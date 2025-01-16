111釘孤枝　一場道地「干預審判」與「提前登基造勢」的集會

▲民眾黨代理主席黃國昌出席「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

● 詹順貴／律師



由民眾黨代理黨主席黃國昌號召發起的「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」抗議活動，除了「偵查不公開」之外，不曾講出現行司法審判整體運作上有何其他需要改革的問題，縱使上綱到賴清德總統，也從未能具體指出賴清德有何實際干涉檢察官偵查、聲押或法院裁定羈押的行為，或嘗試具體說明「綠色權威」究竟所指為何？只有各種千奇百怪的標語，以及上台者口沫橫飛地謾罵，唯一目的只在聲援因貪污罪嫌被起訴的柯文哲，要求將之釋放。

黃袍加身的群眾動員活動

這樣的集會活動訴求，怎麼看都比較像在對具體個案「干涉審判」，加上整場活動主要聚焦在黃國昌身上，看起來也像是提前為他個人舉行下個月15日才改選的民眾黨主席登基造勢大會，而司法信譽只是黃國昌用以誓師祭旗的犧牲品，柯文哲貪污案則是陪葬。

由於造勢成功，毫無意外，三天之後的1月14日，黃國昌正式宣布參選民眾黨主席，全面接管後柯文哲時代所有民眾黨資源，幾成不可逆之勢。

也許是黃國昌自己私心自用，只顧收攏小草人心，所以才會任憑活動現場拉出諸如「法律系滾出司法圈」及「廢除律師制度 吸血鬼」等完全不可思議、荒謬至極的布條標語而視若無睹，但這真是民主憲政國家該有的現象嗎？

由於1月11日活動聲勢大好，在黃國昌捨我其誰的參選宣言中，他再度用沒有具體事證的不實謊言控訴「因為當權者感受到威脅而運用黨、檢、媒鋪天蓋地迫害柯文哲，甚至明目張膽地在法庭上要脅他辭去黨主席一職」，意在消滅民眾黨。

但從已揭露的台北地院法院接押庭訊問過程的資訊，我們看到的是法官問柯文哲「你身為民眾黨黨主席，要處理黨務又會接觸到相關證人，在這種情況下，如何確保你不會有勾串之可能？」柯文哲答「我表達過很多遍了，必須要辭掉民眾黨黨主席，否則民眾黨無法運作」。

法官接續問「就之前媒體講述你在羈押中後來寫信要辭黨主席，就生效與否能否說明？」柯答「我從9月就開始寫，檢察官也不同意，也送不出去，最後還寫報告請法院判決才能出去，但這種事情也不是我一個人辭職就好，還要跟大家交接，要給我一些時間處理」。

從以上資訊，可以很清楚看出是在北院訊問時，法官關注與提問的是，一旦交保，身為民眾黨主席的柯文哲處理黨務時難免接觸到相關證人，如何確保不會有藉機勾串的可能？

柯文哲為求能獲交保，自己主動提出要辭黨主席與需要辦交接之事，台北地檢署的檢察官在柯辭黨主席一事上根本未置一詞，但高舉「理性、務實、科學」的黃國昌，為了自己的政治目的，卻一再用謊話來扭曲事實，於是民眾黨所做出有4成人民認為檢察官起訴書證據不夠充分的「司法正義民調一次看」，所有各種意見選項的占比加總竟然不是100%，而是110.3%，也就「理性、務實、科學」得不足為奇了。

▼這樣的集會活動訴求，怎麼看都比較像在對具體個案「干涉審判」。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌 應有問鼎之野心

以目前民眾黨的態勢看，只要黃國昌宣布參選黨主席，幾乎篤定當選，加上近1年來黃國昌甘願被傅崐萁摸頭、奴從於傅崐萁的表現，讓日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸提前於在1月9日針對2025年台灣政局的分析中，斷言台灣2028年的總統選舉，將是尋求連任的賴清德與在野黨共推的單一候選人間的一對一對決，並認為目前支持度僅剩10%的民眾黨會選擇支持國民黨所推出的總統候選人。

只是黃國昌從在時代力量時期，便不時將他所關注之事纏到蔡英文總統身上，現在也是動輒將之上綱到賴清德總統，顯見他的「志向」絕非立委與黨團總召或部長閣員所能滿足，也許在支持國民黨所推出的總統候選人時，會先同意屈居副手之位，但終究會在吸取足夠的國民黨養分後，自己問鼎總統之位。

在這過程，黃國昌所帶領的民眾黨立院黨團除不問是非地不斷與國民黨聯手毀憲亂政、修惡法律、毫無邏輯、也沒節制地刪減所仇恨部門的科目預算外，他參選黨主席宣言中所提及絕不能熄滅的第三勢力，如時代力量、小市民參政歐巴桑聯盟、綠黨與台灣基進等小黨如無法盡快有效整合，恐怕未來他正是那個親手將之掐息的元兇。

簡單地說，黃國昌通往權力之路，也將是台灣民主憲政被藍白勾結摧毀殆盡之路！

▼黃國昌通往權力之路，也將是台灣民主憲政被藍白勾結摧毀殆盡之路！。（圖／記者林敬旻攝）

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