要不要老師換你當？　恐龍家長十大行為挑戰老師極限

▲ 新學期開始，許多家長擺脫長假24小時陪伴小孩「重獲自由」，但對老師們來說，新的鍛鍊才正要開始。（圖／記者湯興漢攝）

●文／網路溫度計

通常農曆鬼門關、校門就開了！許多家長擺脫暑假24小時陪伴小孩「重獲自由」，對老師們來說，新的五個月鍛鍊才剛開始──面對學生在課堂上的各種挑戰，下班後還可能要接受來自家長的疲勞轟炸，這是一場不間斷的心理和體力雙重考驗！望子成龍、望女成鳳，家長們對待老師卻不如以往尊師重道？

隨著科技日新月異、少子化世代來臨，普遍受過高等教育的家長，對待導師不再是以畢恭畢盡為原則，反而是以消費者心態檢視教師提供的「教學服務」，除了希望老師可以在課堂期間多關心自己的寶貝兒女；若是發現孩子遭受學校、同儕的不公不義，老師卻沒有及時回應，加上孩子的片面說詞，父母認為的「不適任的老師」很容易就被拿出來批判公審，久而久之導師的教學熱忱也隨之消磨殆盡。究竟恐龍家長會有哪些行為，網友們對於「怪物父母」又是怎麼看待的呢？

No.10 要求特殊照顧

▲ 特殊待遇可能引發同儕忌妒或衝突，影響孩子的人際關係。（示意圖／記者湯興漢攝）

某些家長認為付錢就是大爺，把教育當成服務業，要求老師提供特殊待遇，把老師當成保母，要求隨時隨地照料孩子，甚至指定教師教導。諮商心理師周欣穎認為，特殊待遇可能引發同儕忌妒或衝突，影響孩子的人際關係，若孩子習慣特權，會形成錯誤價值觀，對公平正義的認知產生偏差；如同保母般呵護的方式，可能會使得孩子的依賴性較強，影響孩子未來在學習或生活中的獨立自主；至於過度干預或保護，還可能讓孩子失去學習動機，降低抗壓能力，削弱應對挑戰和挫折的機會，無法學習承擔責任。網友表示「教育不是服務業，教育應該是老師、家長共同負起教育的責任」、「服務業是營利為目標的」、「高中以下的學校老師，本職都是保母好嗎？教書才是順帶的」。

No.9 找人到校施壓、關說或走後門

▲ 新北市土城某國中去年有學生在段考施測時，未依照規定作答，以2B鉛筆作答手寫試卷遭扣分，該位學生家長卻找來議員關說迫使做出「送分決定」。（圖／翻攝爆料公社二社）



有沒有聽過家長會透過政治人物、媒體等有力人士施壓或關說，干預學校事務，甚至走後門，試圖為孩子爭取更多資源或特權。像是去年新北市土城區一所國中，傳出學生因段考未依國中會考標準填寫考卷被扣分，家長找來議員關說要求「送分」，後來校方不顧老師們的反對，還是開了先例，讓導師相當無奈，引發網友熱烈討論。校方後來出面回應，表示學生評量均按照相關程序進行，將再次向師生說明，並積極協助七年級新生適應國中的考試方式與習慣，避免類似事件重演；教育局則表示，會持續督促各級學校依規定執行學生評量，確保學生權益。

對此網友相當驚訝，「這樣也可以關說」、「這個議員服務真是到位」、「原來議員都在忙這種事喔」、「這樣的教育行為孩子往後沒有偏差才奇怪，太扯了」、「以後考試0分也可以來關說！」

No.8 只重視成績 不管小孩品性

▲ 有些家長常專注孩子的成績，卻忽視了孩子的學習態度、交友狀況及身心健康。（示意圖／翻攝自JTBC）



「成績好，父母就不會說什麼」、「我爸媽只在乎我的成績」是許多孩子的心聲。成績是衡量學習表現的指標之一，但並非決定未來成功的唯一因素，不少家長常專注孩子的成績，並與他人比較，卻忽視了孩子的學習態度、交友狀況及身心健康，這樣的教育方式，不僅影響孩子的學習動機，也讓老師在教育孩子時面臨更大的挑戰。

心理師周欣穎解釋，當壓力持續且無法自我調節，孩子容易出現情緒不穩，伴隨憂鬱、焦慮、低自尊等問題，甚至可能自傷或傷人；社交能力與成績同樣重要，無論生活或工作，都需要良好的人際關係。過度專注成績，可能讓孩子忽視自己的興趣和優勢，影響未來發展，建議讓孩子多方探索和學習，才能讓他們更能適應社會環境。網友分享「華人父母真的太在意成績，而非小孩的發展」、「了解學習歷程比看成績重要」。

