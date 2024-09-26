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「全球關押最久死囚」袴田巖獲判無罪　從冤案看「良心法官」司法戰役

我們想讓你知道…司法的獨立性和法官的良知並不僅僅依賴於個體的道德選擇，更需要整個法律體系的支援與保障，真相的揭露與人權的保護，應成為未來法律改革的核心目標。

▲ 靜岡地方法院26日下午重新袴田巖案，宣判袴田巖無罪，高齡88歲的他也成為史上第5個在再審時獲得無罪的死刑犯。（圖／達志影像／美聯社）

● 酷恬言／海外行銷

全球各國的法律章程中，唯獨日本於《憲法》第十九條中明文寫出：「思想自由和良心自由不得侵犯」。在當前日本和台灣的司法環境中，良心法官的特質愈加顯得珍貴，尤其在公平與正義的薪火相傳中，睿智與勇氣是不可或缺的。然而，隨著一系列冤案的曝光，人們開始質疑法官在判決中的獨立性與公正性，尤其是近期日本袴田巖案的再審，讓我們再次審視司法體系的運作，反思良心法官的真正使命。

袴田巖案被視為日本歷史上最大的冤案之一。這樁案件源於1966年，袴田因涉嫌謀殺而被判入獄，經過長達45年的法庭戰鬥，最終在2014年獲得暫時釋放，靜岡地方法院今（26日）下午重新審理此案，宣判袴田巖無罪，高齡88歲的他也成為史上第5個在再審時獲得無罪的死刑犯。這條漫漫冤屈之路，不僅承載著一個人的悲劇，也成為對日本司法公正的深刻質疑。

▲ 台中高等行政法院稅務訴訟法官經常出現「100％判人民輸」的情況。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

在此背景下，我們不得不省思造成冤案的根本原因。法官獨立性理應保障每一位被告的基本權利，但在實際操作中，法官經常面對政府和公權力的壓力，這使得司法被迫向權力屈服。長期關注法稅的專家學者們也在各式論壇中提到，台灣的司法環境同樣面臨著類似的挑戰，在行政訴訟及訴願程序中，台中高等行政法院稅務訴訟法官經常出現「100％判人民輸」的情況。

此外，法官學院長期邀請財政部及國稅局官員傳授稅法稽徵實務課程，導致行政法院法官根深柢固地被灌入國庫主義思維，而不是從證據法則、程序正義角度審視國稅局課稅，有無足夠證據證明人民有逃漏稅的事實。基於以上種種的現實存在，使得法官的獨立性受到質疑，法律制度的健全性也因此受到嚴重擾動。

▲ 當法官的獨立性受到質疑時，法律制度的健全性也將面臨嚴重擾動。（圖／視覺中國）

在許多情況下，法官的決策似乎更偏向於迎合上級和業界的普遍觀念，而不再以社會正義與個人權利為根本出發點，這種心態使得許多法官成為體制內的執行者，缺乏了應有的良知與勇氣。對於那些勇於挑戰不公的法官，如袴田巖案中的熊本典道，始終堅守司法人的良心，他的行動讓我們看到了追求司法公正的希望，熊本法官的努力不僅是個人的英勇行為，更是對於整個法律系統的質疑與挑戰。

不過，個別法官的奮鬥並不足以改變一個深受結構性問題困擾的法律體系。

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正如聯合國NGO觀察所指出的，台灣過去三次國際審查已花費近2,400萬元，司法機關還故意掩飾人權問題，對國際委員誠心指正敷衍推拖。此外，令人傻眼的是，政府各部門的共同核心文件提出三個報告共寫了752點，財政部竟只有6點提出，在國內釀造稅災遍野的財政部，明顯侵害人權且惡名昭彰，卻只以應付了事的心態潦寫幾點跟保障人權無關的東西，讓國際委員無從審查，更遑論給予建議改善之道，卻也不見監察院國家人權委員會、行政院人權處對這些單位有任何檢討之處。縱觀以上，更讓人民堅信，若不進行深入的制度改革，良心法官的努力將難以扭轉整體局面。

▲ 財政部釀成的稅災屢見不顯，明顯侵害人權且惡名昭彰。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

追求正義是一場持久的鬥爭，這不僅僅是法官的責任，更是整個社會的共同使命。當前，台灣即將迎來2026年的國際人權審查，這正是我們重新思考的機會，我們必須承認，司法的獨立性和法官的良知並不僅僅依賴於個體的道德選擇，更需要整個法律體系的支援與保障，真相的揭露與人權的保護，應成為未來法律改革的核心目標。

面對眼前的挑戰，社會的關注與壓力將是改變的動力。從袴田巖案中熊本典道法官的典範，更讓我們相信，要讓「良心法官」發揮真正的作用，成為捍衛正義的勇士，必須仰賴全島一心的共同努力，持續推動對於法官的獨立性、專業培訓和有效監督，倡導司法獨立，才能轉變整個司法體系，讓其成為人民的信賴，如前司法院長翁岳生所述：「司法是維護社會正義的最後一道防線！」

▲ 前司法院長翁岳生曾說：「司法是維護社會正義的最後一道防線！」（圖／記者吳銘峯攝）

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