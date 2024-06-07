小馬可仕發表演講　澤倫斯基獲邀　西方操控香會

▲ 中共國防部長董軍去年底接替李尚福職位後，在第21屆香格里拉對話首度與美國國防部長奧斯汀面對面會談。（圖／路透）

● 李澤詮／香港匯豐銀行職員

當前全球舉目的焦點之一——第21屆國防安全對話會「香格里拉對話會」於5月31日至6月2日在新加坡進行。會中備受矚目的美、中兩大國的國防部長——美國的奧斯汀與中國的董軍進行會晤，並先後進行發言。

美國國防部長奧斯汀發言稱，印太地區的國家如今在安全上有了新的融合，這會形成一個更強大、更有韌性、更有能力的夥伴關系。此言隨機引發中方嚴斥，美方的「印太戰略」欲把亞洲建構成為「亞太的北約」。

而中國國防部長董軍強調，台灣問題是中國核心中的核心。外部干涉勢力正在以切香腸的方式，不斷地虛化掏空「一個中國」原則，炮製涉台法案，執意對台售武、非法進行官方往來，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！」此番言論，是歷次中國國防部長對台言論措辭最重、態度最堅決的。

▲董軍在此次香格里拉對話中的發言，是歷次中國國防部長對台言論措辭最重、態度最堅決的。（圖／路透）

此外，據媒體報導，美國聯邦眾議院撥款委員會指出，旗下小組委員會於4日討論一項預算法案，包括提供台灣5億美元外國軍事融資及最多20億美元的貸款和貸款擔保。

美中兩國雖然在地緣戰略中存在嚴重分歧，但目前仍保持著必要的溝通與合作。此次香格里拉對話，奧斯汀強調要避免兩國陷入新冷戰，雙方應該保持理性溝通，維持良性互動，足以表明美國暫不希望與中共展開全面對抗，而是希望在部分領域保持合作。

值得一提的是，此次對話會的開幕主旨演講，主辦方邀請了菲律賓總統小馬可仕進行演講。他一改此前較為謹慎、克制的發言，此次講話不僅帶有攻擊性，而且頻頻提及美國，引發關注。因此有學者認為，至少在小馬可仕的任期內，南海問題會是個很大的挑戰，就目前情況而言，菲律賓已經選邊站隊，成為美國在印太地區的「馬前卒」。

▲ 菲律賓總統小馬可仕在香格里拉對話中，就南海問題抨擊中共，選擇與美國站在同一邊。（圖／路透）

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事實上，自從小馬可仕上台後，美菲高層交往頻繁，軍事合作明顯加強。借助美菲《加強防務合作協議》，美國先後獲得了9個菲律賓軍事基地的使用權，美軍得以在這些基地進行加強部署。外界猜測，美國的最終目的是在台海或南海爆發危機時，讓菲律賓成為美國干預整個地區安全形勢的重要抓手。

談及南海問題，英國學者安東尼．卡蒂（Anthony Carty）所撰寫的《南海的曆史與主權》一書就曾提到，依據西方的國際法標准，英法外交部法律部門得出了一致結論，就是這些島嶼是中國的。美英法三國的曆史檔案明確顯示，菲律賓人對南海的這些島嶼都沒有主權主張。英國在1974年法律部門的正式備忘錄中，得出了關於南沙群島的結論，即南沙群島是中國的，而不再屬於法國，更從來不是菲律賓的，這個立場得到了英國內閣的國防和海外政策委員會的認可。所以從歷史的角度而言，南海主權歸屬問題已無庸置疑。

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基獲邀參與此次的香格里拉對話。（圖／達志影像／美聯社）

外界普遍認為，此次香格里拉對話的主辦方抓住地區存在的矛盾，邀請矛盾當事方進行演講，也有引發交鋒、吸引眼球的意圖。今年的對話會，主辦方還邀請了烏克蘭總統澤倫斯基參會，而值得注意的是，現場沒有出現俄羅斯代表。這些安排在一定程度上也說明主辦方的態度和立場，雖然對話一直聲稱公平中立，但其議程設計、邀請對象等都有被西方國家影響的痕跡。

此次香格里拉對話反映出當前的世界局勢仍處於複雜和不確定性，美中兩國在關鍵議題上的矛盾依舊存在，但雙方均努力保持必要溝通渠道，避免局勢惡化，因此未來世界局勢的發展仍須密切關注。

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