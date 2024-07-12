台灣企業空前大洗牌　元大金控成黑馬

▲在台積電、鴻海等權值電子股漲勢帶動下，台股8日一度飆上2萬4關卡。（圖／記者湯興漢攝）

● 謝金河／《財訊》社長兼發行人、財信傳媒董事長

台股靠著台積電一枝獨秀，加權指數也愈飛愈高。從1990到2020年，在這三十年間，台灣資金源源不絕流入中國，台股每次上萬點，都換來崩盤的命運。但這次台股勇冠三軍，台積電11日到1080元，市值推進到28兆元，台股市值也推向80兆，這是難以想像的大時代。

先前市場憂慮台積電占台股市值比重逾三成，台股將面臨「窄基交易」的壓力，外資將被迫減碼，結果，台灣除了台積電外的護國群山大起，鴻海市值到3.126兆，聯發科到2.27兆，廣達1.28兆，富邦金1.2兆，台達電到1.127兆，台灣突然多出很多兆元企業。

現在緊跟在後的是國泰金到9,608億，中華電信9,193億元，排名退到第8，這兩天日月光半導體異軍突起，市值到8,500億，成為第9大市值企業，中信金的7,897億元，拿到第10名。大家仔細看看台股最近的漲勢，幾乎都是市值前10名的大市值公司在漲。

台股已經越過24,000，這是一個令人不可思議的點數，這次因為Ai崛起的公司受惠最大，但台灣資金回流，金融業也跟著興旺，富邦金，國泰金，中信金都進入前10大，今年大家都沒有想到的金控黑馬其實是元大。

▲ 元大金市值到4,270億元，超越中鋼、台塑、南亞，也超過合庫，甚至打敗大立光。（圖／ETtoday資料照）

元大金市值到4,270億元，市值排在第17，元大金市值超越中鋼、台塑、南亞，也超過合庫，第一金，甚至打敗大立光，這是很難想像的事。

1990年台股到12,682，靠的是銀行，壽險股大漲，最具代表性的是國泰人壽的1,975元，這次台積電領軍，鴻海，聯發科，廣達，台達電都跟上，而金控股獲利也水漲船高，市值也蒸蒸日上，元大單靠證券，上半年就賺百億以上。

最傷感的可能是台塑集團，過去台灣前10大市值企業，台塑集團至少有3家，台塑石化都在第4，現在退到12名，南亞22，台塑28，台化46，台股已經到24,000，台塑、南亞、台化股價幾乎都是腰斬等級，這也是大家想像不到的事。

台股另一個不可思議是市值超過德國，德國最大企業SAP市值約1,800億美元，西門子約1,448億美元，德國車廠在1,000億美元上下，台灣單是一家台積電就吃定德國的大企業，這次鴻海市值接近1,000億美元，這是很好的新里程碑。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權轉載自「謝金河」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。