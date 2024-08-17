科學麵鈉含量高！　普渡零食掌握4原則　吃得更安心

▲ 每逢中元普渡，供桌總是要擺上五顏六色的餅乾才精彩。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

● 作者／高敏敏營養師

每到中元普渡的時間，就會趁機買一堆零食，供桌更是要擺上五顏六色的餅乾才精彩！

但是，你有認真比較過營養標示嗎？

奉上「中元普渡餅乾零食」熱量／鈉含量圖鑑（以下為每一份之數值）

▲ 「中元普渡餅乾零食」熱量／鈉含量圖鑑。（圖／翻攝自Facebook／高敏敏營養師）

● 品客 原味－560kcal（110g）／鈉含量：516mg

● 樂事起司－548kcal（97g）／鈉含量：568mg

● 樂事海苔－516kcal（96g）／鈉含量：552mg

● 樂事雞汁－516kcal（96g）／鈉含量：525mg

● 樂事原味－516kcal（96g）／鈉含量：450mg

● 孔雀香酥脆 香魚－484kcal（104g）／鈉含量：632mg

● 波的多 蚵仔煎－456kcal（82g）／鈉含量：540mg

● 卡辣姆久勁辣－436kcal（78g）／鈉含量：538mg

● 海苔 卡辣姆久－432kcal（78g）／鈉含量：362mg

● 滿天星－420kcal（90g）／鈉含量：618mg

● 寶咔咔－400kcal（80g）／鈉含量：520mg

● 奶油椰子 乖乖－348kcal（80g）／鈉含量：176mg

● 義美小泡芙 牛奶－337kcal（57g）／鈉含量：83mg

● 可樂果 原味－298kcal（57g）／鈉含量：316mg

● 香辣蝦味先－298kcal（60g）／鈉含量：362mg

● 真魷味 紅燒－260.7（60g）／鈉含量：681mg

● 科學麵－192kcal（40g）／鈉含量：720mg

● 脆笛酥 巧克力－169kcal（35g）／鈉含量：36mg

● 旺旺仙貝－126kcal（24g）／鈉含量：179mg

● 新貴派 花生－86kcal（16g）／鈉含量：30mg

▲ 別瘋狂採購一大堆零食，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積！（圖／稻田電影提供）

餅乾部分可以把握一些挑選原則：

✅選擇非油炸餅乾，油脂含量跟熱量自然較低（可以差到2倍以上）

✅選擇小包裝的比較能控制份量，不會一下子吃過多

※如果要買大包裝的分享包，要吃之前可以先拿出要吃的份量，並懂得適可而止。

✅或家人拆一包分著吃，把熱量分散出去

注意營養標示、日期，不要因為促銷而被吸引，瘋狂採購一大堆，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積！

還有建議買零食、罐頭、泡麵、汽水之外，供桌上可以多一些無糖飲品或五穀雜糧，一樣耐放又不會太多負擔。

希望大家買得開心，同時也能吃得安心！

▲ 中元普渡採買零食之餘，也要注意健康，吃得安心。（圖／稻田電影提供）

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