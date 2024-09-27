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檢察官認證「極度貪婪」　陳致遠最沒資格緬懷兄弟象！

我們想讓你知道…當中華職棒被陳致遠這種人搞到職棒環境一度面臨崩潰時，是周思齊、彭政閔以及許多優秀的球員，用一次次在賽場上的表現，讓大家重返球場，為他們吶喊。

▲ 中信兄弟42歲外野手周思齊這兩天進行引退賽，今天賽後舉辦引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

● 作者／鬼才阿水

最沒資格緬懷「兄弟象美好」的就是陳致遠。

在周思齊引退賽中，兩天進場八萬位球迷共襄盛舉，許多人紛紛讚賞他在職棒最低谷的時期，仍然努力不懈堅守在自己的崗位上，前兄弟象球員陳致遠則在未經允許的情況下，擅自將當年兄弟象為誠泰眼鏡蛇應援的影片PO出來，甚至在受到大批球迷撻伐之後，還聲稱社會謾罵太多，自己要保持陽光正面好能量。

當年陳致遠是怎樣傷害職棒的環境的？

在黑象事件中，他不只在涉及假球案時，被檢察官痛批「極度貪婪」，還被判刑六個月，事後不是悔改將自己所學所長投身在基層棒球之中，反倒是上遍節目消費過往，更參與薩泰爾娛樂的炎上，過程中不斷拿假球當議題來嘲諷，甚至講說他以為是來罵彭政閔才上節目的。

▲ 前職棒球員陳致遠在臉書上分享過去的影片，懷念稱「當時我們真的很嗨」，立即遭到許多網友撻伐，而他不甘示弱地回應：「我應該也有言論自由吧！過去就讓他過去了」。（圖／翻攝臉書／陳致遠）

當年彭政閔、陳金鋒是被組頭直言這兩人是最不可能被收買的，陳致遠到底有什麼臉敢在蹭熱度，如今蹭的還是飽受假球案影響的周思齊。

當中華職棒被陳致遠這種人搞到沒有球迷願意進場，沒有球團願意經營，甚至職棒環境一度面臨崩潰時，是周思齊、彭政閔以及許多優秀的球員，用一次又一次在賽場上的表現，在國際場上帶給球迷的感動，來讓大家不斷不斷的回到球場上，為他們吶喊。

是這些人讓球員重新回到球場上，你陳致遠只會讓更多人感到失望感到憤怒，你沒有資格跟人家談棒球的美好，因為你帶給台灣的只有無盡的傷害。

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● 本文獲授權，轉載自「鬼才阿水」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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