美國共和黨全面執政　台灣只能舔「共」？

▲川普意志全面貫徹，不僅國內重大政策將全面翻轉，對外軍事、外交及經貿政策也將改弦易轍。（圖／美聯社）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國大選結果揭曉，共和黨全面勝利，掌握執政權，參議院由藍轉紅，繼續掌控眾議院，加上保守主義理念大法官占多數的最高法院，整個美國政府紅通通一片，共和黨今後至少兩年全面執政。川普意志將全面貫徹，不僅國內重大政策將全面翻轉，對外軍事、外交及經貿政策也將改弦易轍。

台美關係緊密 川普未來航向必然大幅改變

台灣跟美國關係緊密，從美中台戰略三角關係到貿易與產業，每一個面向都息息相關。從民主黨轉軌到共和黨，美國對華與對台政策的變異已經很大，加上川普又是一個主觀性與主導性很強的領導人，諸多政策都是另類思考，未來航向必然大幅改變。

最大的改變將是台灣必須窮極所能，為美國的國家利益服務。美國現行對華、對台戰略固然是已遏制中國大陸崛起與擴張為主軸，不能否認其中也有維繫盟邦關係與安全上的考量，對台灣所求的不完全是為美國的利益效力。

川普不然。他對於台灣的民主無感，對台灣的戰略價值估算很低，而且由於地緣因素，認為很難防衛。台灣需要美國協防，在他看來，恰好可以抽取保護費。美國如同黑幫老大，也像是收費的保險公司。他介入台海議題的興趣不高，不會為台灣謀求獨立自主的意願奉獻心力；民進黨政府如果想「倚美謀獨」，他基於成本效益算計，不可能提供助力；如果給予口惠，也是為了墊高台灣對中國大陸施壓的籌碼價格。

川普具濃厚的商人性格，慣常從交易角度處理事情，他確實是將台灣視為一個可以交易的籌碼，若能跟中國大陸談出一筆好交易，台灣就可能被他賣掉了。參眾議員或許不認同川普的勢利性做法，但恐無力量牽制政策，只能發出一些溫情對台的語言。

▼川普是一個主觀性與主導性很強的領導人，諸多政策都是另類思考，未來航向必然大幅改變。（圖／達志影像／美聯社）

基於美國優先原則 不會積極介入台海事務

川普班師回朝可望對中國大陸加大施壓與制裁力度，但不會積極介入台海事務，因為他基於美國優先原則，不願意主動興事，以免麻煩上身。他的新孤立主義想法，與美國的民意趨向吻合，美國大多數民眾非常不耐美國在國際事務上承擔太多責任，有一種很疲憊的心態。川普正是這個心態的鼓吹者與執行者。

既然是上下合拍，台灣如何能引發美國積極介入台海事務的動機？他對中國加諸的地緣政治壓力、意識形態壓力相對會有所下降，經貿壓力則會上升。對台灣的戰略和意識形態的支持則會下降，但經貿壓力會同樣增強。台灣勢必要從利益上多方取悅共和黨政要，以求美國加大以台制華力道，從中獲取戰略紅利，同時減少經貿損失。

▼川普的新孤立主義想法，與美國的民意趨向吻合，美國大多數民眾非常不耐美國在國際事務上承擔太多責任，有一種很疲憊的心態。（圖／達志影像／美聯社）

川普經濟策略 台灣將產生雙重壓力的關稅問題

川普很感冒台灣「偷走」美國的半導體產業，基於國家安全和再工業化的考量，他積極支持美國國內半導體製造業的發展，以強化半導體韌性，未來必定努力擴大美國在半導體製造中的占比，推動晶片製造回流美國。他認為拜登政府促成的《晶片法案》是浪費公帑的作法，一再說與其把錢交給富有的外國企業，不如提高關稅門檻，讓外國企業便會自己基於利益考量在美國設廠，美國不必花費一毛錢。

他的說法結合第一個任期的「糖與鞭子策略 」，透過提高外國企業的關稅，同時降低美國公司的稅收，促使海外企業在美國設廠製造。台灣的半導體產業已經被他盯上，未來出口到美國的關稅很可能提高，去美國設廠的壓力會加大。台積電首當其衝，川普當選後台積電ADR大跌，未來處境可能更加艱難。台灣的政府和業者今後需要與美國共和黨政府協商的事務範圍，必然擴展到產業配合上，甚至以經濟利益的奉獻來加強美國對台灣安全與政治上的支持。

美國製造業恢復榮景是川普設定的重大課題，他是以保護主義為主要手段來推動，手段則是關稅。他揚言所有外國商品要課徵百分之十關稅，中國產品則要徵收百分之六十至二百的高關稅。他以為只要以高關稅擋住進口，就可以解決美國製造業生產力和競爭力低落的問題，殊不知這是美國國內的消費者在支付進口貨的關稅。如果他執意為之，對台灣來說，將是雙重壓力的關稅問題，一方面是半導體產業，第二方面是貿易逆差。

目前依據2006年政府間半導體會議(GAMS)，美國對台灣的晶片不課關稅，但川普認定台灣竊取了美國的晶片製造業務，應支付補償性費用。至於美國對台灣每年高達650億美元的貿易逆差，也要祭出高關稅對付。這又是台灣的政府面對的一個新難題，必須與共和黨政府洽商，以免重創對美經貿及產業韌性。民進黨政府動輒指控親中、友中人士「舔共」，但在美國共和黨全面執政之後，恐怕免不得要努力舔「共」了。

▼台灣半導體產業已經被盯上，未來出口到美國的關稅很可能提高，台積電首當其衝，川普當選後台積電ADR大跌，未來處境可能更加艱難。（圖／記者高兆麟攝）

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