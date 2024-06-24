美國處處強調人權　民眾隱私竟難保

▲ 美國前網戰司令部司令、國安局局長保羅．中曾根。（圖／達志影像／美聯社）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

6月14日，ChatGPT創建者OpenAI宣布美國前國家安全局局長、美國網絡司令部司令保羅．仲宗根（Paul Miki Nakasone）加入董事會。OpenAI表示，聘用仲宗根代表了其「對安全的承諾」。

然而外界認為，聘用仲宗根可能還有另一種意思：監視。有網民表示，將直接取消ChatGPT plus的訂閱，害怕自己的數據被非法監控和使用，害怕自己對ChatGPT的提問會被搜集走。

史諾登：不後悔揭開美國遮羞布

前美國國家安全局（NSA）員工愛德華．史諾登（Edward Snowden）在X上發布推文表示，聘用仲宗根是「對地球上每個人權利的蓄意背叛」，並認為「他們已經完全摘掉了面具：永遠不要相信OpenAI或其產品（ChatGPT等）。」

2013年，史諾登向媒體揭露了包含美國棱鏡計劃（PRISM）、梯隊系統（ECHELON）等多個全球大規模監控行動，坐實了美國在其境內外竊取人們在線通信、互聯網活動和電話記錄的關鍵事實。史諾登此前曾向英國《衛報》表示，無悔當年所做的事，並說他的爆料帶來了正面轉變。然而現實真是如此嗎？

▲ 前美國中情局承包商職員史諾登。（圖／達志影像／美聯社）

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假職權之便行監視之實在美不少見

今年1月25日，美國俄勒岡州民主黨參議員羅恩．懷登（Ron Wyden）在其官方網站公開了一份文件，確認了美國國家安全局從商業資料經濟機構手裡，購買美國人的網絡瀏覽資訊。這一事實得到了時任美國國家安全局長仲宗根的確認。

這些資訊準確地揭示網民訪問了哪些網站，以及使用了哪些應用程序。除此之外，懷登還揭露了NSA非法監控的範圍非常龐大，包括很多私人數據，比如購買了哪些藥品、訪問了哪些醫生、詳細的位置信息、消費信息等。

據《路透社》報道，懷登此前曾致函呼籲美國情報官員，停止在沒有美國人明確知情和同意的情況下使用他們的個人資料，稱這是非法的。懷登寫道：「美國政府不應該資助一個不光彩的行業並使其合法化，這個行業公然侵犯美國人的隱私，不僅不道德，而且是非法的。」

▲ 政府部門利用職權之便非法監視、侵犯公民隱私的事例在美國早已屢見不鮮。（圖／達志影像／美聯社）

而類似這樣的政府部門利用職權之便非法監視、侵犯公民隱私的事例在美國早已屢見不鮮。2022年5月，美國喬治敦大學隱私與技術法律中心發布了一篇題為《美國的天羅地網：21世紀數據驅動下的驅逐》的報告，揭露了美國入境和海關執法局（ICE）遠遠超出移民執法授權範圍，逐漸發展成為一個更龐大的國內監視機構。

報告顯示，ICE以驅逐非法移民為藉口，打造監控系統、廣泛搜集數據，實際監控範圍已近乎覆蓋所有美國民眾，種種操作觸目驚心。報告中指出，ICE使用的數據來源包括駕照數據、公共事務公司客戶信息、通話記錄、兒童福利記錄、信用記錄、就業記錄、地理位置信息、醫療保健記錄、住房記錄和社交媒體發布內容等，涵蓋了美國民眾日常工作生活的方方面面。

除此之外，ICE還購買了訪問公共事務公司客戶數據的權限，得以通過水電、燃氣、移動通信、互聯網等紀錄，獲取人們當前的確切地址和電話號碼等隱私數據。自2008年到2021年，美國入境和海關執法局在增設監控、數據收集和共享計劃上花費了約28億美元，其每年監控支出從7,100萬美元飆升至3.88億美元。

▲ ICE以驅逐非法移民為藉口，打造監控系統、廣泛搜集數據。（示意圖／免費圖庫pixbay）

英國《衛報》曾評價，911事件的一大後遺症是，美國成了「監控無處不在」的國家，其龐大的監控基礎設施數量激增，以至於沒有人知道它的成本是多少，也沒有人知道它雇傭多少人，「多年過去了，這個監控國家依舊在秘密地運行。」

議員設法保護涉外情報 遭國安單位反對

據美媒報導，一些美國國會議員正在設法阻止政府在未經法院授權的情況下購買商業數據，他們試圖在《涉外情報監視法》第702條插入相關條款。值得一提的是，這一提案雖然計劃禁止美國政府部門購買美國人的數據，但允許執法機構和情報界繼續購買外國人的情報。

然而，拜登政府一直在遊說國會反對上述條款。美國國家安全機構中的許多人也對上述提案持反對態度。他們認為，這些數據很有價值，以致於政府不會在乎通過什麼樣的渠道獲得。

因此，分析人士認為，作為一個處處強調人權與隱私的國家，美國不僅是大名鼎鼎的「駭客帝國」，政府更頻頻被曝不受約束肆意收集公民個人信息，這毫無疑問揭開了美國侵犯公民隱私權的「遮羞布」。

▲ 處處強調人權與隱私的美國，實則是大名鼎鼎的「駭客帝國」。（圖／CFP）

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