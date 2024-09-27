調查程序霸凌又誘導.......市議會自我扼殺報告公信力

▲前台北市副市長彭振聲接受質詢。（圖／ETtoday資料照）

芝昇／法律工作者

台北市議會追查京華城容積案，議員組成「京華城容積違失案」調查小組，自今年五月迄今召開十次調查會議，日前市議會公開上網調查會議紀錄。綜觀會議紀錄，竟見調查小組在調查過程中，沒有遵守正當法律程序，未對當事人有利和不利事項一律注意，反而充斥議員個人主觀價值判斷、霸凌與誘導訊問，未來調查報告的公信力，恐怕難令人信服。

根據市議會調查小組會議紀錄顯示，調查小組言明為「避免公審和羞辱公務員，不公開媒體及直播為原則」。但這幾個月來，若干調查小組成員的市議員，不但毫無自我約束，還不斷對特定媒體放消息，提高政治聲量，強勢主導案情發展，根本就是「公審和羞辱公務員」；例如，調查會議中前北市副市長彭振聲因被北檢傳訊時被檢察官告誡不得對外發言，當彭振聲的回答不符議員之意，議員就大酸彭振聲「我發現你真的非常擅長打太極拳和避重就輕」，這種調查方式和主觀價值，令人不敢恭維。

▲彭振聲。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，調查會議的主席和調查成員之一的議員因為隸屬不同黨派，會議場景突然轉換成為政論節目的現場似的，雙方為了綠媒電視台收錄的報導是否來自調查報告，一來一往辯駁；在多數暴力之下，調查小組甚至一度為調查報告下結論「府內委員集體噤聲」、「形同審查放水」…可笑是，過程中還有議員堅持用手機錄影。種種行徑，離譜到家。

台北市議會調查小組粗糙的調查程序和方式，不但沒有遵守偵查不公開原則，沒有無罪推定的觀念，更不用談客觀、公正、專業的基本程序正義，調查報告的公信力早已喪失。

京華城案涉及都市計畫專業，地方政府設有獨立機構都市計畫委員會，審議都市計畫案的城市發展規畫和合理使用土地，而都市計畫委員會審議程序重在合乎正當法律程序，都委會委員務必具有獨立性，並本於專業審議。

然而，在台北市議調查小組會議上，都委會委員尤其是外部人士的學者，若是意見不同於調查小組的議員，不但被批判還如同被鞭屍，調查的議員甚至大剌剌的說，如果拒絕接受調查小組約詢，「這種委員，市府就不應聘任」「把這樣的決定列入決議」…調查小組做法恐有因噎廢食之虞，都委會委員有專業，也有風骨，何必受這種氣？議員利用調查小組身分主導調查風向，形成未審先判的一言堂， 恐怕日後北市府將不易再聘任到真正的專家學者，絕非市民之福。

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