國會多數黨若癱瘓憲法法庭　要有作法自斃的覺悟

▲ 憲法法庭10日開庭審理國會改革案緊急處分，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

● 陳怡凱／執業律師

東吳大學法律系的張嘉尹教授在〈到奪權之路——立法院如何「毀憲亂政」〉一文當中，曾經提出一個主張：

「總統應拒絕公布未經審議的『法律』，擔負起捍衛憲政民主的責任。沒有經過審議的『法律』（《憲法》第63條參照），根本稱不上是憲法所承認的法律⋯在此要強調的是，固然《憲法》並未賦予總統全面性的對於法律的違憲審查權，基於總統效忠《憲法》與保護《憲法》的義務，至少可以審查立法院通過的法律，是否有遵行《憲法》所要求法律得以成立的程序，如果立法程序具有『重大明顯瑕疵』，則應該拒絕公布。」

這是一個相當強勢的見解，相當於肯認總統在特殊狀況下對於法案握有否決權，可以藉由「拒絕公布」來阻斷法案生效，不用受《憲法》第72條「總統應於收到（法案）後十日內公布之」的拘束。

我想，法律界對於張教授的這個見解，反應大概相當分歧。即使是贊同這個見解的法律人，應該也會認為這就像《刑法》的正當防衛一樣，屬於在極端例外狀態才能動用的非常手段。一般來說，擔任總統的人如果是理性自利的決策者，不會想要冒險走這條路。否則，若被告上憲法法庭，而又不幸獲得敗訴結果，負面影響實在太大。

「一般來說」是這樣。

▲ 假如立法院真的透過修法或其他小動作，硬生生把憲法法庭癱瘓掉，將會對憲政秩序造成很大的打擊，可以說是民主化之後最大的憲政危機。（圖／翻攝司法院網頁）

不過，不妨來作一種假設性的沙盤推演：假如立法院真的透過修法或其他小動作（希望不要），硬生生把憲法法庭癱瘓掉呢？

這樣一來，就可能會出現一種很微妙的局面：到時候，一旦總統橫下心，拒絕公布立法院通過的法案，那麼，立法院在體制上也沒辦法拿總統怎麼樣。

覺得總統違憲？不好意思，憲法法庭已經被你們弄倒了，沒有法庭可以受理你們的訴訟。

彈劾總統？那更不好意思，這也要憲法法庭來審，而且還有全體立法委員三分之二以上的決議門檻，《憲法增修條文》第4條第7項規定參照。

換言之，國會多數黨若使出「癱瘓憲法法庭」這一招，將會是一把雙刃劍。立委大人們覺得司法權管太多？想要逼憲法法庭關門歇業？OK，但要是憲法法庭癱瘓，就不再有維持憲政秩序的機能。立法權脫離封印的同時，總統頭上的封印也同步解除，各自依照權力政治的法則行事，國家直接進入例外狀態。

的確，這會對憲政秩序造成很大的打擊，可以說是民主化之後最大的憲政危機；但理論上來說，要是總統屆時態度強硬，是有可能一舉讓立法權陷入凍結，就跟被立法權凍結的司法權一樣。對於國會多數黨而言，憲法法庭既是一種拘束，同時也是一種保護。既然想要廢掉自己的保護者，那就要有可能會作法自斃的覺悟。

▲ 對於國會多數黨而言，憲法法庭既是一種拘束，同時也是一種保護。（圖／記者吳銘峯攝）

只是國會多數黨不一定明白這一點。

當然，總統敢不敢作到這個程度，這是一個未知數。不是每個人都敢在危機時刻行非常之事。然而，一旦那些人癱瘓掉憲法法庭，這時就已是圖窮匕見，要是總統還不敢採取非常手段阻止那些人奪權，就只能束手待斃任由擺佈，一如當年的曹爽曹大將軍。

但願這段沙盤推演永遠不會有成真的一天。

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