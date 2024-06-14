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「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞

我們想讓你知道…無論涉及中美之間的傳統安全或非傳統安全議題，台灣總是主動或被動地捲入其中。民進黨政府無法與對岸進行「和平推」，只好隨美國的「兵推」起舞。

▲ 美國中央情報局長伯恩斯曾表示：「中共國家主席已下令在2027年之前做好入侵台灣的準備。」（圖／達志影像／美聯社）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

過去10年，美國政府及智庫不時針對中共武力犯台問題舉行「兵推」（war game）。兵棋推演的目的是要洞燭先機，進行「預防性國防」；但因兩岸關係日益嚴峻，「兵推」往往為台海上空增加了幾分肅殺的氣氛。美國中央情報局長伯恩斯（William Burns）就曾表示：「中共國家主席已下令在2027年之前做好入侵台灣的準備。」這句話聽來讓人膽戰心驚。美國總統拜登日前接受《時代》（Time）雜誌專訪時，還針對這個問題第5次提出他的「武力護台說」。

值得注意的是，應「龍應台文化基金會」邀請訪台的耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪．思蓋（Emma Sky），日前在台北演講提出另一套稱之為「和平推」（peace game）的不同思維。「和平推」不同於「兵推」，它不重視誰是贏家，而是想辦法在區域政治衝突中「降低風險」（de-risking）和「強化韌性」（becming resilient）。因此，「和平推」更重視合作，即參與者利用「軟實力」來共同解決問題。艾瑪期盼兩岸都能付出更多努力來做「和平推」，而非一味進行「兵推」。她認為可以從民間的互動開始，一路建立政府與政府之間的交流。

▲ 馬英九執政期間，兩岸關係發展就經歷了艾瑪．思蓋所提的「和平推」過程。（圖／記者張一中攝）

事實上，在前總統馬英九執政那八年，兩岸關係發展就經歷了上述「和平推」的過程。兩岸在「九二共識」的互信基礎上，從「海基」、「海協」兩會領導人的會面，到兩岸事務部門主管的會面，一直升高到兩岸領導人的會面，雙方還簽了包括ECFA在內的23項協議。

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民共關係只有「備戰」空間　美中戰略影響台海和平

行政院長卓榮泰被問到是否支持「和平推」時表示：「可持開放態度，面對任何對台灣正面、善意的友善建議，但最終目的只有一個，就是反對武力、反對暴力，堅持用和平的方式，促進印太穩定、發展。」卓院長沒有明確指出和平的方式為何；但我認為，以當前的民共關係來看，「和平推」是在執行一項「不可能的任務」。

首先，從賴清德總統發表的520就職演說，以及對岸做出的強烈回應看，在民進黨未來執政期間，兩岸關係將是一場「反獨促統」和「抗中保台」的鬥爭，民共之間的相互敵視，有使兩岸關係從「內部矛盾」升高為「敵我矛盾」的可能。而且，這將是一場「零和賽局」，只有「備戰」而沒有「避戰」的空間。

▲ 作者認為，以當前的民共關係來看，「和平推」是在執行一項「不可能的任務」。（圖／記者屠惠剛攝）

其次，決定台海戰爭與和平的因素是中美戰略競爭。政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）從現實主義的觀點，強調兩個核子強權本來沒有爆發戰爭的可能；但從權力平衡的觀點看，美國擔心中國崛起挑戰其霸權地位；而中共則擔心美國遏制中共會危及其安全環境。因此，米爾斯海默不排除中美會因南海和台灣等問題，捲入一場地緣政治衝突的可能。

拜登維持「戰略和平」　美中不願兵戎相見

拜登針對《時代》雜誌詢問美國動用武力護台問題時，他的回答是「要看情況」，「但沒有排除使用美國軍事力量的可能性。」；接著卻補充說：「這和派遣陸軍、空軍與海軍等方式，有明顯的區別。」拜登的說法維持以往的「戰略模糊」，即承諾軍事援台，但不確定是否派兵參戰，顯然再一次吊足台灣人的胃口。

我認為中美都沒有兵戎相見的打算。拜登三番五次論中共武力犯台，顯然是要配合美國國內的「反中」民意主流，目的當然是為了爭取選票。美國雖是總統制國家，但像涉及國家安全的核心利益問題，也不是總統說了算。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）事後就為拜登的話緩頰，強調美國的「一個中國政策」沒有改變，表示拜登是「直率的人」。

▲ 白宮國家安全顧問蘇利文強調美國的「一個中國政策」沒有改變。（圖／達志影像／美聯社）

就是為了避免總統的「一言喪邦」，《華盛頓郵報》等媒體曾報導，在川普下台前，時任美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），曾私下兩度致電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，表達美國不與中共開戰之意。另外，根據《金融時報》2023年12月14日報導，在舊金山「拜習會」前，雙方高級國防官員就曾在華府秘密進行會面。

事實顯示，「拜習會」後中美兩軍就逐步恢復各層級的對話管道，當中共防長董軍與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在「香格里拉對話」會面後，中美兩軍高層交往已全面恢復。意味著雙方將致力管控分歧，以免走向直接衝突及全面對抗。我認為中美當務之急是防止雙方因實施軍事威懾，而出現擦槍走火的意外。

美對中發動經濟戰　民進黨只能隨美「兵推」起舞

中美在非軍事領域的對抗，日益受到外界的關注。大陸中國人民大學國際關係學院副院長李巍就認為，美國已對中共發動三場經濟戰，即關稅戰、技術戰及金融戰；未來中美將在外交、資本及技術三方展開戰略競爭。

▲ 拜登政府考慮將人工智慧應用所需的晶片，列入禁止出口至中國大陸的範圍內。（圖／取自Pixabay）

例如，隨著美國總統選戰加溫，拜登政府正發動新一波對中晶片戰。據彭博資訊報導，拜登政府考慮將人工智慧（AI）應用所需的晶片，列入禁止出口至中國大陸的範圍內，並鎖定才剛進入市場的「環繞閘極」（GAA）製程技術所生產的晶品。由於GAA可讓半導體具備更強大的功能，美國此舉會提高大陸建立AI糸統的難度。

無論涉及中美之間的傳統安全或非傳統安全議題，台灣總是主動或被動地捲入其中。民進黨政府無法與對岸進行「和平推」，只好隨美國的「兵推」起舞。

艾瑪此行對兩岸關係提出許多逆耳忠言，但都是知易行難；在「可操之在我」的部分，艾瑪提出下列三點值得台灣參考：一是必須認識到自己的不足和脆弱之處；二是要強化社會的凝聚力；三是要展現台灣的軟實力，即台灣的吸引人之處。

▲ 民進黨政府無法與對岸進行「和平推」，只好隨美國的「兵推」起舞。（圖／翻攝自賴清德臉書）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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趙春山專欄

趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

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關鍵字: 兵推 和平推 台海 美中關係 台美關係 艾瑪思蓋 趙春山 美麗島電子報 雲論

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