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碳費不是有收就好　台灣碳費費率10大Q&A一次看

我們想讓你知道…碳費不是有收就好，更不是越貴越好。政策需要考慮許多面向與配套細節，才能發揮最好的效果因應氣候變遷，打造更有韌性的供應鏈！

▲ 政府目前已召開4次碳費審議委員會，探討碳費對經濟可能帶來的衝擊。（圖／記者許敏溶攝）

● 陳志豪／顧問公司ESG專員

未來的世界，必定是擁有更高運算能力、掌握更清潔能源的國家佔據最多競爭優勢。在台灣股市市值登頂世界前十大之際，政府也已經召開第 4 次碳費審議委員會，探討碳費對經濟可能帶來的衝擊！

淨零碳排已經是所有人都不能忽略的大趨勢了，對於這項 AI 時代最重要的供應鏈課題，今天就來看看台灣的「碳費」政策的 10 大 Q&A 有哪些內容吧！

Q1. 最近環團和產業在吵的碳費是什麼？政府為什麼要課徵碳費？

「碳費」屬於碳定價政策的一種，而所謂碳定價政策，就是政府為了因應氣候變遷，將原本缺乏管制的溫室氣體（主要是二氧化碳）排放成本內部化所推行的政策。常見的碳定價政策有「碳排放交易」、「碳稅費」兩大類。

「碳排放交易」和「碳稅費」實行上有各自的優、缺點，但主要目的都是藉由賦予碳排價格，讓企業為了降低成本而減少碳排放。碳定價政策的影響起初只發生在各國國內，不過歐盟為了避免外國氣候法規標準太低，影響自身產業競爭力、損害全球淨零排放的推動成果，在 2023 年實施碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），要求貿易進口商必須遵循歐盟法規進行碳盤查並繳納碳邊境稅，因而帶動了世界各國制定碳定價政策的風潮。

Q2. 為什麼我要關心碳費？課徵碳費對台灣的影響是什麼？

台灣在 2023 年通過《氣候變遷因應法》之後，環境部便開始制定碳費徵收辦法與相關配套。根據環境部公布的草案，年碳排放量 2.5 萬噸以上的企業都需要繳納碳稅。

首波被課徵碳費的企業約有 500 廠（場），約佔全國總碳排的 54％，主要是石化業、鋼鐵業、水泥業、半導體和液晶顯示器業。由於這些企業都是牽動產業上下游的大型製造業，不論是被課徵碳費或是為了減碳而進行投資，都會增加相應的製造成本，進而衝擊物價、房價，形成所謂的「綠色通膨」。甚至企業可能為了應對碳負擔，導致生產線外移與工作機會流失，這些都是課徵碳費可能產生的影響。



Q3. 碳費的計算公式是什麼？

根據環境部《碳費收費辦法》草案，碳費計算公式為：

碳費＝（排碳量−Ｋ）*CL *P

其中，企業依照其排碳強度、貿易暴露程度，又被分為「高碳洩漏風險之事業」與「非高碳洩漏風險之事業」，若屬「非高碳洩漏風險的產業」，則可適用 2.5 萬噸免徵額的 K 值；屬「高碳洩漏風險的產業」，則適用高碳洩漏風險係數值（CL值）。

Q4. 什麼是「碳洩漏」？

當一個國家實施嚴格碳定價政策時，企業為了避免碳費對營運造成過大的壓力，可能會將產能移到碳負擔較小的國家，或是減少國內產能，直接從外國進口含碳量較高的替代產品，進而造成「碳洩漏」的情況，降低原本國家推動減碳的效果。

Q5. 為什麼要給予高碳洩漏風險產業特別的優惠？

在推動淨零碳排的過程中，有一些產業的生產過程難以減碳，但是又面臨強大的國際競爭，如果直接施加碳定價的話，產業很可能就會外移或者被外國對手取代。對於這種「高碳洩漏風險」的產業，國際上通常會給予程度不一的免徵優惠，台灣也是依照這個原則制定「碳洩漏風險係數」（CL 值），給予指定產業減碳優惠。

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Q6. CL 值為何設定為 0.2？

CL 初始值設定為 0.2 ，是國內淨零碳排政策時程對照歐盟免費配額退場比例，以更嚴格的標準訂出的數值。環境部預計會在 2028 年歐盟免費配額大幅下降時，啟動調整 CL 值之評估。台灣減碳時程規劃「先緩後急」，參考歐盟做法，初期先推行碳費政策讓社會各界適應，中、長期則逐步導入「總量管制與交易」以及台版 CBAM 等淨零碳排政策，同時漸進式取消初期給予企業的緩衝措施，以達實質減碳之目的。

Q7. 碳費費率訂定的考量因素有哪些？

國家推動碳費政策，需要考慮到國內外的種種因素，而且根據經濟結構的差異，不同國家的減碳目標也有所不同，而且可能不只有一項目標。如何兼顧環境永續與產業發展？如何符合國際標準又保護本國利益？如何幫助企業又不因此犧牲勞工或環境？因為有許多考量，所以碳費審議耗費了相當多時間在凝聚共識。

人們通常以為政策是官員或民代決定的，但是《氣候變遷因應法》規定，費率經由審議會討論後，送環境部核定公告。「碳費費率審議委員會」有產官學界與民間團體代表共計 21 名委員，代表各種多元的聲音。雖然有時會意見分歧，但是不同觀點激盪也有助於審議會考量更加周全。

Q8. 「自主減量計畫」是什麼？

環境部公布的三項碳費子法草案，其中之一就是《自主減量計畫管理辦法》。為了鼓勵企業多多減碳，政府除了設定一般碳費費率，也提供優惠費率。想適用優惠費率，就必須依循政府的減碳方針推動「自主減量計畫」，內容包含每年減碳措施、2023年目標年的實際減碳量等。 

Q9. 為什麼政府審核企業自主減量計畫時，審核減碳措施比實際減碳量合理？

排碳量與經濟活動息息相關，景氣好的時候，企業因為產量提高而增加碳排放，景氣不好時則會減少。即使企業已經更換低碳設備，如果產能大幅提高，仍然有可能產生較高的碳費量。

Q10. 碳費徵收之後的用途有哪些？

根據《氣候變遷因應法》第 33 條，政府徵收到碳費後，主要用於輔導、補助、獎勵溫室氣體減量工作，並研究及開發溫室氣體減量技術，也會用來降低社會上不同受影響對象面對的衝擊，以協助低碳轉型的適應。

看完這次的碳費政策 10 大 Q&A，應該就能理解碳費不是有收就好，更不是越貴越好。政策需要考慮許多面向與配套細節，才能發揮最好的效果因應氣候變遷，打造更有韌性的供應鏈！

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