AI讓文科生更窮？　真正造成貧富差距的是人的思維

▲ 自從有了AI工具，只要下簡單的prompt就能完成，就能把事情做得又快又好，而且金城成本也低。（示意圖／路透）

● 冏冏／Podcaster

我有個朋友失業了一段時間，問我有沒有工作能讓他做，像是記帳和整理文件等簡單事項。我說，你如果早2年問我，肯定有，可惜現在沒了。以前那些雜事相當耗時間，自從有了AI工具，只要下簡單的prompt就能完成，月費僅只幾百元，兩、三百時薪的工讀生都未必做得有那麼好。

他聽我這麼說，不太相信，便好奇問我現在都怎麼用AI。其實應用太廣也太雜，為了讓他儘快理解，我舉自己身為自媒體業者的整個工作流程為例。

比方說，寫文章，在蒐集素材階段，AI協助我用語音做讀書／會議／講座／課程筆記，語音轉文字後內容精準，文法嚴謹，還可再轉為各種形式的圖表、不同篇幅和各式的文章。

寫作階段，我會跟AI討論不同主題可以有哪些切入角度，比如這篇文章我想知道AI如何改變我們的社會，就請它幫我總結網上的主要觀點，我再就一些細節繼續詢問，想要數據的部分也請它抓最新資料給我。

接下來po到社群之前，請它幫我修改錯字和標點符號，校訂只消花幾秒，文字創作基本完成了。我問朋友，你覺得你能做到比AI好又快又便宜嗎？他茫然地搖搖頭。

▲ AI可以協助使用者用語音做筆記，語音轉文字後內容精準，文法嚴謹，還可再轉為各種形式的圖表、不同篇幅和各式的文章。（圖／CFP）

接著說影像創作。現在很多設備，包括WebCam和單眼，鏡頭都能夠鎖定人像微幅移動，甚至刻意造出自然的手抖，自拍影像越來越不用依靠他人。

以前口播影片的口白，主要依賴即興或讀稿，前者打字幕打到手斷掉，後者還要弄個讀稿機調好速度，現在AI識別字幕很普遍了，讀稿機也進化成稿子會跟著我說的話跑（用過讀稿機的人會知道這有多方便），大大加快了錄製影片的效率。

同樣是從AI語音識別衍生出來的技術：AI剪輯。雖然尚未完全脫離人工，剪輯師現在是用看文字的方式在做剪輯，不需要用耳朵努力聽，節省了巨大心力。

音樂、影像都可以通過AI生成，節省了大量找素材的時間，也降低違反版權的風險。

至於朋友很希望找的工作，比如文書處理、回E-mail，我只要寫個SOP檔案餵給機器人，它就能做得完美無瑕，而且24小時不用休息。

上面說的都聽不懂也沒關係，簡單的說，以前我要多找兩、三個人來處理雜務的流程，硬生生被AI取代了，而且AI做得又好又快。畢竟那些本來都是簡單的工作。

▲ 文書處理、回E-mail等事情，只要寫個SOP檔案餵給機器人，它就能做得完美無瑕，而且24小時不用休息。（圖／CFP）

朋友聽後一臉喪氣。我說，可是我還是需要人幫我，因為我現在省下很多時間，有更多產能，有機會賺更多錢。你會不會做業務拉贊助？你會不會寫受年輕人喜愛的創意腳本？你有IP的行銷經驗嗎？

他很喪氣，說他不會那些，好像就只能被淘汰。然後他對我抱怨了些話，說台灣產業偏科嚴重，只有科技業能賺錢，其他老百姓活在水深火熱之中。

其實每次技術革新都是這樣的，19世紀英國紡織業工業化，一群紡織工人也是很生氣自己失去工作，在工廠大舉破壞織布機。這些人叫做盧德份子，現在盧德份子已經成為反對技術進步的代名詞，人人多半也知道盧德份子是邊緣的存在，終究會殞滅，古往今來卻不乏盧德份子出來大聲疾呼。

但是把競爭激烈化歸咎於文理之爭顯然不準確，在你看到上述一大段例子中，我也是從文的，我的財產卻跟著產業革命一起飛躍。差別在於我做了兩件事：第一是投資趨勢，第二是我把AI當成極廉價的資本，用資本來賺錢。但我本來就佔據資源優勢，像我這樣混得不差的，會混得更好，而混得不好的，只會混得更差。

時代變化得太快，現在這個環境不能保證你三心二意聽課堂上教那些課本內容出社會就有飯吃，人才需要靈活的腦袋，還有綜合各種資訊的判斷力，跟上腳步越來越快的科技發展。那麼確實有人是做不到的，有人從以前到現在，都希望做最簡單的工作混口飯吃，他們要嘛找不到工作，要嘛得領比機器人更低的薪水。

▲ 科技日新月異的時代下，語言的優勢已經被極度弱化。（圖／翻攝自google翻譯）

AI再躍升之前要做的配套措施不只法條有待與時俱進，實際上，教育就必須儘快做出改革，我們需要新的科系、廢除部分舊的科系，事到如今像是學院的純語言系簡直是在禍害學子，保證他們畢業即失業。（這句話容易引起誤解，似乎我在貶低特定科系，我不是也沒有必要。以我大學輔修日文系的經驗來說，雖然也會學習文化和歷史，但語言的優勢已經被極度弱化，教綱勢必做出調整）

貧富差距無可避免，政策只能儘量避免貧窮的那群太多，否則社會就會發生動盪。

套上科幻小說的美好設想，人類內亂之前，但願機器人會像慈母一樣照顧好我們的溫飽。

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