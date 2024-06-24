ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

逼讓座威脅乘客安全　修法嚴懲博愛座魔人！

我們想讓你知道…層出不窮的強迫讓座情形，已嚴重威脅廣大乘客搭乘與生命健康安全，應著手修訂《大眾捷運法》第50-1條與《鐵路法》第68-1條條文，明確增訂罰則。

● 劉先生／讀者

近日台北捷運一周內連續發生兩起博愛座逼讓座衝突事件，其中一件女性被害人因此不堪受辱，撞柱送醫，另一件則因被拒絕後竟用雙掌攻擊不適乘客的頭部；而基隆公車18日也發生強制要求學生讓座情事，公車司機隨即廣播制止：「博愛座不等於老人座」。

北捷雖在近幾年來已加強宣導博愛座是給「有需要的人」，但仍不斷有人硬拗認定是「老人專用」，曾有志之士於公共政策網路平台上提案廢除博愛座、開罰嚴懲逼讓座魔人，相關單位仍無動於衷，甚至衛福部曾擬定草案將博愛座適用對象擴大為「實際有需要的人」入法，但卻因新舊任立委交接屆期不續審而必須重新送案。

除將博愛座適用對象「有需要的人」法制化，應制定違反規定者處以罰鍰，從《大眾捷運法》及《鐵路法》以及市區公車等有設置博愛座的大眾交通工具的「汽車運輸業管理規則或道路交通管理處罰條例」相關行政法增訂罰則，嚴格禁止任何人對其有言語、肢體上及其他任何方式的擾亂、歧視等行為，並督促公車業者限期改善博愛座相關圖示，有利對大眾正確宣導。有些外表看不出的傷病、生理期及懷孕初期女性等實際需要的人皆應給予充分尊重。博愛座不是「老人座」或是特定人士專用的特權。

▲ 層出不窮的強迫讓座情形，已嚴重威脅廣大乘客搭乘與生命健康安全。（圖／畫面翻攝網路）

層出不窮的強迫讓座情形，已嚴重威脅廣大乘客搭乘與生命健康安全，應著手修訂《大眾捷運法》第50-1條與《鐵路法》第68-1條條文，明確增訂罰則，制定處行為人該條文最低罰款1至5倍為妥適；並針對致人傷害與加劇身體不適者，處行為人最高5倍罰鍰；如涉及《刑法》部分，加重其刑。

社會共識普遍認為博愛座已失去美意，應該廢除，但另一派人認為若廢除博愛座，會讓真正有需要的人無座位可坐。如果認為博愛座有存在的必要，那除了將「博愛座是給有需要的人」法制化，加強廣播宣導，將大眾運輸博愛座上的圖字全面更新為「有需要的人」，並加強管理不理規定者，嚴格執法。即使未來博愛座廢除，也能防堵一般座位無法可管的窘境。

年輕乘客是付全額票價搭車，卻經常被享有票價優惠、較年長的不肖人士施以精神暴力，做出不合理的讓位要求，甚至連一般座位（非博愛座）也遭淪陷，主管機關應有所作為。呼籲朝野三黨立委盡速修法通過，防堵不肖人士繼續侵害他人基本權利。

▲ 衛福部長邱泰源21日回應博愛座爭議，提出《身權法》修法方向。（圖／記者洪巧藍攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►美黨爭白熱化　民主黨「砍」向川普的「三板斧」

►少子化帶來缺額海嘯　讓大學成為真正的終身學習夥伴

►林青霞演藝事業順遂　能給清大畢業生什麼參考？

►代理孕母合法化　讓台灣再度成為先驅！

投稿
申訴
關鍵字: 博愛座 大眾捷運法 鐵路法 大眾運輸 衛福部 交通 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
逼讓座威脅乘客安全　修法嚴懲博愛座魔人！
美黨爭白熱化　民主黨「砍」向川普的「三板斧」
少子化帶來缺額海嘯　讓大學成為真正的終身學習夥伴
林青霞演藝事業順遂　能給清大畢業生什麼參考？
代理孕母合法化　讓台灣再度成為先驅！

推薦閱讀

逼讓座威脅乘客安全　修法嚴懲博愛座魔人！

「和平推」知易行難　民進黨只能隨美「兵推」起舞

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

林青霞演藝事業順遂　能給清大畢業生什麼參考？

中國海警新規生效　南海局勢走向引關注

成大歷史系申請分發掛蛋　AI只是九毛中的一毛！

代理孕母合法化　讓台灣再度成為先驅！

美黨爭白熱化　民主黨「砍」向川普的「三板斧」

少子化帶來缺額海嘯　讓大學成為真正的終身學習夥伴

相關文章

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

彰化市忠權社區北極宮公廁傳說有「爆乳妹」，當地許多人就連國中生都知道，YouTuber「普通女子 孫女」也在國中生的指路之下來到該處公廁前，..

2小時前

「看到老人別讓座」荷蘭博愛座只讓2種人　太主動恐遭白眼

「看到老人別讓座」荷蘭博愛座只讓2種人　太主動恐遭白眼

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

杜絕逼讓座魔人猖獗　修法嚴懲！

杜絕逼讓座魔人猖獗　修法嚴懲！

兵推到和平推　兩岸趨吉避凶之道

貓咪討厭的4種氣味！小心中毒

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

清大生能從林青霞學到什麼？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面