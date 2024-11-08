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台海兩岸主政者　遇到的「川普障礙」

我們想讓你知道…賴清德的國安團隊在面對惡化的兩岸關係之時，已可預期到其「一面倒」政策將遭遇「川普障礙」，未來如何消弭川普對台的錯誤認知，強化對台灣的理解與支持，看來還得加好幾把勁！

▲▼共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普主政下美國與中國雙邊關係的重要性將更加上揚，尤其後者在俄烏、中東等地並非沒有影響力。台灣與美國雙邊關係的重要性則可能略為下跌。（圖／達志影像／美聯社）

● 黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

川普二度入主白宮後，對台海兩岸主政者都是考驗。從區域大架構而言，川普主政下美國與中國大陸雙邊關係的重要性將更加上揚，尤其後者在俄烏、中東等地並非沒有影響力。台灣與美國雙邊關係的重要性則很可能略為下跌。

川普入主白宮　政經議題是主戲

從政經議題而言，美陸關係聚焦於經貿、科技、軍事三大領域，關稅戰、貿易赤字和科技戰的合作與競爭會是主戲，外加川普與習近平的個人互動秀。台美關係主舞台在經貿和科技兩大領域，台灣要盡力避免被加關稅、會被要求努力減少對美貿易順差、會主動配合美國諸多半導體相關產業與政策的發展。至於美國對台軍售和軍事訓練等等，前者一定會繼續，後者則不排除被美方斟酌減少與軍事無直接關係項目的可能。

整體觀之的美陸關係，可能會進入爾虞我詐期，雙方領導人彼此顯現出的互動，與政府之間相對尖銳的關係形成明顯對比。中共當局面對經濟成長放緩、消費信心不足，已加大內部刺激的力道，同時準備面對川普政府另一波關稅壓力。

▼ 整體觀之的美陸關係，可能會進入爾虞我詐期，雙方領導人彼此顯現出的互動，與政府之間相對尖銳的關係形成明顯對比。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,川習,貿易戰。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

川普於選前提出至少對中國大陸產品課以百分之60或以上的關稅，許多人認為做不到，因為這已不是「七傷拳」（傷人七分、自損三分），而是兩敗俱傷，甚至波及到全球其他經貿相關方。

不過，自認擅於操作關稅戰的川普，這幾個月以來有關加徵百分之60關稅的話說了那麼多遍，要他上任後摸摸鼻子認聳了，幾乎不可能。因此，一個相對可能的演變是，川普對中國大陸一定會片面祭出更高關稅稅率，只是影響到哪些產業與商品，其中哪些商品會被課百分之60的關稅、哪些會被課較低的關稅，還有實施的時間會在何時，目前還很難預測。

對川普而言，只要對外合作有明顯利益，就可以考慮新設或維持，所以他上任後，美國有可能會減少對印太區域經濟合作機制的投入，所以目前拜登政府力推的「印太經濟架構」（IPEF）恐將面臨低潮，甚至被迫轉型或中止也不是不可能。至於拜登政府力推「美英澳三方安全伙伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（Quad），基於前述「對美是否有利可圖」的研判，前途未卜，但直接涉及助澳製造核子潛艦的「美英澳三方安全伙伴關係」可能比「四方安全對話」的地位更穩固些。

對習近平而言，除了要更加把勁應對川普的招式，只要政經根基還算穩固，可能又是找其他國家「抱團取暖」的好時機。川普第一任期中，歐盟與中共當局關係的改善就是一例。

▼對川普而言，只要對外合作有利益，就可以考慮新設或維持；對習近平而言，除了要加把勁應對川普招式，可能又是找其他國家「抱團取暖」的好時機。（圖／路透社）

▲▼習近平、川普、川習會、佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園。（圖／路透社）

觀察台美關係　已有人認為就是東亞對美「朝貢體系」一環

據路透社在美大選後引述美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）的報導，民進黨政府為因應川普數次公開表示台灣應向美國支付防衛費用，可能會在明（2025）年川普上任後，立即提出大規模對美軍購要求，藉以表示強烈自我防衛、「不抽伸手牌香菸」的決心。

民進黨政府自蔡英文上任以來的國防預算從新台幣3200億元，一路暴增至民國114（西元2025）年度的4700億元，增幅達近百分之47。這裡面還不包括對美軍購特別預算，例如軍方於2021年宣布的5年新台幣2400億元額外支出。但美國不會把台灣對美軍購納入雙方貿易的計算，川普似乎也沒這樣想過，因此不僅覺得台灣享有巨額貿易順差，而且還偷走了美國晶片生意。

美國對台政策可能會進入盤整期，兩個因素交互影響目前還混沌未明。第一個是川普個人經驗與意志能否貫徹到對台政策的執行，第二個則看川普任命的相關高階官員是否友台、何時到位、以及他們與對最高層決策圈的影響力有多少。

賴清德的國安團隊在面對惡化的兩岸關係之時，已可預期到其「一面倒」的政策將遭遇「川普障礙」，這不能光靠撒錢去改變川普對台灣的觀感，因為就算台灣錢夠多且會撒錢，難道中共當局就不知如何巧妙地使用同一招嗎？賴政府未來如何消弭川普對台的錯誤認知，強化他對台灣的理解與支持，看來還得加好幾把勁！

▼賴清德的國安團隊在面對惡化的兩岸關係之時，已可預期到其「一面倒」的政策將遭遇「川普障礙」。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德訪問竹科。（圖／總統府提供）

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