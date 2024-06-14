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《背著善宰跑》在不被看好下爆紅　金惠奫連眼神全是戲

我們想讓你知道…金惠奫有7年的時間都在演小角色，也曾有過覺得看不到未來的時刻。但她專注目標，把大目標切成幾個階段性小目標，不滯留在失敗的負面情緒裡，學會儘快向前。

莎莉夫人的工作生活札記／前三立新聞台協理、越南FBNC財經電視台總經理

我喜歡看韓劇，但很少追星，因為總是看一齣就愛上一個，沒什麼「節操」可言。隨著戲劇播完，感動也隨之結束。唯一例外的是《背著善宰跑》，戲已經播畢兩周，我還留在劇情的感動裡。

這部電視劇一開始完全不被看好，它沒有PPL（產品置入行銷），因為題材以青春校園及穿越為主，加上飾演男、女主角的邊佑錫、金惠奫不是像金秀賢、朴敏英那樣的高人氣演員，因此tvN電視台打從一開始就沒押寶這齣戲，安排成周一及周二播出的月火劇；電視劇開拍的過程中，也沒有廣告商願意提供贊助。

簡單說，這是爹不疼、娘不愛，能拍完播畢，就功德圓滿，沒有被電視台期待的作品。

沒想到《背著善宰跑》的低迷從第二集末尾開始被打破，收視及口碑跑起來了，而且是一飛沖天式的大爆發，連帶的，男女主角──邊佑錫及金惠奫，成了大勢演員。

原本沒有廣告商提供贊助的戲，隨著《背著善宰跑》火紅程度，不只韓國明星藝人和綜藝節目主動提到這齣戲，各大廠商品牌在宣傳時，還會模仿劇中情節，藉此搭上戲劇討論熱潮。

 

▲ 《背著善宰跑》讓出道14年的邊佑錫嚐到走紅的滋味。（圖／記者黃克翔攝）

這齣戲讓出道14年的邊佑錫第一次嚐到走紅的滋味，他總是感謝劇組人員，還有飾演女主角的金惠奫，他說，謝謝金惠奫把「任率」這個角色的感情詮釋得這麼飽滿，讓「善宰」完全入戲。

金惠奫飾演的「小率」哭戲很多，她把悲傷的哭、喜極而泣的哭……各種情緒演繹得非常有層次，眼神全是戲。看著她哭及她說出的台詞，我幾次隔著螢幕，都被她的情緒感染，跟著她一起流淚。

這樣精湛的演技，是時間磨出來的。

金惠奫從2012年至2017年在多部戲劇中擔任臨時演員，她曾參與《主君的太陽》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《藍色海洋的傳說》等知名作品，但都沒有紅。

直到2018年播出的《天空之城 Sky Castle》中飾演心直口快的名門高中生「姜藝瑞」才成名。金惠奫於2019年第一次當女主角、主演電視劇《偶然發現的一天》，接著因今年《背著善宰跑》紅遍國際。

她說，她有7年的時間都在演小角色，也曾經有過覺得看不到未來的時刻，「不知道自己什麼時候會成功，才可以大大方方地對別人說：『我是一名演員』。」

在這種未知且沮喪、不知道自己花期在何時，甚至懷疑自己沒有花期的時刻裡，金惠奫說：

每個人的時機都不一樣，不要太心急，就走你的路吧！

▲ 金惠奫有7年的時間都在演小角色，也曾經有過覺得看不到未來的時刻。她日前在劉在錫的節目中表示，觀眾對《背著善宰跑》的熱烈反應，超出其意料之外。（圖／Niusnews妞新聞）

「如果我迷上一件事，就會像賽馬一樣，只看著前方前進。」就這樣默默堅持著，金惠奫努力當下：「看得太遠會變得太茫然，所以只定下一天的目標，堅持一周、一個月、一年、十年的話，總會有我能收穫到的東西。

每一次演出機會她都拼盡全力，即使經歷了多次的試鏡失敗，她告訴自己：「啊！看來那部作品不是我的作品啊！

用這樣的心情面對失敗，她總是能很快地調整好狀態，重新出發，再去試鏡。

專注目標，把大目標切成幾個階段性的小目標，腳踏實地完成，不滯留在失敗的負面情緒裡，學會儘快翻篇向前進。

沒有白走的路，每一步都算數。珍惜每一次機會並全力以赴。

正因如此，即使回望過去發現了自己的不足之處，也不會因此懊悔，金惠奫說：「如果沒有那樣的時期，就不會有現在的我。」

不斷打磨自己，我們準備好，就等起風了；只待風起，就能乘風而上。

之前不看好你的人，會成為你的追捧者。

tvN沒看好的邊佑錫，如今被稱為「tvN的兒子」。

▲ 沒有白走的路，每一步都算數。珍惜每一次機會並全力以赴。（圖／愛奇藝提供）

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25年職場經驗，當過台灣主流新聞媒體的文字記者、新聞總監，還有國際工作經驗（在越南擔任一家財經電視台的總經理）。

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