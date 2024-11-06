川普再度當選　台灣將被邊緣化？

▲如果沒有意外，狂人川普將再次贏得美國總統大選，2025年1月20日起他將重新掌控美國及世界大局。（圖／達志影像／美聯社）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

美國有些郵寄選票不一定在投票當天開完，但是目前看來並不會扭轉總統選舉結果。如果沒有意外，狂人川普將再次贏得美國總統大選，2025年1月20日起他將重新掌控美國及世界大局！

川普將改變美國的對外政策

國際社會其實都不會太在意美國兩黨總統候選人在內政方面的主張，各國在意的是雙方對貿易以及外交政策主張的異同。美國的盟邦，包括歐盟、加拿大、墨西哥、日本、南韓、和台灣、等國大多擔憂川普當選美國總統，可能會發動突擊並重創這些國家的經濟。不過，川普高舉著民粹主義和孤立主義爭取選票的現象，是反映美國一般中、低收入的農工大衆對資本主義、全球化、和富豪經濟的反撲。

過去數十來全球化的自由經貿環境也將因川普的再次就任，而深化「反全球化」的新冷戰局勢。除了川普當家的美國之外，全球各主要國家應該不致於都會走向國與國之間對抗的保護主義，但是國際社會再次重演地緣政治集團之間在經濟、政治與軍事各方面都緊張的新冷戰局勢將是大勢，且不可避免！

▼川普高舉著民粹主義和孤立主義爭取選票的現象，反映美國一般中、低收入的農工大衆對資本主義、全球化、和富豪經濟的反撲。（圖／達志影像／美聯社）

川普即將加速制裁中國

其實，川普或賀錦麗誰當選都不會減少對中國經濟和科技的圍堵和制裁，尤其現在川普再度當選後，他對中國的經貿制裁一定會再度升高。川普在競選過程中，不斷主張對進口中國產品課徵60%以上的關稅。除此之外，中國若不立即在川普就任前，確實屨行過去和川普簽署的「第一階段美中貿易協議」，迅速擴大進口美國農產品和服務項目，川普必然會連本帶利、加碼報復。

尤其，中國至今僅達成該協議目標的七成不到，而且中國反而將更多農產品的訂單轉向巴西和澳洲，同時又提高中國本土農作物的產量。中國若不立即屨約購買美國大量的農產品和服務業項目，就會大難臨頭了！何況，中國擴大購買美國農產品就是川普對支持他的紅州最好的回報了！川普很快就會擴大對中國產品的制裁範圍，包括中國廠商利用第三國設廠洗產地，再出口到美國市場的做法，例如中國最大宗的電動車、汽車電池、太能源電池、等科技產品。

▼川普再度當選後，他對中國的經貿制裁一定會再度升高。（圖／路透）

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川普不是美國「孤立主義」的信徒

事實上，川普並不是美國傳統上的「孤立主義」者。他是個生意人，凡是講求成本和效益。他只是不願意美國一直做虧本的生意，所以要求歐盟增加國防支出，自己要負擔起防衞的責任；南韓要多支付美軍駐紮的費用；台灣希望免於中國侵略就得支付保護費。

川普的話只是太直白，缺乏傳統外交上優雅的語言，他對國際外交和軍事的要求其實非常合理。即使川普當選新一屆總統，經由談判和協商，美國和盟友包括台灣，反而應該可以談出更為合理的結盟或合作關係。

尤其對台灣而言，川普要收台灣的保護費，其實就等於台灣買了中國武統台灣的事故保險。此時，美國是否協防台灣的問題就不再是刻意模糊化的問題，反而是蛻變成美台之間「合約化」的實質結盟關係。這樣的變局對台灣有何不好？ 若賀錦麗當選，對台灣安全能有更好的新局面嗎？

川普高關稅政策 不會改變台灣相對競爭力！

不斷強調貿易保護主義的川普若當選美國總統，外資撤離中國勢必再加速，中國產品出口到美國更加困難。這點對台灣有利。大家可能會擔心台灣出口到美國的產品被加到10%到20%的普遍性關稅。然而，跟我們競爭的對手國家，例如南韓也一樣面臨同樣的處境，所以我們也不必擔心台灣產品會喪失「相對競爭力」，而流失掉美國市場。

不過，若出口美國的產品加了關稅，美國的進口總量就會減少；但這也是我們和所有競爭國都逃脫不了的共同命運。然而，我認為美國若普遍提高10%到20%的關稅，只會帶來美國更高的物價水準。美國社會的政經精英和專業技術官僚所構成的「深層政府」以及各方的制衡機制會讓總統一人就可以像帝王般地隨心所欲，放手一搏嗎？

川普屢次點名台灣的晶片產業，其實問題不大！台積電佔多數的高階晶片產品，在全球幾乎沒有替代品。美國若增加高階晶片的關稅，對台積電及相關產業也難有重大作用，因為關稅到頭來只會完全轉嫁到美國的售價而已，美國世界級大廠，例如蘋果、輝達、微軟、超微、英特爾、亞馬遜、高通、等科技大廠的競爭力反而不利！川普是個精明的生意人，應該不會這麼笨！更何況，川普面對全球這麼多的經貿和國際問題，到底能做到多少？還有待觀察！目前在美國政治上最能聚焦的事，就是抓住中國猛打，保證能得到美國人驚天動地的掌聲。這將是川普最聰明的政策選擇！

▼對台灣而言，川普要收台灣的保護費，其實就等於台灣買了中國武統台灣的事故保險。（圖／路透）

台灣即使在新川普時代 也不會被邊緣化

過去多年台灣一直很努力加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的第二輪談判，但是川普如果當選的話，短期內我們可能不會有太積極動作。美國若因川普當選而大幅提高貿易障礙（例如高關稅）之際，而中國卻能一改常態，大開貿易之門，東南亞國家就有可能更加傾向中國。此時，台灣在國際佈局就有面臨邊緣化的風險。不過，中國經濟相關依賴出口賺滙的動力，而且人民的消費傾向低，消費市場的規模和發展潛力目前仍然相當有限，因此在短期內對台灣的影響，應該不致於會產生明顯的邊緣化作用！

川普也曾說過亞洲國家的匯率一直被低估，未來台灣、南韓、中國、等國家，很可能都會面臨匯率調整的壓力。這當然會不利出口，短期內有可能會出現負面效應。然而，當這些國家一起被迫調升滙率（幣值）並不會改變彼此的相對競爭力。尤其，我們和中國出口的產品大多不在同一層次，也不在同一類別，目前我們比較擔心的是貿易競爭對手國（例如南韓）相對於我們的國際競爭力，並非中國。何況，川普若成為美國總統，短期內也做不了這麼多的事，中國才是他眼前的主要目標。台灣若能因此新情勢而產生危機意識，廠商主動積極轉型升級、提升附加價值，將有助於提升產業競爭力，川普的當選最壞的狀況也是一個「短空長多」的格局而已！台灣人不用膽怯，腳踏實地終會克服風浪，走出新的局面！

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