No.7 平常不管 出事怪學校不會教

▲ 有些家長出事了就開始怪老師、怪學校沒有把小孩教好。（示意圖／CFP）

孩子在學校出問題的當下，身為家長的你，是否會先責怪學校「教得不好」？捫心自問是否忽略平時對孩子的關注是否足夠。教育不僅是學校的責任，孩子的價值觀與行為多源自家庭的日常影響，若平時不關心孩子，等問題發生再怪罪，可能會錯失最佳的引導時機。

新北曾有悲劇發生，一名國三生為了替乾妹出氣，與另一名男同學發生口角衝突，隨後持彈簧刀刺死對方，引起社會譁然，不少網友出面聲援老師，認為很多問題來自於原生家庭，「教育失敗，不見得是老師的錯，家庭教育為主因，再來是教育部」、「不要什麼都怪學校，學校真的沒辦法教」、「出事了就開始怪老師、怪學校沒有把小孩教好，這樣不合理吧！」、「你各位在怪老師的自己帶回去顧啦！」

No.6 對老師使用命令式語氣

▲ 有些家長像上司般，不斷檢視或批評老師，不僅態度惡劣，還以命令式語氣要求老師滿足他們的要求。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



對老師依舊畢恭畢敬嗎？時代不同，有些家長像上司般，不斷檢視或批評老師，不僅態度惡劣，還以命令式語氣要求老師滿足他們的期待，甚至威脅說要投訴老師，讓對方失業，讓部分老師害怕與家長溝通，承受巨大壓力與創傷。

2023年，新莊某間國小的一位家長因為不滿孩子考卷被扣分，跑到學校和教師理論，並以擔任消防署某處科長的職位，揚言要讓老師在教育界待不下去，最後代理老師在校方要求下，將分數加回，隨後家長會長出面捍衛老師，引來不少網友好評，網友表示「支持工作權，公平正義原則，會長加油」、「幸好還是有良知的家長會長不畏強權跳出來說真話」、「絕對不能縱容這種風氣」；也有網友討論，「以後考什麼試，大家家長來大小聲就好」、「台灣就是這樣，有錢有權勝過一切」、「老師要保護自己」、「最難教的是家長」。

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No.5 自認教育專家 老師教什麼都要管

▲ 許多「恐龍家長」憑藉自身高學歷，認為自己比導師懂得更多，對著任課教師指手畫腳。（示意圖／CFP）

老師除了具備本科專業知識，對於教育領域也有所領略，但許多「恐龍家長」憑藉自身高學歷，認為自己比導師懂得更多，便自詡「教育專家」對著任課教師指手畫腳，甚至為了替子女出氣，直接以學生家長的身份衝到學校找同學理論，當著老師的面罵對方「你不會教我自己教」，更嚴重甚至會干涉教學內容，但自作主張代替管教的結果可能會讓親師關係更為緊張。

臉書社團《小一聯盟》近年也經常出現許多網友討論「現在老師不好當」的話題，還有網友以實際案例分享，「特生原班融合教育，行為情緒嚴重干擾班級秩序，導師只能寫在聯絡簿如實告知，家長氣呼呼說老師沒愛心不會教，在潛能班就很好，在原班就不行，是導師不會教」、「A生是嚴重注意力不集中的孩子，還會說髒話。兩位前導師幾次跟媽媽說他應該是需要更專業的醫療協助，但爸媽都覺得其實就老師不會教，沒關係他們自己會教，也不願多花錢去找安親班，學校開的免費的補救教學班也不願意上，因為媽媽是家庭主婦，不想花2次時間來接小孩」、「請當一位有品格的家長，而不是讓老師把教育業當成是服務業，請家長以身作則，身教重於言教」。

No.4 24小時狂LINE、打電話找老師

▲ 許多老師往往在下班後，還得應付家長的LINE訊息轟炸，甚至奪命連環call。（圖／CFP）

上班族應該不喜歡在下班或是休假期間收到主管訊息，教育界的老師們應該也不例外，「老師」也是一份工作！親師溝通是幫助學生解決困難的重要方式，加上現代網路比以前更為普及，父母可以透過通訊軟體即時得知小孩情況。若是家長太過護子心切，觸犯到導師的私人領域，24小時不間斷以LINE訊息轟炸，甚至奪命連環call、電話一打就是一、兩個小時，更誇張的是就連心理諮商也要找老師幫忙，小心可能會被貼上「怪獸家長」、「恐龍家長」的標籤。

