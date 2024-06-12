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遺憾建中人文社會資優班停招　AI時代更需要人文人才

我們想讓你知道…現代社會一切向錢看，欠缺人文關懷的哲學大師，對國家與社會不見得是好事。

▲ 建國中學「人文社會資優班」已於112學年起停招，今年的二年級學生將成為最後一屆人社班。（圖／記者袁茵攝）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

AI時代的來臨會不會影響孩子未來選擇的科系呢？據報導，身為全台第一學府的建國中學「人文社會資優班」已於112學年起停招，今年的二年級學生將成為最後一屆人社班。

身為校友的我，雖然以前不是唸社會組，也感到很悲哀。因為現代社會一切向錢看，欠缺人文關懷的哲學大師，對國家與社會不見得是好事，畢竟我們需要理工醫人才，也需要人文社會的人才，否則誰領導這個國家與社會？試問，每一個理工醫人才適合當總統或縣市長嗎？

眾所周知，歐洲如果沒有哲學家伏爾泰鼓吹人權思想，沒有孟德斯鳩主張民主制度，沒有盧梭「以人為本」的教育思想，會有美國與法國革命的發生，進而建立現代化的民主政府嗎？

以上歐洲啟蒙時代的三賢，在哲學、政治與教育上均有卓越成就，以捍衛公民自由自許，特別是以守護信仰自由和司法公正而聞名。儘管在他們所處時代的審查制度十分嚴厲，他們仍然公開支持社會改革，常抨擊天主教教會的教條和當時的法國教育制度，其思想對美、法兩國的革命思想家都有影響。

▲ 歐洲如果沒有伏爾泰、孟德斯鳩、盧梭等哲人的思想，恐怕就不會有如今自由民主的社會。（圖／達志影像／美聯社）

因為科技發展，歐洲在18～19世紀有工業革命，20世紀有量子革命，提升人類的物質文明，一些歐美大國因此在海外拓展其殖民地市場，但國內社會貧富差距也日益懸殊，所以有許多偉大社會學家產生，希望解決社會問題，因此今日歐洲才有相較自由、民主又富足的生活。

而原本要解決社會貧富差距的馬克思與和恩格斯有偏差思維，認為無產階級專政才能為勞工爭取幸福，但從史達林與毛澤東的執政時代可以看出，沒有自由、民主與人權，只有階級鬥爭，用殘酷的手腕對付階級敵人。

如今，其思想將世界劃分為兩大陣營，互相對立，爾虞我詐，且擁有互相毀滅的武器，讓世界面臨前所未有的威脅，實非人類社會與萬物之福。可見哲學家有如兩面刃，一念之差，可以決定世界之禍福。

馬克思和恩格斯的思想也有好的一面，如馬克思和恩格斯在1848年《共產黨宣言》中提出的10點設想中有一點是：所有孩子都能在公立學校接受免費教育，禁止工廠使用童工；工人能得到更多，比如獨立、不被異化，最重要的是要成為自己時間的主人而非他人奴隸。

二戰後，世界因此分成兩個世界，自由民主社會與專制獨裁社會，彼此勾心鬥角，互不相讓，使整個世界籠罩在不安的狀態中，可見社會學家的思想對現代社會的影響力之大。科技的進步不一定帶給世界和平與幸福，尚需社會與人文學家的貢獻，才能帶給人類幸福。

▲ 科技的進步不一定帶給世界和平與幸福。（圖／視覺中國）

如今，面對科技AI時代來臨，建中校長莊智鈞表示，人文社會素養仍被學生需要，要鼓勵孩子關懷社會、與社會保持連接；教育局長湯志民也相當贊同，就算因AI時代而想選擇理工科作為未來道路，但「人文永遠是科技基礎核心」，AI設計也必須具備人性化，因此鼓勵各校設置人文社會相關課程。

日前AI大師黃仁勳與台積電前張董也說過「尖端科技業不只需要科技人才，也需要人文人才，否則未來AI帶給世界的可能是禍不是福。」

台灣社會普遍短視近利，只重視科技人才的培養，沒有重視人文社會人才的培養，非國家之幸與社會之福，關鍵在哲學教育的普及應從小開始。

歐洲學校常教育學生如何培養思辨，如：「我是誰？未來到底想做什麼？究竟能做什麼？又希望變成什麼？」所以他們普遍活得自在又安祥，且各類大師與人才輩出，然而台灣呢？

當我們從小落實哲學教育，學生就會不斷獨立思考，什麼是是非對錯，不受他人擺佈。

台灣有很多科技人才，但是缺乏人文社會學的大師，所以經濟與科技雖然有發展，但是社會福利跛腳，也欠缺同理心，許多人有壓力，過得不快樂。

▲ 黃仁勳與台積電前張董都說過「尖端科技業不只需要科技人才，也需要人文人才，否則未來AI帶給世界的可能是禍不是福」。（圖／記者林敬旻攝）

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