雲端發票重複中大獎不合邏輯　樂透抽獎可為借鏡

▲國稅局舉辦「雲端種樹趣 e 起集點樹」抽獎活動，由於得獎人名單有重複中大獎的狀況，引起關切。（圖／翻攝台北國稅局臉書）

●任傳雲 ／行銷工作者

由財政部臺北國稅局所舉辦「雲端種樹趣 e 起集點樹」的推廣雲端發票抽獎活動，由於得獎人名單有重複中大獎的狀況，引發立委與民眾的關切，導致財政部臺北國稅局發出新聞稿表示會針對媒體報導的情事進行查證。

抽獎程式並未依照隨機邏輯 以致發生令人質疑的現象

昨日財政部公布行政調查的結果並表示，此次抽獎「並無人為操作，也排除人為內定與資安攻擊」，但發現委外的承辦廠商在抽獎活動的程式設計上是「調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率」。

換言之，承辦廠商的抽獎程式撰寫邏輯並沒有依照一般認知的隨機抽獎邏輯。所謂隨機抽獎應該是民眾如果覺得參加活動的資格與參與條件是自己可以完成，且活動提供的贈品又具有吸引力，此時就會有人願意參與此項抽獎活動，且每位參與者獲得的每次抽奬機會，應該與其他參與者享有相同的中奬機率。

參與者為了提高其中獎機會，自然會想辦法增多自己的中獎機會，企業甚至還會告知有意參與抽獎者如何增加其中獎機會的方法，這種做法就如同目前看到的此次抽獎促銷活動宣傳上的內容。但是，目前發現的中獎機會並非如此，反而因為承辦廠商在抽獎程式的設計邏輯有別於多數人的一般認知，以致發生後續令人質疑的現象。

▼委外承辦廠商在抽獎活動程式設計「調高積極參與者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

避免再次發生爭議 不妨改用樂透彩抽獎方式進行

因此，個人以為如果主辦單位為了避免類似現象再次發生，則抽獎活動原本是企業用來吸引目標顧客達成企業預期銷售目標的行銷手段，參與者愈多愈好，但為了可以使更多人獲獎且避免此次重複中大獎的狀況，抽獎規則應該可以列明限定每位參加者不得重複獲獎(特別是中大獎)的規定。只要參與活動的條件寬鬆以及參與活動所需付出的心力少，再加上獎品夠吸引人以及宣傳效果足夠，參與者就不會少。

其次，採用電腦亂數隨機抽獎的做法看似簡單，但此次活動在執行面就引發爭議。因此，如果主辦單位仍要採用電腦亂數隨機抽獎的做法，則主辦單位與承辦廠商在簽約時，就應列明承辦廠商在抽獎程式的設計邏輯應依照一般所認知的隨機抽獎邏輯進行程式設計，以避免此次狀況重演，但如何查核(含時間與成本)仍有待考驗。如果主辦單位的抽獎活動有引起民眾關注的可能時，建議主辦單位應考慮取消現行的電腦亂數隨機抽獎的方式，不妨改用樂透彩抽獎類型的方式，用開獎機與號碼球的開獎作業方式來進行抽獎，此時律師全程見證就能發揮其作用。

最後，主辦單位未來如果採行抽獎活動，建議一定要在參與者的資格上加註「主／協辦單位人員與承辦廠商均不得參加」等字眼，因為這應該也是舉辦促銷活動的標準內容文字之一。

▼建議主辦單位應考慮取消現行的電腦亂數隨機抽獎的方式，不妨改用樂透彩抽獎類型的方式，用開獎機與號碼球的開獎作業方式來進行抽獎。（圖／記者李毓康攝）

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