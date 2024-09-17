吃一顆甜月餅等同喝一杯全糖飲！五撇步應景吃又少負擔

▲ 中秋吃月餅應景，但是適量很重要！（圖／記者林悅翻攝）

● 作者／高敏敏營養師

中秋的月餅買好了沒？

每到中秋，營養師總是很擔心大家的健康，畢竟高油、高糖的點心，吃過量真的都是負擔！

奉上「月餅熱量糖量圖鑑」（營養師也幫大家把熱量換算成幾碗飯的概念）。

▲ 營養師公開「月餅熱量／糖量圖鑑」 。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏營養師）



● 芋頭酥（64g）：245大卡=0.9碗飯，熱量=2顆方糖→慢跑30min

● XO醬火腿（46g）：221大卡=0.8碗飯，熱量=1.8顆方糖→慢跑27min

● 奶黃酥（51g）：220大卡=0.8碗飯，熱量=2.2顆方糖→慢跑27min

● 巧克力榛果（55g）：219大卡=0.7碗飯，熱量=3.7顆方糖→慢跑27min

● 鹹蛋黃干貝（50g）：208大卡=0.7碗飯，熱量=2.2顆方糖→慢跑25min

● 鳳梨酥（45g）：200大卡=0.7碗飯，熱量=3.1顆方糖→慢跑24min

● 棗泥月餅（50g）：185大卡=0.7碗飯，熱量=5.2顆方糖→慢跑23min

● 椰香奶黃酥（40g）：181大卡=0.6碗飯，熱量=1.2顆方糖→慢跑22min

● 抹茶柚子（50g）：163.6大卡=0.6碗飯，熱量=2.3顆方糖→慢跑20min

▲ 營養師公開「月餅熱量／糖量圖鑑」 。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏營養師）

● 雙黃月餅（185g）：790大卡=2.8碗飯，熱量=19.1顆方糖→慢跑96min

● 廣式月餅（125g）：600大卡=2.1碗飯，熱量=5.7顆方糖→慢跑73min

● 咖哩椪（100g）：421大卡=1.5碗飯，熱量=3.1顆方糖→慢跑51min

● 綠豆椪（95g）：363大卡=1.3碗飯，熱量=10.2顆方糖→慢跑44min

● 滷肉咖哩椪（70g）：312大卡=1.1碗飯，熱量=4.7顆方糖→慢跑38min

● 豆沙蛋黃酥（70g）：316大卡=1.1碗飯，熱量=1.5顆方糖→慢跑39min

● 冰淇淋月餅（115g）：289大卡=1碗飯，熱量=4.1顆方糖→慢跑35min

● 紅玉蘋果（50g）：274大卡=0.9碗飯，熱量=4.8顆方糖→慢跑33min

● 菠蘿咖哩酥（60g）：253大卡=0.9碗飯，熱量=4.5顆方糖→慢跑31min

（慢跑時長是以60kg成年人慢跑8公里／一小時估算）

不要只看某品項熱量高而不敢吃，跑去吃其他看起來低熱量的一次吃很多，份量和內容物才是重點呀！

例如：

▲ 一顆雙黃月餅的熱量近800大卡，且還有快20顆方糖的含糖量！（圖／常春月刊）

※雙黃月餅，光吃1個就快800大卡，其實還有快20顆方糖的含糖量呢！

建議每日精製糖攝取量：女生控制在4顆方糖量，男生大約5顆方糖量（嗯⋯雙黃月餅只能切1／4吃了）

※若以一個50公斤的成人一天所需熱量1500大卡計算，脂肪攝取上限為50g！一顆月餅吃下去，就拉緊報了！

※月餅的熱量跟餅皮、內餡的原料跟製作有很大的關係！

甜口味的月餅，一顆精緻糖量可以高達10顆方糖，相當於一杯全糖手搖飲！

※鹹口味的月餅，像是鹹蛋黃、滷肉都是在油水裡面泡過之後再包進去的！一顆廣式月餅就有2.3匙油（=40g）啊！

但是應景是必要的！怎麼吃才能少負擔？建議可以：

★選擇原味或是餡料少、少油少鹽少糖製作的月餅，熱量跟負擔都較少！

★可以挑選高纖維內餡的口味，如：鳳梨、柚子等。

★與親友共享，減少熱量、增進感情（像我們家習慣兩人一顆或大顆切4份）

★吃月餅的同時可以搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖的飲料（如果你吃了月餅又喝飲料，就等於等著血糖飆高吧！）

★搭配酵素酶較多的水果，例如奇異果、鳳梨，可加速消化

▲ 與家人共享月餅，不僅能減少熱量，還能增進感情。（圖／Unsplash）

也強烈建議大家：吃之前看一下營養標示跟成分（現在都標示的很清楚），知道自己吃了什麼、吃了多少很重要！才有意識不進食過度。

自古以來，中秋都有賞月、吃月餅是習俗，中秋還是要過，月餅還是要吃，但是適量就很重要！

祝大家都有個愉快的中秋節假期！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「高敏敏 營養師」臉書專頁。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。