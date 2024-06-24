▲韋安：侯友宜不僅「說話算話」，還有點帶「神奇」？！。（圖／資料照片）

● 韋安／資深媒體人

6月21日下午，新北市長侯友宜親自率領，新北城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國，拜會內政部部長劉世芳。

侯友宜希望地方中央共同協力，合作推動新北的建設發展。他爭取新北在內政部審議的都市計畫能加快放行，懇請中央多支持新北的重大建設。也就國土計畫法、社會住宅等議題，跟劉世芳交換意見。

3個月前，3月21日，當時的內政部長林右昌，到新北市府與侯友宜會面交流。侯友宜表示，期盼新北的建設中央可快速通過，中央跟地方溝通越密集越好。

侯友宜還向林右昌提議，希望2人可以「3個月見一次」！就新北重大建設跟發展，多互動溝通交流。

雖然，林右昌已轉任民進黨秘書長，不在當內政部長。但侯友宜守信自己講過的話，時間一到就來「找部長」。

目前！新北有不少都市計劃案和重大建設項目，都在內政部審議中，或需要中央支持。

如：新店B單元區段徵收開發案、蘆洲南北側農業區區段徵收開發案、板橋區浮洲都市計畫案。以及105市道、污水接管等建設，需要中央補助款。

外界風評「有能力、敢做事」的新內政部長劉世芳，對侯友宜來訪所提出，新北建設發展的多項地方需求，都熱情、誠懇且進行實質討論，並具體初步回應。

劉世芳當場允諾，內政部後續會積極，召開相關審議會議。也會持續與新北市合作，推動提升民眾生活品質公共建設，如生活環境改善、水資源提供。還有中央、地方緊密配合，大力加速興辦社會住宅。

這次見面也滿「神奇」的，3月21日與林右昌，6月31日與劉世芳，分別見面，時間相隔剛好3個月，而且1天不差。

一個是最大直轄市市長，一個是業務龐雜的第一大部會部長，侯友宜、劉世芳，都是大忙人。不可能事先預定哪天見，但喬出來的日期，竟如此「巧合」，達成侯友宜的心願，為他「講誠信」備註一筆。

總統大選過後，侯友宜向市民承諾，一定會「加倍奉還」，努力拼市政。來回報，無論支持他參選2024，或是有所不解和埋怨的新北市民。而選後到現在，也確實說到做到了。

選後，就立即啟動與1千零20幾位里長面對面，深入基層行動治理座談會。侯友宜已走完全市29區，舉辦幾十場與區里長的座談會。

繼4月25日，Google在板橋啟用第二棟全新硬體研發辦公大樓。新北成為該公司在美國總部以外，全球最大硬體研發基地。新北更努力招商AI趨勢產業。

6月初，輝達執行長黃仁勳來台帶來AI旋風。侯友宜公開邀約輝達進駐新北，並表示，現有科技產業園區，或未來可開發土地區域，都可配合輝達的需求。而且，新北經發局等相關單位，早就低調與輝達高層接洽協商。

後來，黃仁勳受訪時表示，輝達AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心（第二）「可能靠近台北」。新北應該八九不離十，雀中屏選。

還有，侯友宜「自找麻煩」，把原本方向為原地重建的，三重果菜市場都市計劃案，調整落腳到蘆洲銀河灣計畫的土地重建，招致不少抗爭阻力。侯被質詢時，堅定地表示，「我一定會全力以赴推動」。

三重果菜市場原地，位於城市「蛋黃區」。蘆洲銀河灣計畫的土地，則是「蛋白蛋殼之間」，土地成本相差數倍。侯友宜的堅持，是為了公共資產最大價值利用，從而創造更多市府自有財源。這樣，新北才有底氣，去投入像是蘆洲醫院，和其它市民急需的公共建設。

6月中，在新北議會總質詢，綠營議員張嘉玲呼籲侯友宜，選國民黨主席，才有助日後選舉布局。侯友宜說，「選舉已經翻頁，目前就是努力拼市政」。

過去和現在，侯友宜這個非典型政治人，他不擅長，也不會搞什麼選舉佈局，而只擅長對城市發展建設的佈局。從警界到政界，「好好做事」來獲得民眾滿意和信任，才是不用傷腦筋，「不是佈局的最好佈局」。

參選2024期間，黨內外都要求侯友宜，不要再講「好好做事」，而要「好好論述」。他也從善如流聽進去。

侯友宜把對國防、外交、兩岸關係的政策方針，論述到了美、日。主張「台灣沒事、日本沒事」，「台灣安全、世界安心」。內政治理的論述，在政見發表和辯護會中，也都呈現給國人。

侯的「好好論述」，讓國際社會滿意。美國智庫圈朋友說，美官學界對侯由好奇疑問，便得有所期待。他務實的論述，也讓國人刮目相看。可惜，最後功虧一簣。

選舉已經翻頁，這些都是過去式。侯友宜早已加倍奉還「好好做事」拼市政。他也應該，多做多講這個簡單信念。把「好好做事」的招牌，再次擦亮。

「好好做事」VS「好好選舉」，如今政壇還在加打，2024大選延長賽、立委罷免大戰，人民到底要什麼？很清楚，不用問。

而侯友宜的「好好做事」，這方面很強。過去和現在，也沒人能比過得他。

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