曾有老師在Dcard分享，親師都應該做到互相尊重，「我的LINE沒有設置時間機器人，只有在歡迎訊息時提到請在7～21點聯絡老師，而目前我倒真的蠻幸運，沒有家長會半夜打來騷擾，這或許就是互相尊重的結果吧～希望家長可以配合的，老師自己也要做到，像我超過21點不會再主動聯絡家長，雞毛蒜皮的小事都先以文字訊息為主，通話之前絕對會先詢問方便與否，無論通話或文字都保持最客氣的態度」。

No.3 太擔心孩子 過度保護溺愛

▲ 南韓一名恐龍家長認為巨乳老師恐對孩子造成負面影響，因此要求校方解雇女老師，不然就提告她虐待兒童。（示意圖／CFP）

台灣晚婚趨勢、結婚率低落等原因導致少子化情況嚴重，許多小孩從剛出生就被捧在手掌心上呵護，不敢讓他們太早接觸社會，就連到學校也擔心萬分，希望班導可以定期拍照片傳群組，確認自己的子女平安健康，或是不希望寶貝輸在起跑點，要求學校給予最好的師資栽培；但過度保護、寵溺孩子，可能也會帶給老師們不小困擾。

去年8月一名待業中的南韓女網友在Naver旗下「知識iN」發文，透露自己每天帶著姪子上幼兒園，沒想到看到新來的女教師胸部豐滿還隨動作搖晃，擔心對孩子們情緒造成負面影響，因此建議該名女教師使用繃帶勒緊胸部，仍遭對方忽視，最後原PO提告虐童也被園方警告恐涉及誣告等罪，為了讓其被解僱，原PO甚至忍不住想聯絡女教師男友。新聞曝光後引來台灣網友熱議，「真的瞎到爆」、「這家長有事嗎？如果這告得成，判定的法官真的恐龍到不行」，也有許多爸爸歪樓回應，「幼兒園家長（爸爸）：勸妳不要多管閒事...！！」

No.2 飆罵三字經 用髒話人身攻擊

▲ 若家長對老師罵髒話、用三字經問候，有網友建議老師不妨錄影存證，交給行政去處理。（示意圖／翻攝自館長、CJ影片）

親師溝通最忌諱沒有保持理性觀點發言，若是無法找到共識就選擇飆罵三字經、上網公審，不僅無法有效解決問題，還可能加深雙方對立與誤解。親師合作的目標最終都是希望能夠讓孩子更好，為了促進學生進步與發展，親師角色更應該以理性的態度對話，傾聽學生需求，避免情緒爆發、攻擊字眼，才能營造良好溝通氛圍。

日前有網友在臉書《靠北家長》社團匿名發文，詢問家長對老師罵髒話、用三字經問候，老師該如何因應，網友紛紛回應，「還好是家長，成年人用成年人的解決方法」、「錄音錄影蒐證提告！對付這種人不用客氣，順便教育家長要為自己的言行負責。這年頭老師真難當，要教育孩子還要教育家長」、「請Google髒話價目表，告不告的成一回事，讓他知道他犯法了是一回事」、「請家長先別那麼激動，冷靜下來我們重新來看問題，看怎麼解決，畢竟到頭來問題還是要解決，老師這邊不能解決的就交給行政去處理。冷靜的錄音錄影存證準備好，別被挑起情緒」。

No.1 瑣碎小事都能投訴公審

▲ 數位媒體當道，老師的一舉一動容易被放到網路公審，並被放大檢視。（示意圖／CFP）

數位媒體的年代，只要拿起手機就可以記錄生活周遭發生的情況，學生在課堂能用手機紀錄隨堂筆記，也能將老師的一舉一動放到網路公審並放大檢視，如果網友沒有足夠的媒體識讀，僅透過片段畫面，也容易導致真相被埋沒；家長若是不分青紅皂白跑來學校興師問罪，也會讓親師、師生關係惡化。導師害怕被學生家長告發、投訴，授課時變得戰戰兢兢，不僅縮減教學時的豐富度與多元性，也會讓多數學生權益受到影響。

曾有七年級生網友在《爆廢1公社》分享台北北投某高中生情緒失控毆打老師新聞，透露小時候蹺課跑網咖被老師拿木板打到斷掉，事後還會通知家長，雖然當下心情不好，不過回過頭來反而很感謝那位老師，「現在老師根本管不動學生，因為一堆恐龍家長學生又可以錄影公審，各位贊成體罰嗎？」沒想到造成網友熱烈討論，「真的現在當老師好難，以前根本不會有這樣的情況」、「現在老師很可憐，以前當過短期的才藝老師，班主任會要求老師討好學生，每次上課給小獎勵，我都左耳進右耳出」、「真的不知道要說什麼了，父母不能打小孩、老師不能體罰，以前的管教方式沒有不好啊，所謂的愛的教育應該也要有賞也有罰才對」。

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