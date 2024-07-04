入主白宮　全球經濟灰犀牛？

▲ 2024年是全球大選年，將於11月舉行的美國總統大選更是重中之重。（圖／路透）

● 張嘉伶／《台灣銀行家》副主編

今年是全球大選年，根據《經濟學人》估算全部的選舉將涉及全球過半人口（41.7億人），且當中約有20億人能投票。《彭博》則從經濟角度估算，指出占全球國內生產毛額（GDP）產值42％的國家，將選出新領導人。其中，重中之重就是11月美國總統大選，不論是現任的拜登（Joe Biden）或者是強勢席捲再來的川普（Donald John Trump），誰入主白宮，會影響全球經濟灰犀牛？政治引領經濟變化最寫實的焦點已上演！

政治狂人川普 宣稱任內美國經濟表現出色

2016年美國選出沒有政治經驗而且口出狂言的川普為總統，震驚了美國及國際社會。他的一連串舉動「不按牌理出牌」，令人吃驚。當選後的他馬上讓美國退出應對氣候變遷的《巴黎氣候協定》，也迅速退出他認為沒用的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP）。他還認為大量移民也造成美國人口結構轉變，會引發白人的恐慌，決議花巨資在美墨邊界蓋一道高牆，這些舉動讓他贏得政治狂人的稱號。

▲ 川普上任後一連串「不按牌理出牌」的舉動，讓他贏得「政治狂人」的稱號。（圖／路透）

但川普會透過社群軟體X（原Twitter）與選民直接互動，營造出「與人民直接對話」的形象，這種非傳統的宣傳方式，替他網羅了大量對傳統政治菁英失去信心的選民。川普的兒子站台宣稱：「我的父親在任時，這個國家有著最棒的經濟、最低的失業率、最低的通脹率、最低的油價。」這是川普拿到的幸運星，因當時還沒有新冠疫情爆發，美國確實經濟表現還算出色。

通膨問題讓現任執政者難以續任

2020年，繼任者拜登上任美國總統，其任內就是面對史無前例的新冠疫情大爆發，加上烏俄戰爭使能源成本飆升，通貨膨脹率達到40年來的最高點，隨後又受到有史以來最大的經濟收縮打擊。

這讓拜登總統想要連任之路顛簸難行，明明花了很多的力氣讓經濟成績亮麗，何以多數民眾不買單？包括砸下龐大的刺激計畫，以及快速升息，藉此想打壓通膨率，上任至今升息已11次，累積升息21碼，利率來到5.25％至5.50％。儘管拜登積極強調經濟方面的好消息，美國經濟數據正在上升，失業率已下降；甚至表示美國在新冠肺炎疫情後的復甦，都遠比其他大多數國家都要好。無奈的是經濟數據佳，但大多數美國人認定自己錢包花費時的感受，就算有加薪，似乎還是追不上高物價，必須花大錢買食物、高漲的房租或高油價，還有高額的貸款利息﹝見圖1、圖2、圖3﹞。

▲ 2019年至2024年美國實質GDP。（圖／《台灣銀行家》提供）

▲ 2019年至2024年美國消費者物價指數。（圖／《台灣銀行家》提供）

▲ 2019年至2024年美國基準利率。（圖／《台灣銀行家》提供）

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其實美國經濟2023年以來意外強勁，通膨指數陡降，世界都在關注今年降不降息及何時降息？這原本是經濟問題，但正因為今年是美國總統大選，此問題無奈已演變成政治問題。前總統川普發話說，如果現在開始降息，聯準會（Fed）的目的就是要幫助民主黨人，如果他當選，不會任命鮑爾（Jerome Powell）為Fed主席，未來聯準會的公正獨立性恐怕也難以預料。但當川普被問到現在經濟若不好，為何股市如此強勁？他卻說，因股票市場是先行指標，對於他將會重返白宮，股民感到相當樂觀﹝圖4、圖5﹞。

▲ 2019年至2024年美國標準普爾500股票指數。（圖／《台灣銀行家》提供）

▲ 2019年至2024年美國10年期公債利率。（圖／《台灣銀行家》提供）

誰端出的經濟政策能吸引美國人買單

川普與拜登兩人的較勁，其實就是看誰端出的經濟政策能吸引美國人買單。原本拜登上任時推出「拜登經濟學」，政策推動有其傲人之處，例如他所簽署的「降低通膨法」，挹注數千億美元改造基礎設施，啟動高科技製造業和綠色能源技術，「基礎建設法」以政府帶動民間投資、創造更多就業，還有「晶片法案」想要將晶片拿回美國製造，力求穩定國家安全，但其中許多計畫成效無法立竿見影，近2年高通膨、高物價更讓其缺乏說服力，是拜登經濟學可惜之處。

然而不僅是美國，今年大選年，不少現任執政黨都面臨通膨壓迫的經濟問題而可能失去政權，包括法國、英國、德國、墨西哥等，一般市井小民期待換個人來就有新氣象，美國也對川普拉抬經濟有殷切期盼。資本市場上瀰漫一種氣氛，投資者已相信前總統川普可能會贏得大選，太陽能股相關股價跌就是一種「川普行情」的表現。而標普500指數屢創新高，市場上竟有人歸功於川普在許多全國民調中遙遙領先。投資者寄望川普執政後會採取「長期對市場友好的經濟、稅收和監管環境」。其中一個重要賣點，是川普宣稱減稅措施將會延長甚至永久化。

▲ 一般市井小民期待換個人來就有新氣象，美國也對川普拉抬經濟有殷切期盼。（圖／達志影像／美聯社）

而川普則提到他執政後，必將鬆綁監管和傳統能源管制措施，重振國內製造業，並延長減稅措施。他還宣稱，計畫對所有進口商品加徵10％的關稅，雖然普徵的可能性不大，但他的民族主義經濟仍有賣點，不少美國人認為川普喊出的「美國優先」，看似比較有處理經濟問題的本事，這可能是他現階段支持率超越拜登的原因。

目前看來，拜登的支持度陷入史上在任總統的最低，民調也顯示，7個搖擺州都已經倒向川普。最主要原因可能就是1992年柯林頓競選總統道出的政治名言，「問題出在經濟」，導致現在拜登的聲勢不如川普。

不過也有專家預測，如果投票前半年內人均實際可支配收入顯著成長，對執政黨的得票率就能提高，觀察2023年最後一季，美國人均實際可支配所得年化成長率為1.9％，若能持續成長，後續人民觀感也許會改變，將有利於拜登的連任。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文表示，美國總統大選結果勢必將影響兩岸情勢走向，拜登倘若勝選，對於北京來說，可預期性較高；若是川普入主白宮，美國與盟友關係恐將趨於不穩，不同的當選人將牽動台海情勢。

畢竟不論今年是誰入主白宮，都不僅是美國的大事，也絕對是全球引頸關注的大事！

▲ 無論是拜登還是川普入主白宮，都將影響美國及全球未來的局勢。（圖／達志影像／美聯社）

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