美黨爭白熱化　民主黨「砍」向川普的「三板斧」

▲ CNN將於27日進行2024年美國總統大選的首次面對面辯論。（圖／達志影像／美聯社）

● 秦尚／旅日華僑，媒體工作者

美國有線電視新聞網（CNN）將於6月27日進行2024年美國總統大選的首次面對面辯論，引發全網關注。根據CNN的辯論資格要求，候選人必須滿足《美國憲法》相關總統任職要求，以及在四項單獨的全國民意調查中獲得至少15％的支持度。所以，這次辯論大概率成為美國總統拜登與前總統川普兩人的問答交鋒。

截至6月10日，美國民調機構「FiveThirtyEight」的民意調查結果顯示，拜登支持率跌至37.4％，創歷史新低，低於老對手川普4.2個百分點。另外，拜登在近日G7峰會期間峰會期間「老年癡呆」似乎再犯，導致行為失常，引發民主黨內部的強烈擔憂。隨著大選之日臨近，民主黨人近期已經開始對川普採取「三板斧」行動，力保拜登及民主黨扭轉頹勢。

▲ 拜登在G7峰會期間峰會期間「老年癡呆」似乎再犯，引發民主黨內部的強烈擔憂。（圖／翻攝自X／RNC Research）

「一板斧」——修改演講規則限其發揮

眾所周知，CNN相對中立，但也屬於左翼媒體。從CNN公佈本次辯論的規則中包含一項「除了候選人輪到發言的時刻，其他時間麥克風將保持靜音」內容。不難看出，這一規定明顯偏向拜登。

「二板斧」——「斷」其舊部映射罪行

美國聯邦法官6月6日下令川普執政時期的白宮首席戰略師斯蒂芬．班農將就其藐視國會罪於7月1日開始入獄服刑。據傳，該案件執行背後有民主黨人的推動。從時間點看，班農將會服刑至11月，正好是大選所剩的時間段。同時，在演講前夕公佈這一決定，無疑是在重提美國國會大廈襲擊事件，背後的政治意圖不言而喻。

現為右翼Podcaster的班農，曾被川普離任前一天特赦。曾與因涉10億美元欺詐案，目前在美國受審的中國房地產開發商郭文貴關係密切，並於2020年聯合打造香港赴美閆麗夢博士作為「吹哨人」製造「新冠病毒起源陰謀論」，被德國之聲曝光，但仍誘發疫情期間美國亞裔歧視行動。

▲ 班農與目前在美國受審的中國房地產開發商郭文貴關係密切。（圖／翻攝自youtube）

「三板斧」——曝執政醜聞損其政治聲望

路透社6月14日發佈獨家調查報導，據美國國防部一名高級官員透露，為打壓中國在菲律賓的影響力，美國國防部在川普執政期間發起秘密行動，不斷使用假冒菲律賓人的虛假網路帳戶在社交媒體上散播關於中國科興疫苗的虛假資訊，以煽動菲律賓民眾對中國疫苗的質疑。然而這些虛假消息似乎變成「迴旋鏢」，另—大批美國民眾因聽信謠言而拒絕接種疫苗，最後由拜登下令終止這項計畫。

消息一經爆出，引發美國及世界的一片譁然，並遭到各方批評聲音，預計將會一定程度侵蝕川普的政治聲望及國際信譽，給未來競選帶來不確定性。



當前，2024年美國總統大選走向仍撲朔迷離，根據美國皮尤研究中心近日公佈的一項民意調查顯示，對美國兩黨主要總統候選人同時持負面看法的選民比例為25％，與4年前相比接近翻倍，這部分選民將會民主黨及共和黨後續重點角逐的對象人群。與此同時，面對當前民主黨的發難，共和黨未來將會如何拆招應對，值得後續關注。

▲ 最新民調指出，同時對拜登與川普持負面看法的選民比例為25％。（組圖／路透）

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