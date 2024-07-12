自主減量計畫另一思考　以「碳強度」輔助「碳排量」計算

▲ 環境部將在暑假期間正式公告《碳費子法》。（圖／記者許敏溶攝）

● 張進豐／鋼鐵業從業人員

4月29日公告的三項「碳費子法草案」預告期即將結束，環境部將在暑假期間正式公告《碳費子法》。這段時日，產業界對於「自主減量計畫管理辦法草案」有許多討論，筆者希望從技術人員角度提供一些淺見，供社會賢達參考，幫助台灣碳費政策更加周全。

對產業界而言，最牽掛的是讓「自主減量計畫管理辦法草案」符合產業實際動態，惟政府、環團對產業細節並不全然熟悉，目前草案陳述仍然以絕對碳排放量為檢核目標。降低國家整體碳排放雖是減碳政策的核心，但如果將不同體質的產業「一視同仁」，對於鋼鐵業這類「難減產業」（hard to abate）並不公平。

自主減量計畫指定目標檢核應以碳強度為基準

當前草案規劃有兩種減量指定目標，第一種為參考科學基礎減量目標（SBT）的精神，以2021年為基準年，至目標年2030年共減量42％；第二種為技術標竿指定削減率，以2019年至2023年排放的5年平均值作為基準年排放量，在達成2030年國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）前提下，依不同排放型式（如：直接排放、使用電力間接排放）訂定排放標竿值。

但是目前兩種減量指定目標設計，都是以絕對碳排量為基準，這在特定產業評估減碳成效時，會造成嚴重的失真與不公平。

▲ 金屬中心在2023發佈的《全球鋼鐵業碳排現況與低碳化發展動向》產業技術評析，指出同鋼鐵企業碳排量資料不能進行直接比較，僅以碳排量指標來評價孰優孰劣並不科學。（圖／達志影像／美聯社）

鋼鐵業就是明顯的案例，金屬中心在2023發佈的《全球鋼鐵業碳排現況與低碳化發展動向》產業技術評析，就提到目前國際鋼鐵業碳排放主要存在以下特徵：

1. 同一鋼鐵企業碳排量不一定逐年降低

2. 不同鋼鐵企業碳排量資料不能進行直接比較，僅以碳排量指標來評價孰優孰劣並不科學

3. 相較於高爐─轉爐流程而言，電爐煉鋼碳排量小很多，但是其生產產品卻有限制

4. 各鋼鐵企業碳排量降幅較小，部分企業甚至有上升趨勢，整體產業面臨嚴峻的減碳壓力

簡言之，鋼鐵業因為目前技術限制，尚不能實現大規模商業化的低碳煉鋼製程，甚至在景氣波動時，可能會發生企業努力減碳、產品單位碳排量已經大幅降低，總體排放量卻上升的弔詭結果。

較好的做法，就是將「碳強度」（carbon intensity）納入指定目標檢核基準，以免產業努力減碳，卻因為景氣太好而被剝奪優惠費率適用資格，這與碳費配套想要鼓勵產業積極投入減碳的初衷背道而馳。

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正視減碳計畫難達標的現實

▲ 2015年巴黎氣候協定達成時，艾菲爾鐵塔上投映著1.5度的字樣（圖／達志影像／美聯社）

2015年巴黎氣候協議要求世界各國應提出2020年以後的氣候治理目標，稱為國家自定貢獻，但截至目前為止，全球NDCs減碳表現雖然持續進步，但距離±1.5°C的目標仍有不小落差。

進度落後是事實，但並不代表台灣在內的各國減碳工作不認真。自2017年以來，台灣能源密集度持續改善，2023年達到能源密集度僅3.57公升油當量／千元的成績，改善效率高於COP28提出的改善效率目標，這是官方政策推動與產業積極配合共同締造的成果。

當產業已經積極配合，卻仍不能達到NDC目標，表示存在著物理技術上的障礙仍難解決。同樣舉鋼鐵業為例，使用碳基煉鐵技術是目前業界主流，部分高品質鋼品無法用其他技術取代，但是碳基煉鐵佔鋼鐵業碳排放大半，強硬施以政策壓力也無法解決此一難題。

既然以絕對碳排放量制定的減碳計畫現階段難以達標，較好的政策推動方向，應該是正視現實，對於過渡期無法減少的碳排放，輔以其他衡量標準，讓產業與總體經濟有較好的緩衝轉型空間。

▲ 對過渡期無法減少的碳排放，應輔以其他衡量標準，讓產業與總體經濟有較好的緩衝轉型空間。（圖／達志影像／美聯社）

鼓勵投資更能早日實現淨零碳排

鋼鐵業佔全球碳排放約7～9％，但因為使用碳基煉鐵，目前鋼鐵業的減碳幅度很難與其他產業比肩。儘管許多環保意見樂觀看待「氫基煉鐵」技術，但是以氫取代焦炭會面臨許多問題，像是高爐內熱失衡、使用氫基還原劑使得爐料適配性差，以及改變還原行為導致爐況不穩等障礙。

世界各國鋼鐵業已經積極投入氫基煉鐵技術，但是如此高難度的革命性技術必須耗費鉅資。產能世界第三的日本製鐵（Nippon Steel）預計，2050年前日本製鐵自身就要投入5,000億日圓研發減碳製程。

為了幫助日本國內產業減碳，日本政府更是推出了20兆日圓規模的綠色債券發行計劃，希望在未來十年帶動官方民間共計150兆元的綠色投資。在150兆元中，70兆元投資傳統高碳排放的重工業部門，鋼鐵業淨零碳排所需要的資金規模之大，可見一斑。

既然鋼鐵業大幅度的減碳不能立即實踐，筆者呼籲在《自主減量計畫管理辦法》中，不妨針對鋼鐵業等難減產業納入碳強度作為指定目標檢核基準。未來碳費徵收後，每年高達數百億元的資金，更可以回撥給產業投入減碳技術研發，或是用於投資再生能源與氫氣生產儲存設施等基礎建設。

納入碳強度基準，讓《碳費三子法》更貼近真實的景氣循環，既可以保障難減產業的公平性，也不會損害碳費制度要將碳排放環境成本內部化的努力。筆者期盼藉本文拋磚引玉，幫助台灣早日實現淨零碳排的願景，如此將是國家社會之幸！

參考資料

《全球鋼鐵業碳排現況與低碳化發展動向》，金屬中心產業技術評析

https://www.moea.gov.tw/Mns/doit/industrytech/IndustryTech.aspx?menu_id=13545&it_id=501

碳費應用 學者建議直接、間接排碳大戶分開討論

https://netzero.cna.com.tw/news/202401010026

煉鐵釋放大量二氧化碳，有機會「以氫代碳」解決？

https://www.charmingscitech.nat.gov.tw/post/hydrogen-separable-carbon

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