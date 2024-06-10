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4種人吃粽別放縱　簡單5步驟讓你吃粽不怕重！

我們想讓你知道…腸胃消化不良、高血脂、血糖不穩、腎臟疾病患者吃粽別放縱。若怕胖，請注意：替換正餐澱粉、搭配蔬菜一起吃，增加纖維量、甜粽要克制、沾醬另外倒小碟子。

▲ 只要適量不放縱，粽子也是可以吃得很健康！（圖／業者提供）

● 作者／高敏敏營養師

每次一到端午節，我總會收到滿滿的訊息：「怕胖」、「怕血糖飆高」⋯⋯。脹氣人更是看到糯米就不敢吃了！

哎唷～其實我們可以換個方式吃，只要適量不放縱，粽子也是可以吃得很健康哦！

「這4種人」吃粽子要注意！

▲ 這4種人吃粽別放縱，換個方式吃更少負擔。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏營養師）

● 腸胃消化不良、易脹氣
◆控制份量、細嚼慢嚥、一次勿吃過多糯米
✅可以吃鳳梨、奇異果、木瓜助消化

● 高血脂
◆避免肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂高熱量配料
✅改吃全穀粽增加纖維攝取

● 高血糖、血糖不穩
◆衛福部建議：每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10％，若能控制在5％以下更佳！
以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25～50公克，而一顆豆沙粽已超過一半！所以建議有高血糖的朋友，避免甜粽子。
✅可以吃全穀粽搭配蔬菜，穩定飯後血糖

● 腎臟疾病
◆少沾醬、避免含磷較高的全穀粽
✅可以吃白糯米粽較佳，而蔬菜應先川燙過再做享用

除了上述4種人要注意吃粽子的小撇步，一般人若怕胖，請注意：

▲ 端午放縱吃簡單5步驟，聽營養師一句勸，讓你吃粽不怕重！（圖／翻攝自Facebook／高敏敏營養師）

1.替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表
2.搭配蔬菜一起吃，增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡
3.甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高
4.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，控制鈉量＆糖量

除此之外，營養師也貼心提醒：愛吃粽子的人也記得淺嚐即可，鹹粽子可以代替一頓正餐的澱粉量哦！

想更健康的話，可以試試自己包粽子！

祝各位讀者：端午安康！

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● 本文獲授權，轉載自「高敏敏 營養師臉書專頁。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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高敏敏營養師專欄

高敏敏營養師專欄 高敏敏營養師

專長為健康減重及抗老美肌營養。具有中華民國高考營養師證書、妝品原料管理師、肥胖醫療學會證照、糖尿病共同照護網證照、美國營養學會會員。

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