菲律賓船隻非法闖入仁愛礁　是挑釁還是誤會？

▲ 中菲海上爭端。（圖／翻攝CGTN）

● 程蕴芝／香港大學政治與公共行政學系在學博士生

6月17日，菲律賓1艘運補船、2艘充氣艇非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送物資。據中國海警披露，該船無視中方多次嚴正警告，以不專業的方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，中國海警依法，只對菲船採取了管制措施。

消息公布後，代表菲律賓方面回應的菲武裝部隊公共事務辦公室主任薛西斯．特立尼達沒有否認。當日傍晚，菲律賓「西菲律賓海國家特遣隊」承認補給失敗，稱中國海警干擾了其對於在仁愛礁非法「坐灘」的「57號」軍艦的輪換和補給任務。

值得注意的是，這起新的中菲海上爭端是發生在中國施行《海警機構行政執法程序規定》（以下簡稱《程序規定》）的背景之下。中國海警新規在此事件的前兩日剛生效實施，可以毋須審判，拘留入侵中方海域的外國人最多六十日。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸博士分析稱，自《程序規定》發布以來，菲就一直對此故意炒作、蓄意歪曲甚至惡意抹黑，在規定生效後，菲意圖對中方進行試探並實施挑釁行為。「在《程序規定》生效兩天之際，菲律賓非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，並製造擦碰事件，時機之巧合，行動之故意，不難看出這純屬是菲律賓自導自演的一齣碰撞事件。」

▲菲律賓軍方慰問在南海遇中國海警衝突時，失去右手拇指的海軍人員。（圖／翻攝自Facebook／Armed Forces of the Philippines）

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除此之外，在《程序規定》生效的同日菲律賓政府向聯合國機構提交南海擴展大陸架權利主張。據報導，菲律賓在文件中要求將200海里專屬經濟區伸延至350海里。據悉，菲律賓擅自對其西側海域這所謂「專屬經濟區」的200海裏命名為「西菲律賓海」。

針對菲律賓已向聯合國大陸架界限委員會提交在南海大陸架擴大邊界聲明，尋求確立在該海域開發自然資源的專屬權利，中國外交部發言人林劍回應稱，根據大陸架界限委員會議事規則，菲方提交的劃界案如涉及爭議海域，委員會不會審議和認定。

林劍表示，「需要指出的是，中菲在南海存在領土問題和海洋劃界爭議」，菲律賓單方面提交涉南海外大陸架劃界案，侵犯中國的主權權利和管轄權，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違背《南海各方行為宣言》有關規定。

▲ 中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

實際上，中國是最早發現、命名、開發經營和管轄南海諸島的國家。20世紀70年代以前，南海周邊國家及國際社會從未對中國在南海的主權和海洋權益提出過異議，也不存在所謂的「南海問題」。

英國國際法學者安東尼．卡蒂在其《南海的曆史與主權》的著作中也寫到：在遠東司1978年5月29日一份關於中國海洋邊界的報告中，法國外交部說，中國對在南海中一些小島提出權利主張。這些島嶼空間有限且大部分時間無人定居。中國的權利主張是以歷史為依據。中國的權利主張囊括麥克斯菲爾德淺灘（Macclesfield Bank）、斯普拉特利群島以及普拉塔斯群島和帕拉塞爾群島，這些島嶼的位置及其分布允許中國對整個南海提出名義上的權利主張，因此使之變成嚴格意義上的中國的海。可見，馬尼拉向大陸架界限委員會提交的劃界申請是站不住腳的。

自小馬可仕上台以來，菲律賓在仁愛礁、黃岩島、鐵線礁、仙賓礁等地不斷製造與中國的衝突，配合域外勢力在南海搞「聯合巡航」、「聯合軍演」等等，他所依靠的都是盟友美國的《美菲共同防禦條約》，6月初的香會上小馬可仕也多次提及美國的存在「對東南亞的地區和平至關重要」。此次衝突發生後，菲方態度一開始是強硬的，還一再指責中國說法不可信。然而在前兩日菲方卻稱是一場誤會。

▲ 菲律賓總統小馬可仕配合域外勢力在南海搞「聯合巡航」、「聯合軍演」。（圖／路透）

據報導，6月21日，菲律賓國家海事委員會主席貝爾薩明稱，「菲律賓軍方人員與中國海警的對峙可能是誤會或意外」，他在簡報會上稱：「我們尚不准備將此歸類為武裝襲擊。」同時，菲律賓總統海洋事務助理森蒂諾稱：討論中並未考慮援引《美菲共同防禦條約》。這或許是因為美國的航母戰鬥群駛離了南海，所以菲律賓覺得底氣不足，只能改變態度，緩解衝突。事實真的是一場誤會嗎？

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