新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權

▲ 行政院財政部推出的「新青安房貸」於去年8月1日上路，時任行政院長的陳建仁表示，新制將讓年輕朋友減壓安心買房。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

● 作者／狄驤

最近跟房產業的朋友聊天，朋友開心的表示，新青安出爐後，生意真的是蒸蒸日上。

我好奇的問：「即使新青安政策釋出了便宜的資金，但真的有這麼多青壯年有錢買房？」

朋友表示：「許多青壯年用新青安買小套房很常見，但也有一部分青壯年買房，並不是為了自己，而是當人頭幫大戶買房…」

不得不說，台灣的房市結構問題複雜，現代青壯年買房愈來愈難，所以新青安確實可以幫助人們解決買不起房的問題，但這也是飲鴆止渴，只是用更便宜的資金來降低買房門檻，並非從根本解決問題。

所謂的根本問題，就是房屋供需極度不平衡，而新青安的漏洞，又讓大戶可以透過人頭掃房，該狀況導致剛需變得更緊張，供需將變得更不平衡，並會更快速的推高房價。

▲ 台灣五大銀行新增購屋貸款。（圖／翻攝自Facebook／狄驤的資本主義求生筆記）

那麼，新青安已經讓台灣房市泡沫了嗎？ 是否會讓台灣房市泡沫破裂？

簡而言之，台灣房市一直都存在著泡沫，新青安也確實吹大了泡沫。

央行的數據顯示，新青安房貸上路至今 9個月，五大銀行新增購屋貸款平均值為 817億台幣。

如果是看新青安房貸推出前的數據，平均值只有 544.1億台幣，可見新青安推升多少需求。

然而，吹大泡沫並不等於泡沫破裂，如果政策面持續釋放便宜資金，泡沫還會被繼續吹大，這也是台灣房市泡沫吹了幾十年，都沒有破掉的主因。

因此，除非我們面臨政策面和總體經濟面劇烈變動，才有可能看到泡沫破裂，而上述狀況的發生機率非常低，甚至碰到總體經濟面劇烈變動時，同樣可以透過政策面來維持泡沫的穩健。

▲ 新青安確實可以幫助人們解決買不起房的問題，但這也是飲鴆止渴。（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，未來幾年，我們將進入全球性的降息循環，意味著便宜資金會更多。

按照歷史經驗，一旦降息循環啟動，低利率環境將維持5～10年，台灣房市受益於政策面和總體經濟面，可能見到前所未見的中長線大多頭。

總之，很多人看到媒體把新青安和泡沫擺在一起，就會主觀的認為，台灣房市泡沫會很快破裂。

但殘酷的事實是，從客觀的角度來看，即使台灣房市的泡沫確實在長大，政策面仍會傾盡一切手段阻止泡沫破裂，所以實質上要看到泡沫破裂，真的不知道等到何年何月。

這道理就跟股市一樣，很多投資人都在等待發生機率非常小的崩盤事件再進場，但事實是人的一生中，根本碰不到幾次大崩盤。

更何況，即使碰到崩盤，崩盤後的資產價格仍會高於過去，所以比起不切實際的漫長等待，運用對的策略才能持續增加資產。

簡而言之，選擇確實比努力更重要，即使你看不慣房市大漲，不想變成推高房市的幫手，也可以透過股市持續增加資產，有了足夠的資本後，同樣可以掌握人生的選擇權。

相對的，如果你什麼都看不慣，只選擇等待，就會漸漸變成資本主義的輸家，且當機會來臨時，同樣沒有足夠的實力把握機運，終究是看得到吃不到。

▲ 即使你看不慣房市大漲，不想變成推高房市的幫手，也可以透過股市持續增加資產。（圖／記者許凱彰攝）

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