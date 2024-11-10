川普勝選對經濟的深遠影響　數據解析與政策展望

▲2024年美國總統選舉，川普（Donald Trump）再次勝選，並獲得共和黨在參眾兩院的支持。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年美國總統選舉中，川普（Donald Trump）再次勝選，並獲得共和黨在參眾兩院的支持。隨著共和黨掌控聯邦政府的主要權力，美國經濟政策面臨全面轉向的可能。本文將深入分析川普經濟政策的潛在影響，並藉由各種統計數據與市場反應，勾勒出這些政策如何可能影響美國的經濟走勢和全球貿易格局。

川普經濟政策概述

1. 減稅政策的範圍與規模

川普承諾擴大2017年減稅法案的適用範圍，將聯邦個人所得稅的減稅永久化，並對特定企業進行大幅度減稅。根據「責任聯邦預算委員會」（CRFB）的數據，若川普的政策全部實現，未來10年減稅總額可能達到10.4兆美元，相當於美國GDP的約2.8%。其中主要包括以下幾項：

減稅延長：2025年到期的川普減稅政策延長10年，涉及的減稅金額約為GDP的1.5%。

新減稅計劃：新增加殘業收入免稅（估計佔GDP的0.5%）、年金等社會保障免稅（0.4%），進一步擴大聯邦減稅範圍。

2. 保護主義貿易政策

川普計劃對大陸進口商品徵收60%的關稅，並對其他國家進口商品普遍加徵10%的關稅。根據經濟研究數據，此措施預計可增加美國政府未來10年內約2.7兆美元的關稅收入，但同時可能對美國消費者物價指數（CPI）構成約1.2%的上升壓力。

此外，川普的保護主義政策也強調製造業的回流，試圖降低對進口的依賴。數據顯示，若關稅政策全面實施，可能會使美國的進口量下降10%-20%，從而導致美國貿易逆差進一步縮小。然而，這樣的政策將大幅提升進口商品的價格，對美國的消費者支出和企業成本造成壓力。

3. 嚴格的移民政策

川普提出加強不法移民的遣返以及收緊合法移民的審批。根據美國國土安全部的統計，不法移民的強制遣返可能導致美國約2%至3%的勞動力流失。儘管此政策短期內能減少低成本勞工的競爭，但也可能使服務業和建築業等依賴勞動密集行業面臨人力短缺，推動薪資上升並加劇通膨壓力。

▼川普的保護主義政策強調製造業的回流，試圖降低對進口的依賴。（圖／路透）

美國經濟成長與就業潛在影響

1. 經濟成長率的提升與風險

根據CRFB的分析和推算，川普的減稅政策將在短期內提升GDP成長率約0.5至1.0個百分點。尤其是企業稅的降低，有望促使企業加大投資力度，進一步刺激生產和就業。然而，保護主義的貿易政策及移民限制措施可能抵消部分成長效果。根據分析，這些政策可能導致-0.4%至-0.8%的成長損失。

2. 就業市場的數據預估

移民政策收緊將對美國的低技能行業造成衝擊，特別是建築業和服務業。根據美國勞工統計局的數據，這些行業中約30%的勞動力來自於移民群體。移民流入的減少將進一步加劇這些行業的勞動力短缺，可能推動薪資成長。以服務業為例，預計每年薪資增幅可能因此提高約1%至1.5%，進一步推動通膨。

▼川普的移民政策收緊將對美國的低技能行業造成衝擊，特別是建築業和服務業。（圖／翻攝自台積電Linkedin網站）



通膨與聯準會（Fed）政策的互動

1. 通膨壓力與市場預期

川普的減稅、關稅和移民政策均可能增加通膨壓力。減稅帶動的需求上升將推動價格成長，而保護主義關稅措施直接提升進口商品價格，最終將這些成本轉嫁至消費者。根據CRFB的模型估計，這些政策的綜合效果可能將CPI推升約1.5%至2.0%。

聯準會的貨幣政策將面臨壓力。市場預計，若通膨率持續超過2%的目標，聯準會可能暫緩降息步伐，甚至在必要時進行加息。特別是美國十年期國債收益率可能因此保持高位，截至2024年11月，美國十年期國債利率已達4.4%，未來可能進一步上揚。

2. 金融市場的短期反應

川普勝選後，美股和美元均顯現上揚。以S&P500指數為例，在川普勝選消息公布後，美股上升了約2.5%。根據市場分析，投資者對減稅政策持積極態度，預計將帶來企業盈利成長。然而，這種積極反應可能具有短期性，隨著保護貿易政策和通膨上升的實施，市場可能出現不穩定。

此外，美元兌日圓匯率在選舉結果公布後升至154日圓，較選前升值了約2%。市場分析顯示，美元的強勢主要來自於美債收益率上升所致，而強美元將對新興市場造成壓力，特別是高負債國家面臨資金外流風險。

▼川普的減稅、關稅和移民政策均可能增加通膨，聯準會的貨幣政策將面臨壓力。（圖／達志影像／美聯社）

對全球貿易與大陸經濟的影響

1. 全球貿易摩擦的潛在升級

川普的保護主義政策將增加全球貿易摩擦。若美國對中國大陸商品徵收60%的關稅，預計大陸將會採取報復性措施，進一步加劇美中經濟對抗。根據美國彼得森國際經濟研究所的數據，若關稅全面實施，美國與大陸之間的雙邊貿易量可能在未來兩年內減少約20%。這樣的局面可能引發其他國家加強經濟聯盟，以減少對美國的依賴。

2. 匯率與資本流動的影響

美國利率上升和美元走強對其他貨幣造成影響。根據日本央行的統計，日元相對美元貶值幅度約3%，而此貶值壓力可能持續。此外，新興市場國家面臨美元資金外流的壓力，特別是對於那些外債高企的國家而言，匯率波動將增加債務負擔。以巴西和南非為例，當地貨幣在川普當選後已經出現大幅貶值。

結語

川普勝選之後，其政策的多重影響逐步顯現，對美國和全球經濟皆帶來深遠影響。美國經濟的短期成長將受到減稅政策的支持，但長期的財政負擔、通膨壓力及貿易摩擦的加劇也為經濟穩定帶來挑戰。對國際市場而言，美國的保護主義政策和強美元政策將改變全球貿易格局，使各國在經濟決策上更謹慎。

▼川普的保護主義政策將增加全球貿易摩擦，美國利率上升和美元走強也對其他貨幣造成影響。（圖／取自免費圖庫pexels）





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