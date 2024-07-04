新加坡周休三日指引通過　台灣能否跟上工時革命？

▲ 新加坡彈性工作指引確定於2024年12月上路，允許勞工提出周休三日等要求。（圖／達志影像／美聯社）

● 文／比薪水

新加坡彈性工作指引確定於2024年12月上路，允許勞工提出周休三日等要求，引起台灣民眾熱議，再次討論周休三日、降低基本工時的可能性。台灣能否擺脫「過勞之島」名號，跟上各個國家的工時革命？

新加坡通過周休三日指引 為何各國都在縮短工時？

在政府、企業和勞工的共同協商下，新加坡正式通過彈性工作指引，將於2024年12月1日正式實施。這項指引鼓勵勞工向企業申請以下工時調整：

1. 周休三日，即每周工作四天（four-day workweek）。

2. 遠距工作（remote work），包括在家辦公（WFH）。

3. 特殊工時安排，如壓縮、分段工時。

新加坡的彈性工時指引沒有法律約束力，但是企業得建立申請機制，並且在接獲員工的彈性工時申請時，必須根據實際營運需求、成本等因素做出決定，不得因為企業文化或管理階層不滿而拒絕。

2022年市場調查公司 milieu 調查指出，東南亞國家當中，新加坡、越南、泰國、菲律賓的勞工超過六成支持周休三日，新加坡更有高達76％強烈支持。新加坡招募公司的董事認為，成熟經濟體的勞工，自然會更關心生活品質和工作意義。

▲ 新加坡、越南、泰國、菲律賓等東南亞國家的勞工超過六成支持周休三日。（圖／周刊王）

新加坡勞動人口緊縮，預計到了2030年，將有四分之一人口是65歲以上的長者。在企業及勞工支持、少子和高齡化的背景下，政府希望藉由彈性工時政策，減輕勞動市場壓力，提供留才誘因。

目前為止，沒有國家完全實施周休三日，不過冰島、美國、紐西蘭、英國、蘇格蘭、日本等國家都進行了周休三日的實驗，也有國家如新加坡建立了相關指引。

例如，冰島於2015年開始試行周休三日，結果員工的生產力不減反增，實現工作與生活的平衡；英國於2022年大規模實驗周休三日，同樣得到企業好評，像是環保顧問公司泰勒莊園（Tyler Grange）發現員工生產力增加、服務水準提升後，永久採用周休三日，求職者也因此翻倍。不過，英國工業聯合會的主任認為，每周工作四天不是「放諸四海皆準」的解答，許多產業會無法回收成本。

台灣對周休三日未有共識 政府可鼓勵企業彈性工時

▲ 一名民眾「Lucas」於2023年3月7日在公共政策網路參與平台上發起提案，希望大家參加連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家。（圖／國發會-公共政策網路參與平台）

台灣民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」。連署人數達標後，勞動部出面回應，表示周休三日涉及法規修正、國家經濟、社會共識，現階段難以實施。

勞動部統計，台灣的年均工時逐漸下降，但除了2021年都在2,000小時以上，因此勞工一直以來都有降低工時的訴求。既然周休三日難以實施，也有台灣民眾提出了每日工作六小時的方案。不過，《比薪水》在社群進行了簡易調查，在「周休三日」和「每日工作六小時」之間，台灣勞工還是傾向於周休三日。

近年，工作與生活的平衡更受重視，許多國家開始試行周休三日，台灣也有企業自主導入這項制度。台灣邁入高齡化社會，缺工問題也尚待解決。政府或許能以背景相似的新加坡作為借鏡，鼓勵企業採取彈性工時，緩解緊繃的勞動市場。

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