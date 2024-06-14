ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權

我們想讓你知道…選擇確實比努力更重要，即使你看不慣房市大漲，不想變成推高房市的幫手，也可以透過股市持續增加資產，有了足夠的資本後，同樣可以掌握人生的選擇權。

▲ 行政院財政部推出的「新青安房貸」於去年8月1日上路，時任行政院長的陳建仁表示，新制將讓年輕朋友減壓安心買房。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

● 作者狄驤

最近跟房產業的朋友聊天，朋友開心的表示，新青安出爐後，生意真的是蒸蒸日上。

我好奇的問：「即使新青安政策釋出了便宜的資金，但真的有這麼多青壯年有錢買房？」

朋友表示：「許多青壯年用新青安買小套房很常見，但也有一部分青壯年買房，並不是為了自己，而是當人頭幫大戶買房…」

不得不說，台灣的房市結構問題複雜，現代青壯年買房愈來愈難，所以新青安確實可以幫助人們解決買不起房的問題，但這也是飲鴆止渴，只是用更便宜的資金來降低買房門檻，並非從根本解決問題。

所謂的根本問題，就是房屋供需極度不平衡，而新青安的漏洞，又讓大戶可以透過人頭掃房，該狀況導致剛需變得更緊張，供需將變得更不平衡，並會更快速的推高房價。

▲ 台灣五大銀行新增購屋貸款。（圖／翻攝自Facebook／狄驤的資本主義求生筆記）

那麼，新青安已經讓台灣房市泡沫了嗎？ 是否會讓台灣房市泡沫破裂？

簡而言之，台灣房市一直都存在著泡沫，新青安也確實吹大了泡沫。

央行的數據顯示，新青安房貸上路至今 9個月，五大銀行新增購屋貸款平均值為 817億台幣。

如果是看新青安房貸推出前的數據，平均值只有 544.1億台幣，可見新青安推升多少需求。

然而，吹大泡沫並不等於泡沫破裂，如果政策面持續釋放便宜資金，泡沫還會被繼續吹大，這也是台灣房市泡沫吹了幾十年，都沒有破掉的主因。

因此，除非我們面臨政策面和總體經濟面劇烈變動，才有可能看到泡沫破裂，而上述狀況的發生機率非常低，甚至碰到總體經濟面劇烈變動時，同樣可以透過政策面來維持泡沫的穩健。

▲ 新青安確實可以幫助人們解決買不起房的問題，但這也是飲鴆止渴。（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，未來幾年，我們將進入全球性的降息循環，意味著便宜資金會更多。

按照歷史經驗，一旦降息循環啟動，低利率環境將維持5～10年，台灣房市受益於政策面和總體經濟面，可能見到前所未見的中長線大多頭。

總之，很多人看到媒體把新青安和泡沫擺在一起，就會主觀的認為，台灣房市泡沫會很快破裂。

但殘酷的事實是，從客觀的角度來看，即使台灣房市的泡沫確實在長大，政策面仍會傾盡一切手段阻止泡沫破裂，所以實質上要看到泡沫破裂，真的不知道等到何年何月。

這道理就跟股市一樣，很多投資人都在等待發生機率非常小的崩盤事件再進場，但事實是人的一生中，根本碰不到幾次大崩盤。

更何況，即使碰到崩盤，崩盤後的資產價格仍會高於過去，所以比起不切實際的漫長等待，運用對的策略才能持續增加資產。

簡而言之，選擇確實比努力更重要，即使你看不慣房市大漲，不想變成推高房市的幫手，也可以透過股市持續增加資產，有了足夠的資本後，同樣可以掌握人生的選擇權。

相對的，如果你什麼都看不慣，只選擇等待，就會漸漸變成資本主義的輸家，且當機會來臨時，同樣沒有足夠的實力把握機運，終究是看得到吃不到。

▲ 即使你看不慣房市大漲，不想變成推高房市的幫手，也可以透過股市持續增加資產。（圖／記者許凱彰攝）

● 本文獲授權，轉載自「狄驤的資本主義求生筆記」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►執政路徑選擇與依賴　國會改革案朝野各打五十大板

►「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞

►「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

►賴宣誓要發展「AI智慧島」　稅制沉疴先解決！

投稿
申訴
關鍵字: 新青安 房貸 買房 降息循環 總體經濟 泡沫化 狄驤 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲
新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權
執政路徑選擇與依賴　國會改革案朝野各打五十大板
「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞
「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

推薦閱讀

《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲

新青安不會讓房市泡沫破裂　透過股市掌握人生選擇權

蘿拉疑涉詐遭蔡阿嘎開鍘　膨風網紅也算廣義詐騙犯

「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞

帕帕羅作戰構想有盲點　別奢望美國在台海掏出壓箱寶

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

執政路徑選擇與依賴　國會改革案朝野各打五十大板

OPEC+取消減產計劃　全球油價震盪難預期

「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

賴宣誓要發展「AI智慧島」　稅制沉疴先解決！

相關文章

第二戶限貸6成「貸不到足額」無法交屋怎麼辦？網喊：一成還好

第二戶限貸6成「貸不到足額」無法交屋怎麼辦？網喊：一成還好

中央銀行13日召開2024年第2季理監事會議，雖然政策利率維持不變，但調升新台幣存款準備率，並祭出第六波打房。對此，就有網友好奇拋問，若之後..

10小時前

執政路徑選擇與依賴　國會改革案朝野各打五十大板

執政路徑選擇與依賴　國會改革案朝野各打五十大板

「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞

「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞

「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

「國會改革」未違憲　除非大法官來個髮夾彎

內政部：少數人特意操作新青安　若升息仍建議不加碼

內政部：少數人特意操作新青安　若升息仍建議不加碼

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

金惠奫連眼都是戲　堅持走出花路

金惠奫連眼都是戲　堅持走出花路

新青安不會讓房市泡沫破裂

膨風網紅鼓吹「成功」　似是廣義..

兵推到和平推　兩岸趨吉避凶之道

別奢望美軍在台海掏出壓箱寶

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面