敏感神經，那麼無疑就是把兩岸關係發展故意推向衝突或戰爭的境地，最後的結果不就是兩敗俱傷，兩岸人民受苦受難嗎？蒼生為念，請兩岸雙方的主政者或政治人物，都該清楚認知到，人民的安全、快樂與幸福的維護才是正確的為政之道啊！

▼兩岸政治民粹極端化對抗的刻意操弄，若不妥善處理解決，處處用敵意、仇視看待對方，無疑就是把兩岸關係故意推向衝突的境地。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

老百姓不要戰爭要和平 仇恨是不該挑起的紅線

總之，歷史告訴我們，老百姓不要戰爭要和平，兩岸關係的發展長河，各有起伏消長，敵意及仇恨就是不該挑起或挑動的紅線，劉德華演唱會的風波本來就不該有民粹對抗炒作風波的發生，而中國大陸當局也千萬不要在各種國際場合上刻意操作文化或體育活動上硬扯國旗的政治風波，讓台灣人民更加不滿並反彈對岸的統戰作為。這些都是消除兩岸政治隔閡與敵意對抗該有的正確思維與處理之道，否則就是故意把兩岸關係發展導向戰爭的不幸結果，就是不顧兩岸人民死活的千古罪人！

▼老百姓不要戰爭要和平，兩岸關係的發展長河，各有起伏消長，敵意及仇恨就是不該挑起或挑動的紅線。（圖／路透）



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