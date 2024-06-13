談談美軍在台海用兵的如意算盤

▲「鬼蝠魟」水下無人機Manta Ray。（圖／諾斯洛普·格魯曼）

文／張靜

美國印太戰區指揮官帕帕羅上將(Adm. Samuel Paparo)與華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)對話，論及在臺灣海峽應對解放軍作戰構想。儘管國內各方對此評論甚多，但下列各項顯然仍是評論盲點所在，謹此條陳如下，敬祈先進不吝指教。

首先，帕帕羅上將所提作戰概念尚屬研議構思階段，未來能否獲得充分資源與預算，籌獲數以千計無人機，並將其部署在臺灣海峽，以便執行其作戰構想，其實是充滿變數。就目前美國政府財力來看，此項建軍需求能否獲得重視，在不排擠目前已經在執行階段之建軍發展計畫，順利在預算需求表上插隊，確實值得吾人深入思考與後續觀察。





▲中國「聯合利劍」軍演，我海軍啟動戰術偵搜大隊無人機執行監控作業。（圖／國防部提供）

其次就目前來看，美國並未建立能夠執行如同帕帕羅上將所描述戰爭場景之作戰部隊，所有能夠執行攻擊任務之無人機管制部隊，其作業能量基本上還沒有任何斬釘截鐵證據顯示，能夠具備管制數以千計之無人機、無人艦船與無人水下載具，在相同作戰空域內遂行攻擊作戰行動。



帕帕羅上將雖然能以極度煽情辭語“Hellscape”來描繪此種作戰構想，但依據建軍邏輯來說，從「打」、「裝」、「編」、「訓」依序落實，目前帕帕羅上將所描述之作戰構想與戰爭場景，充其量只不過到構思「打」的階段，但是從心動到達行動，透過投資建案程序以及提出需求編列預算之官僚運作過程，到底能否及時拿到資金，並且向軍備產業下單訂貨，想想看就知道很可能是遠水救不了近火。





▲日本F-15戰機緊急升空監控 中共新款無人機「無偵-10」曝光。（圖／日本防衛省）

所以羅金在訪問過程中，不斷提及必須加快腳步，其實就是在點破問題關卡究竟是在何處？講穿了就是巧婦難為無米之炊，口袋中沒有真金白銀，講起話來膽氣就會不足。帕帕羅上將雖然未曾透露整個作戰構想細節，但卻強調此種作戰構想是實際可行方案。



但話說回來，假若此種應對策略與作戰實力，目前已經是成熟方案，為何美國在對烏克蘭提供援助時，吾人沒有看到任何要讓俄羅斯入侵部隊，在特定地域陷入地獄景像講法？假若現在此種作戰構想未曾在俄烏戰場上出現，怎能讓人相信目前美軍已經具備此種能耐，到時候只要讓其能進駐臺灣海峽周邊區域，就可順利發揮戰力？

▲ 陸方無人機闖金門，軍方發現後秒以干擾槍反制 。（圖／記者林名揚翻攝）



假若現在還要等待發展軍備來支持帕帕羅上將所提出之作戰概念，不要說目前美國政府在發展軍備獲得預算是阮囊羞澀，許多建軍造艦計畫屢屢受挫，甚至連對臺軍售都拖延交貨，此時提出如此大膽建軍構想，雖然聽起來很爽，但究竟能夠實現機率高不高，會不會緩不濟急，大家確實是瞎子吃湯圓心中有數。



俄烏戰場是非常殘酷之試金石，美國援助烏克蘭能夠達到何種效應，為何拿出許多原先被人認為是壓箱底寶貝，到頭來在戰場上表現亦讓人嚴重搖頭，其實更應讓身在台灣所有鄉親們感到警惕。此時不論再開出任何數值讓人驚艷支票，到頭來很可能變成最後跳票之空頭支票。



記住這句話，所有在目前烏克蘭與俄羅斯衝突中，美國所未曾拿出來實際運用法寶，吾人最好不要奢望將來會有可能等到臺海衝突時，才會從箱底掏出來用！



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