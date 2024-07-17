柯文哲摧殘幼兒保護傘　前後任北市府忙著卸責

▲ 台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 ）

● 吳靜怡／政治工作者

「台北幼兒園」事件最嚴重的問題就是怎麼沒有一個人主動開啟幼兒保護傘？而讓傘殘破的，就是柯文哲！

社會大眾要的只是台北市政府為何可以不積極處理「台北幼兒園」，而造成25位幼兒受害、600部情色影片存在？這名狼師在2022年的司法調查期間居然沒有被立即停職，幼兒園甚至改名持續招生，導致更多小朋友受害，人民的憤怒只是要求這案件的過程公開，有誰幫了幼兒一把？有誰隱瞞了事實？只是要一個事實，有這麼困難嗎？

請問柯文哲、黃珊珊、陳智菡、周榆修這一票利害關係人，2022年7月你們每天都在市府一起七點半開晨會，晨會每個議案最終都有裁決權的柯文哲，大家只想知道你為孩子們做了什麼？就在你們開晨會的每一天，這些幼童被暴露在性侵環境，開始了娃娃哭啼！沒有人會想把自己的小寶貝送入此幼兒園就讀，將孩童暴露在危險之中。讓羊入虎口的幫兇就是你們，不是家長！

▲ 前台北市副市長黃珊珊16日稱自己從未督導教育局，是前台北市副市長蔡炳坤督導，引發網友批評撇清責任。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊，妳也休想用「教育局是蔡炳坤督導」來卸責，蔡副當時因腦出血休假，膽敢提到他名稱是多麼不要臉，網軍已經開始洗地了，把「有協調」歸功給徐巧芯，把「有處罰」歸功給蔣萬安，把整個「事件延燒」的主因推給民進黨要掩蓋鄭文燦的政治操作，以上的這些會不會太過噁心？沒有人為台北市的25位小朋友和家長道歉，沒有人給這些傷害深痛的人一個解釋！你們鬧夠了沒！

選舉時，什麼政策都會講，但有權利和聲望卻連幼兒都保護不了的這群大人，你們憑什麼！

柯文哲像是一具沒有體溫的皮諾丘，事發已經好幾年，現在又好幾天，你或許一如往常的想好了什麼說詞又想用什麼來掩蓋，但這次請想想那些孩子吧！

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